Suba de alquileres desde el 6% en noviembre

Los contratos de alquiler tendrán subas desde noviembre / el dia

Los indices de actualizacion de alquileres en noviembre estarán entre el 6,27 por ciento y el 42 por ciento, según informó el Foro Profesional Inmobiliario, datos que fueron oficializados por el Banco Central de la República Argentina.

Esos datos corresponden al Índice de Contratos de Locación (ICL), uno de los más utilizados por el mercado inmobiliario, luego del Indice de Precios al Consumidor (IPC).

Según lo detallado por el Foro Profesional Inmobiliario, los contratos que tienen que actualizar en noviembre pagarán 6,27 por ciento en el caso que la actualización sea trimestral. Para quienes tienen contratos con cláusula de actualización cuatrimestral, el porcentaje de aumento en noviembre será del 8,68 por ciento. En tanto, para los que tienen contratos de alquiler con cláusula semestral, la suba será del 16,95 por ciento.

Aunque hay muy pocos contratos con actualizaciones anuales, los que aún tengan esa cláusula deben pagar en noviembre un 42,23 por ciento. Si bien el índice es alto, por el contexto inflacionario estable y a la baja, ese porcentaje anual es mucho menor que el que se reportaba meses anteriores, fundamentalmente en los primeros meses de este año.

Integrantes del Foro Profesional Inmobiliario sostuvieron que el ICL “representa la realidad” y sostuvieron que “no hay inconvenientes en aplicación”.

A diferencia de meses anteriores, “ya no se hacen bonificaciones” porque representa el valor que tiene el mercado de alquileres en la Región.

También destacaron que hay buena respuesta de los inquilinos que no tienen mayores dificultades para afrontar los pagos.

Cabe indicar que distintos martilleros platenses indicaron semanas atrás que ya se producen pagos diferidos de los alquileres, lo que encendió alertas entre los propietarios y los profesionales que gestionan los contratos.

Uno de los directivos del Foro Profesional Inmobiliario sostuvo que “hay otras cuestiones que genera presión sobre la economía de las familias. No son los alquileres ni la aplicacion de estos índices. Va por otro lado. Los problemas vienen de otro lado”.

La mayoría de los contratos se actualizan por cuatrimestre y los vínculos tienen un plazo de dos años.

Según la última Encuesta Nacional Inquilina el 58,6 por ciento de los contratos tiene una duración de dos años, mientras que el 6,2 por ciento directamente no tiene contrato escrito, lo que refleja una fuerte inestabilidad habitacional.

En cuanto a las actualizaciones, más del 65 por ciento de los hogares inquilinos enfrenta aumentos cada tres o cuatro meses. De ellos, el 57,2 por ciento se ajusta por IPC, el 31,3 por ciento por ICL y un 6 por ciento por decisión unilateral del propietario.

Las expensas y el peso del alquiler sobre los ingresos agravan la situación: el 66 por ciento de los hogares destina entre el 30por ciento y el 50 por ciento de sus ingresos al alquiler, y un 24 por ciento supera el 60 por ciento, entrando en niveles críticos. En CABA, el 82,4 por ciento paga expensas, mientras que en la Provincia de Buenos Aires lo hace el 48 por ciento.

El impacto económico también se refleja en la movilidad y el endeudamiento: uno de cada seis hogares tuvo que mudarse por no poder afrontar el alquiler, y casi nueve de cada diez prevén dificultades para pagarlo en los próximos meses.