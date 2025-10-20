Disponen automatizar el cobro en los peajes

El Gobierno nacional estableció la obligatoriedad de la automatización de al menos una vía en todos los peajes de rutas nacionales. Este cambio en el método de cobro tiene una fecha límite para implementarse.

La medida fue dispuesta a través del Decreto 733/2025,frimado por el Presidente, Guillermo Francos y Mariano Cúneo Libarona. La normativa modifica el artículo 20 del Decreto N° 196/2025, y establece un cronograma para la implementación de sistemas de cobro de peajes en rutas nacionales.

En el caso de la autopista Buenos Aires La Plata, la Ruta 2 y el Corredor del Atlántico (rutas 11, 74 y 56), en principio no regirá la medida ya que son carreteras provinciales y están bajo la órbita de regulación bonaerense.

El decreto busca que se consolide el uso del dispositivo TelePASE como herramienta para la organización de los nuevos sistemas de peaje en todo el territorio nacional.

La Dirección Nacional de Vialidad, bajo la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, deberá asegurar que, para el 31 de diciembre de 2026, todas las rutas nacionales concesionadas cuenten con la metodología de pago remoto.

Este tipo de pago automatizado puede ser con barreras y/o con “vías free flow” (automáticas, sin barreras).