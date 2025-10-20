VIDEO. Colapinto: un golpe de rebeldía y audacia

Fue una carrera chata y prácticamente sin emociones con un Max Verstappen que ganó del principio al final para dejar en claro que seguirá dando batalla por el campeonato de aquí a las cinco carreras que restan para finalizar la temporada de Fórmula Uno.

A dos vueltas del final del Gran Premio de Estados Unidos, las cámaras de la televisación internacional se fueron a un duelo que se estaba dando entre las últimas posiciones de la carrera. Eran ambos Alpine con Pierre Gasly y Franco Colapinto peleando por el puesto 17 algo que puede resultar insignificante, pero muy valioso para el piloto argentino.

En ese tramo de la competencia, Colapinto venía con mejor ritmo y velocidad en cada uno de los giros. Al posicionarse muy cerca de Gasly, por radio, el equipo Alpine le pidió que mantuviera su posición y no superará al piloto francés.

#F1xFoxSports | Franco Colapinto superó a Pierre Gasly en el #USGP



— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 19, 2025

“¿Qué? ¿Qué? Mantener la posición. Él va lento”, se quejó Colapinto a sus ingenieros por la radio que están intercomunicados, en una breve conversación que fue mostrada por la transmisión oficial.

Inmediatamente después, el argentino decidió sobrepasar a su compañero de equipo, por lo que escaló a la posición 17 y así finalizó la carrera. De esta forma, Colapinto, que aún no tiene confirmado su contrato con Alpine para la temporada 2026, hizo caso omiso de las directivas y le volvió a ganar al piloto francés.

Un Colapinto lucido y con una gran reacción dejó atrás a Gasly en la curva número uno del circuito de Las Américas y dejó en evidencia que tenía razón, ya que el auto de su compañero de equipo se venía cayendo en su rendimiento giro tras giro, porque después también lo rebasó Gabriel Bortoleto (Sauber) para dejar último en pinta al piloto francés.

“Si no lo pasaba (se refiere a Gasly) Bortoleto nos iba a pasar a los dos. Peleábamos por el décimo séptimo puesto. No tiene sentido discutir esas cosas”, dijo Colapinto en la zona mixta del circuito de Las Américas por desobedecer las indicaciones de los ingenieros del equipo Alpine.

En lo que respecta a Verstappen (Red Bull) le mete presión al líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri con su contundente victoria El podio lo completaron Lando Norris (McLaren) y Carles Leclerc (Ferrari).

La carrera fue un verdadero monólogo por parte de Verstappen, quien cerró un fin de semana simplemente perfecto, en el que ya había ganado la carrera Sprint, consiguiendo solo unas horas después la pole position con mucha contundencia. Lo único que le faltó al neerlandés para quedarse con el “Grand Slam” en el Gran Premio de Estados Unidos fue obtener el récord de vuelta de la carrera, ya que el mejor tiempo quedó en manos del joven piloto italiano, Kimi Antonelli (Mercedes).

Como consecuencia de esta victoria (la tercera en las últimas cuatro carreras), Verstappen llegó a los 306 puntos y se ubicó a sólo 40 al líder Piastri, quien hace solo cuatro fechas atrás tenía una ventaja de 104 unidades. Otro de los pilotos que terminó con un saldo positivo este fin de semana fue Norris, que se puso a solo 14 puntos de Piastri en el campeonato de pilotos por lo que la definición se puso al rojo vivo.

Verstappen quiere seguir cosechando triunfos para consumar una de las mejores remontadas en la historia de la Fórmula Uno, que le permitiría conseguir su quinto título mundial.

La próxima fecha de la máxima categoría del automovilismo internacional se correrá el próximo domingo con el Gran Premio de México, que cuenta como circuito al Autódromo Hermanos Rodríguez del Distrito Federal del país azteca.

Habrá que tener en cuenta con lo que sucede entre semana, ya que se puede oficializar el anuncio de Franco Colapinto para correr la siguiente temporada con un Alpine renovado impulsado con motores Mercedes.