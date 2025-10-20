Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Crece el escándalo

Imputan a un empresario por las fotomultas

Imputan a un empresario por las fotomultas

Álvaro Garganta

20 de Octubre de 2025 | 02:40
Edición impresa

La Justicia bonaerense avanza en La Plata con una investigación que podría destapar un oscuro entramado en el sistema de las fotomultas. Se trata de una causa que intenta determinar si se cometió el delito de exacciones ilegales agravada.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, el fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la pesquisa, acaba de imputar al empresario Alejandro Trasmonte, presidente de TN Group, del que habría sospechas por el aparente uso en forma ilegal de varios equipos de detección de infracciones, que pertenecían a otras empresas sin contar con licencias ni autorización.

De hecho le envió una comunicación oficial a la Dirección de Delitos Económicos de la PSA “a fin de solicitar que se proceda identificar por sus circunstancias personales y a notificar en forma person a la Alejandro Enrique Trasmonte del contenido de los arts. 1 y 60 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, en orden a los delitos de estafa (en carácter de autor) y de exacciones ilegales agravada (en carácter de partícipe necesario)”.

También indicó varios domicilios en los que podrían concretar la notificación.

Según la investigación, funcionarios cercanos al Ministerio de Transporte bonaerense, durante la gestión de Jorge D’Onofrio supuestamente habilitaron que TN Group operara tecnología sustraída de terceros y la usara para emitir infracciones en municipios como La Plata, Tres Arroyos, San Miguel, Almirante Brown, Cañuelas, San Vicente y Presidente Perón.

La maniobra implicaría el uso de equipamiento sin registro ante la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, y la aprobación exprés de solicitudes por parte de funcionarios públicos en presunta connivencia con la empresa privada.

LE PUEDE INTERESAR

Forzaron una persiana y huyeron con 4 notebooks

LE PUEDE INTERESAR

Un joven alterado quiso prender fuego a dos policías

La denuncia fue presentada por la empresa propietaria de la tecnología utilizada ilegalmente, que pidió ser tenida en el rol de particular damnificado en la causa.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe

Un Gimnasia en crisis permanente lucha por mantener la categoría

Uno por uno: Estudiantes

“Si hablo, se cae el país”: última bala de Machado

Uno por uno: Gimnasia

Fin del sueño para la Sub 20: Argentina cayó con Marruecos en la final

Hallaron muerto en Alemania al científico Alejandro Fracaroli

Sin suspenso: “Obligación” cumplida por el Pincha ante un Lobo resignado
Últimas noticias de Policiales

Motoqueros en La Plata: cuatro policías en el infierno de disparos

Celos y venganza: le gatillaron a un barbero, pero la bala no salió

A un mes de la masacre narco de Florencio Varela

Forzaron una persiana y huyeron con 4 notebooks
La Ciudad
Suba de alquileres desde el 6% en noviembre
Alarma demográfica: fuerte caída de las matrículas escolares
Docente local representó al país en una cumbre educativa en España
Día nacional de la Pediatría: continúa la falta de médicos y los bajos ingresos
Las madres platenses entre regalos y paseos
Espectáculos
Springsteen: el alma de “El Jefe” en la pantalla
Daniela Celis: “Thiago tenía muy pocas chances de sobrevivir”
El polémico look de Kim Kardashian
Quién es el amor “a caballo” de Furriel: “Si hay un vuelo directo, no hay complejidad”
Mirtha, a los 98: “Salí del ballet y me fui al recital de La Sole”
Información General
Golpe millonario al Louvre: robaron las joyas de la corona francesa
Hallaron muerto en Alemania al científico Alejandro Fracaroli
Los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Marketing digital: los usuarios, más desconfiados
Investigan el misterioso varamiento de orcas en Tierra del Fuego
Deportes
VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe
Sin suspenso: “Obligación” cumplida por el Pincha ante un Lobo resignado
Domínguez: “Creo que el resultado quedó algo corto”
VIDEO. UNO latió al ritmo del clásico
Estiró la racha como local ante Gimnasia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla