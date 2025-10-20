Otra semana de paro y protesta en la Universidad

Tanto mañana como el miércoles 22 de octubre, se van a llevar a cabo en todo el país dos jornadas de protesta, por lo que las clases en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) podrían verse afectadas.

“Ante la dilación del Poder Ejecutivo de promulgar y ejecutar la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario”, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) -al cual adscribe la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional (Adulp)- resolvió que mañana, desde las 16, realizará una convocatoria masiva a Plaza de Mayo a modo de protesta. La misma reclamará también la aplicación de las leyes de emergencia pediátrica y emergencia en discapacidad.

Asimismo, el miércoles se desplegará un paro de 24 horas, “en forma coordinada con los demás sindicatos de las Universidades Nacionales”, advirtieron desde Adulp.

Desde el sindicato de docentes también indicaron que durante toda la semana se llevarán a cabo diferentes actividades.

La protesta, a nivel nacional, exige la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario. “Paritarias libres, recomposición salarial para los trabajadores y más presupuesto para la Universidad, la Ciencia y la Tecnología”, expresaron desde Adulp a través de un comunicado.

Es necesario tener en cuenta que hoy vence el plazo para la promulgación de la Ley de Financimiento Universitario.

No obstante, tras la negativa y veto del propio mandatario, Javier Milei, la ley no está en vistas de ser promulgada.