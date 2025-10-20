Hallaron muerto en Alemania al científico Alejandro Fracaroli

Tras seis días desaparecido, las autoridades alemanas hallaron muerto al científico del Conicet Alejandro Fracaroli. El investigador cordobés de 44 años, se encontraba en Alemania realizando una pasantía en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

De acuerdo con la investigación preliminar, todo apunta a que se trató de un desafortunado accidente. La principal hipótesis sostiene que Fracaroli habría caído al arroyo por causas que aún se desconocen y se habría ahogado. Su cuerpo fue encontrado alrededor de las 12:15 (hora local) en el área de Karlsruhe-Rintheim, poniendo fin a una intensa búsqueda que había comenzado el lunes, cuando el científico no se presentó a trabajar.

La desaparición de Fracaroli había generado una profunda preocupación tanto en Alemania como en Argentina, donde era ampliamente reconocido por su trayectoria académica. Además de ser investigador del Conicet, integraba el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y formaba parte del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).

Su campo de especialización era uno de los más innovadores y prometedores a nivel mundial: el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales, una línea de investigación de alto impacto científico y tecnológico.

Fracaroli había viajado a Alemania el 26 de agosto y su estancia estaba prevista hasta fin de año. El proyecto que llevaba adelante representaba un paso clave en su carrera y un aporte significativo al desarrollo científico argentino.