LLA apuesta al Interior para cerrar la campaña

El oficialismo focaliza el cierre de las actividades proselitistas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Rosario
Bajo el lema de “La Libertad Avanza o Argentina Retrocede”, el presidente, Javier Milei, seguirá al frente de la campaña del oficialismo, en la cuenta regresiva para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
Marcado por el escándalo en torno al libertario José Luis Espert (que debió bajar su candidatura a diputado por la Provincia tras la denuncia que lo vinculó con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido en una causa por narcotráfico), pero envalentonado por el anunciado acuerdo financiero con Estados Unidos, el mandatario encabezará en esta última semana pre-electoral una intensa agenda de actividades que lo llevará al Conurbano, Córdoba y, finalmente, Rosario.
La intención es reforzar la performance libertaria, que viene de sufrir una dura derrota a manos del peronismo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
Conforme a esta estrategia, se espera que mañana Milei desembarque en la ciudad de Córdoba, donde se mostrará con el candidato a diputado Gonzalo Roca, un joven libertario que responde al espacio que coordina a nivel nacional Sharif Menem, sobrino de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En el campamento libertario sostienen que se trata de una provincia adversa en el poroteo previo. La presentación del exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti por Provincias Unidas y de la diputada nacional Natalia de la Sota por Defendamos Córdoba complejizan la performance deseada, por lo que consideran que la presencia del mandatario podría imprimir un plus en la previa a la elección.
Además, durante la última semana de la campaña se prevé que el mandatario participe en el segundo cierre que tendrá lugar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Si bien aún la actividad se encuentra sujeta a cambios, fuentes del espacio revelaron que la intención es organizar un acto el miércoles en la Provincia, donde, tras la baja de Espert, la lista libertaria es encabezada por Diego Santilli y Karen Reichardt.
El evento que tendrá a Milei como atracción principal y a cargo del cierre, podría celebrarse -de no mediar imprevistos- en el distrito de Ezeiza, correspondiente a la Tercera Sección Electoral, donde predomina el peronismo, que en los comicios bonaerenses se impuso a LLA con el 53,9% de los votos contra el 28,5%.
Un día después, el jueves 23, Milei pondrá todos sus esfuerzos en Rosario, adonde tiene previsto dar por concluido el período proselitista apuntalando al sello en una provincia clave en la que vaticinan un “empate técnico” con la lista que integran Caren Tepp y Agustín Rossi.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
