Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Antes de ser extraditado, el acusado volvió a hablar

“Si hablo, se cae el país”: última bala de Machado

“Si hablo, se cae el país”: última bala de Machado
20 de Octubre de 2025 | 02:35
Edición impresa

En las horas previas a su extradición a los Estados Unidos, el empresario y piloto Federico “Fred” Machado habló por última vez desde su arresto domiciliario en Viedma. Durante una entrevista de ocho horas con la periodista Carolina Fernández, lanzó declaraciones que involucraron a figuras del poder político y económico argentino.

Machado, acusado de lavado de dinero, estafa y narcotráfico, advirtió, casi en tono de amenaza al Gobierno, que “si hablo, se cae el país” y relató haber enviado un mensaje directo al asesor presidencial Santiago Caputo. Según su versión, la respuesta fue breve: “Mensaje recibido”. Sus dichos se produjeron poco antes de que la Corte Suprema confirmara su extradición.

Durante el diálogo, el empresario apuntó contra el diputado José Luis Espert, a quien financió durante su campaña presidencial de 2019. Expresó su malestar por haber sido desconocido públicamente por el legislador y sostuvo que lo había advertido sobre maniobras en su contra. “Espert no tendría que haberme negado”, dijo.

Machado también mencionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien vinculó con una presunta triangulación de fondos para su campaña de 2023. Aseguró haber transferido más de tres millones de dólares a una empresa intermediaria, desde donde se habrían derivado 215.000 dólares hacia la entonces candidata.

El empresario sumó al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, a la lista de nombres. Lo acusó de mentir sobre su relación con él y de favorecer negocios vinculados a la explotación de arenas silíceas a través de funcionarios de su entorno.

“Es una cuestión de plata”

En otro pasaje de la entrevista, Machado buscó despegarse de las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos. “Es una cuestión de plata, no de droga”, sostuvo, intentando desvincularse del narcotráfico. Durante la charla, su abogado le informó que la Corte Suprema había habilitado su extradición, lo que derivó en un fuerte momento de tensión.

LE PUEDE INTERESAR

La meta sería más recorte para cumplir con el FMI

LE PUEDE INTERESAR

Disponen automatizar el cobro en los peajes

La justicia federal de Neuquén confirmó que el traslado se realizará el 5 de noviembre desde el aeropuerto de Ezeiza, bajo un operativo de seguridad coordinado por Interpol. Machado será llevado ante un tribunal de Texas, donde enfrenta cargos por estafa, lavado de dinero y narcotráfico. En esa misma causa, su socia ya fue condenada a 16 años de prisión.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe

Un Gimnasia en crisis permanente lucha por mantener la categoría

Uno por uno: Estudiantes

“Si hablo, se cae el país”: última bala de Machado

Uno por uno: Gimnasia

Fin del sueño para la Sub 20: Argentina cayó con Marruecos en la final

Hallaron muerto en Alemania al científico Alejandro Fracaroli

Sin suspenso: “Obligación” cumplida por el Pincha ante un Lobo resignado
Últimas noticias de Política y Economía

Con la mira en el dólar: abre la semana pre-electoral

Quién es Scott Bessent, el poderoso secretario del Tesoro de EE UU que respalda al gobierno argentino

LLA apuesta al Interior para cerrar la campaña

Se tensa más la puja por la difusión de los resultados de las elecciones
Policiales
Motoqueros en La Plata: cuatro policías en el infierno de disparos
Celos y venganza: le gatillaron a un barbero, pero la bala no salió
A un mes de la masacre narco de Florencio Varela
Imputan a un empresario por las fotomultas
Forzaron una persiana y huyeron con 4 notebooks
Información General
Golpe millonario al Louvre: robaron las joyas de la corona francesa
Hallaron muerto en Alemania al científico Alejandro Fracaroli
Los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Marketing digital: los usuarios, más desconfiados
Investigan el misterioso varamiento de orcas en Tierra del Fuego
Espectáculos
Springsteen: el alma de “El Jefe” en la pantalla
Daniela Celis: “Thiago tenía muy pocas chances de sobrevivir”
El polémico look de Kim Kardashian
Quién es el amor “a caballo” de Furriel: “Si hay un vuelo directo, no hay complejidad”
Mirtha, a los 98: “Salí del ballet y me fui al recital de La Sole”
Deportes
VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe
Sin suspenso: “Obligación” cumplida por el Pincha ante un Lobo resignado
Domínguez: “Creo que el resultado quedó algo corto”
VIDEO. UNO latió al ritmo del clásico
Estiró la racha como local ante Gimnasia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla