Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Según el índice de contratos de locación (ICL)

Suba de alquileres desde el 6% en noviembre

El porcentaje es para los ajustes trimestrales. Para ajustes cuatrimestrales será del 8% y para los semestrales del 16%

Suba de alquileres desde el 6% en noviembre

Los contratos de alquiler tendrán subas desde noviembre / el dia

20 de Octubre de 2025 | 02:42
Edición impresa

Los indices de actualizacion de alquileres en noviembre estarán entre el 6,27 por ciento y el 42 por ciento, según informó el Foro Profesional Inmobiliario, datos que fueron oficializados por el Banco Central de la República Argentina.

Esos datos corresponden al Índice de Contratos de Locación (ICL), uno de los más utilizados por el mercado inmobiliario, luego del Indice de Precios al Consumidor (IPC).

Según lo detallado por el Foro Profesional Inmobiliario, los contratos que tienen que actualizar en noviembre pagarán 6,27 por ciento en el caso que la actualización sea trimestral. Para quienes tienen contratos con cláusula de actualización cuatrimestral, el porcentaje de aumento en noviembre será del 8,68 por ciento. En tanto, para los que tienen contratos de alquiler con cláusula semestral, la suba será del 16,95 por ciento.

Aunque hay muy pocos contratos con actualizaciones anuales, los que aún tengan esa cláusula deben pagar en noviembre un 42,23 por ciento. Si bien el índice es alto, por el contexto inflacionario estable y a la baja, ese porcentaje anual es mucho menor que el que se reportaba meses anteriores, fundamentalmente en los primeros meses de este año.

Integrantes del Foro Profesional Inmobiliario sostuvieron que el ICL “representa la realidad” y sostuvieron que “no hay inconvenientes en aplicación”.

A diferencia de meses anteriores, “ya no se hacen bonificaciones” porque representa el valor que tiene el mercado de alquileres en la Región.

LE PUEDE INTERESAR

Alarma demográfica: fuerte caída de las matrículas escolares

LE PUEDE INTERESAR

Docente local representó al país en una cumbre educativa en España

También destacaron que hay buena respuesta de los inquilinos que no tienen mayores dificultades para afrontar los pagos.

Cabe indicar que distintos martilleros platenses indicaron semanas atrás que ya se producen pagos diferidos de los alquileres, lo que encendió alertas entre los propietarios y los profesionales que gestionan los contratos.

Uno de los directivos del Foro Profesional Inmobiliario sostuvo que “hay otras cuestiones que genera presión sobre la economía de las familias. No son los alquileres ni la aplicacion de estos índices. Va por otro lado. Los problemas vienen de otro lado”.

La mayoría de los contratos se actualizan por cuatrimestre y los vínculos tienen un plazo de dos años.

Según la última Encuesta Nacional Inquilina el 58,6 por ciento de los contratos tiene una duración de dos años, mientras que el 6,2 por ciento directamente no tiene contrato escrito, lo que refleja una fuerte inestabilidad habitacional.

En cuanto a las actualizaciones, más del 65 por ciento de los hogares inquilinos enfrenta aumentos cada tres o cuatro meses. De ellos, el 57,2 por ciento se ajusta por IPC, el 31,3 por ciento por ICL y un 6 por ciento por decisión unilateral del propietario.

Las expensas y el peso del alquiler sobre los ingresos agravan la situación: el 66 por ciento de los hogares destina entre el 30por ciento y el 50 por ciento de sus ingresos al alquiler, y un 24 por ciento supera el 60 por ciento, entrando en niveles críticos. En CABA, el 82,4 por ciento paga expensas, mientras que en la Provincia de Buenos Aires lo hace el 48 por ciento.

El impacto económico también se refleja en la movilidad y el endeudamiento: uno de cada seis hogares tuvo que mudarse por no poder afrontar el alquiler, y casi nueve de cada diez prevén dificultades para pagarlo en los próximos meses.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe

Un Gimnasia en crisis permanente lucha por mantener la categoría

Uno por uno: Estudiantes

“Si hablo, se cae el país”: última bala de Machado

Uno por uno: Gimnasia

Fin del sueño para la Sub 20: Argentina cayó con Marruecos en la final

Hallaron muerto en Alemania al científico Alejandro Fracaroli

Sin suspenso: “Obligación” cumplida por el Pincha ante un Lobo resignado
Últimas noticias de La Ciudad

Alarma demográfica: fuerte caída de las matrículas escolares

Docente local representó al país en una cumbre educativa en España

Día nacional de la Pediatría: continúa la falta de médicos y los bajos ingresos

Las madres platenses entre regalos y paseos
Información General
Golpe millonario al Louvre: robaron las joyas de la corona francesa
Hallaron muerto en Alemania al científico Alejandro Fracaroli
Los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Marketing digital: los usuarios, más desconfiados
Investigan el misterioso varamiento de orcas en Tierra del Fuego
Policiales
Motoqueros en La Plata: cuatro policías en el infierno de disparos
Celos y venganza: le gatillaron a un barbero, pero la bala no salió
A un mes de la masacre narco de Florencio Varela
Imputan a un empresario por las fotomultas
Forzaron una persiana y huyeron con 4 notebooks
Espectáculos
Springsteen: el alma de “El Jefe” en la pantalla
Daniela Celis: “Thiago tenía muy pocas chances de sobrevivir”
El polémico look de Kim Kardashian
Quién es el amor “a caballo” de Furriel: “Si hay un vuelo directo, no hay complejidad”
Mirtha, a los 98: “Salí del ballet y me fui al recital de La Sole”
Deportes
VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe
Sin suspenso: “Obligación” cumplida por el Pincha ante un Lobo resignado
Domínguez: “Creo que el resultado quedó algo corto”
VIDEO. UNO latió al ritmo del clásico
Estiró la racha como local ante Gimnasia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla