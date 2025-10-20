Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes |El historial ante su clásico rival

Estudiantes estiró la racha y lleva 22 años sin perder de local ante Gimnasia

Entre UNO, el Centenario de Quilmes y el Estadio Único, el Pincha hizo una fortaleza ante su gente, en estos partidos

Estudiantes estiró la racha y lleva 22 años sin perder de local ante Gimnasia

El gol de Edwuin Cetré para el 1-0 cuando se terminaba el primer tiempo / Nicolás Braicovich

20 de Octubre de 2025 | 03:49
Edición impresa

Estudiantes logró estirar su buena racha como local ante Gimnasia, ya que acumula 22 años sin caer. En total son 20 los partidos que el Pincha no conoce la derrota ante su clásico rival, jugando ante su gente y haciendo de local tanto en el estadio Jorge Luis Hirschi y también en el Estadio Único.

La última caída fue el 20 de abril de 2003, donde Gimnasia goleó 4-2 en 1 y 57 por el Torneo Clausura. A partir de allí, el Pincha se volvió imbatible ante su gente, ya que encaminó 13 victorias y 7 empates en 20 encuentros disputados hasta la fecha. A eso hay que sumarle que entre mediados de 2011 y mediados de 2013, no hubo Clásico Platense ya que el Lobo estuvo en la B Nacional.

Luego de esa de caída, el Pincha se quedó con el triunfo en el Apertura 2003, mientras que un año más tarde igualó sin goles con Gimnasia. Por su parte, el Apertura 2005 marcó el último duelo en UNO, hasta la reinauguración del estadio en 2019. Ese clásico terminó en triunfo por 1-0 para el León.

Después, desde 2006 hasta 2019, el Pincha hizo mayormente de local en el Estadio Único y también tuvo algunas localías en el Centenario de Quilmes. En el Apertura 2006, logró el recordado 7-0 ante el clásico rival, mientras que después logró otras tres victorias consecutivas hasta le pérdida de categoría del elenco mens sana: 1-0 en el Apertura 2007, 3-1 por el Apertura 2008 y 3-0 por el Apertura 2009, donde hubo celebración ante los hinchas por la Copa Libertadores.

El primer encuentro que tuvo el Pincha como local ante el Lobo, fue en el Torneo Inicial 2013, donde el duelo terminó 1-1 en el Estadio Único. En 2014, hubo un enfrentamiento histórico por la Copa Sudamericana, donde Estudiantes gano 1-0 como local y se quedó con la llave. Ese mismo año, se enfrentaron por el Torneo Transición, donde el encuentro culminó 0-0.

En el año 2015, igualaron 1-1 en 25 y 32, mientras que en el Torneo Transición 2016, fue goleada del Pincha por 3-0. Un año más tarde, por la Superliga 2016/2017, Estudiantes hizo de local en Quilmes. Más allá de la mudanza, el clásico quedó en manos del Pincha por 1-0.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. “Hicimos las cosas bien, pero podríamos haber ganado por más”

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Ascacibar y la inyección anímica tras el triunfo

Por su parte, en 2019, el Pincha disputó su último clásico como local en el Único, donde ganó 1-0. Tras la reinauguración de UNO, se disputaron otros cuatro clásicos más (actualizar), donde hubo más paridad: en 2021, 2022 y 2023, los clásicos terminaron en empate, con un 0-0, 1-1 y 0-0 respectivamente. Con la victoria de ayer por 2-0 por el Clausura, alcanzó la segunda de manera consutiva ya que en 2024, había logrado una contundente goleada por 4-1.

17
partidos. Son los que le lleva, ahora, Estudiantes a Gimnasia tomando todos los clásicos que se jugaron en la era profesional. Además hace 22 años que no pierde como local. La última vez fue en abril de 2003.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe

Sin suspenso: “obligación” cumplida por el Pincha ante un Lobo resignado

Gómez y su debut en el clásico: “Uno siempre soñó con poder jugarlo”

Facundo Tello no tuvo grietas y dirigió sin problemas
Multimedia

edwuin cetré festejó su primer gol en un clásico platense

El gol de Edwuin Cetré para el 1-0 cuando se terminaba el primer tiempo / Nicolás Braicovich

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe

Otra semana de paro docente y protesta: cómo afecta a facultades y colegios de UNLP

Sin suspenso: “obligación” cumplida por el Pincha ante un Lobo resignado

Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá

“Si hablo, se cae el país”: última bala de Machado

Un Gimnasia en crisis permanente lucha por mantener la categoría
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes eliminó a un equipo "apadrinado" por Chiqui Tapia y sueña con volver a Primera

Gran cierre de Gimnasia en la Ladies Cup de Brasil: ¡la arquera atajó cuatro penales y picó el suyo!

En hockey, Santa Bárbara gritó ¡campeón! en los Juegos Bonaerenses

Y finalmente descendió: la SAD de Foster Gillet en Uruguay perdió la categoría y dejó de ser profesional
Política y Economía
El dólar oficial no para, sigue subiendo y quedó al borde de los $1.500
Voto en blanco, nulo e impugnado: ¿cuál es la diferencia entre cada uno en estas elecciones?
Argentina y Estados Unidos oficializaron la firma del swap por 20 mil millones de dólares
"Argentina está luchando por su vida"
Abre la semana pre-electoral con la mira en el dólar
Policiales
"Estoy en paz porque ahora mi hijo está a salvo"
Motoqueros en La Plata: cuatro policías en el infierno de disparos
Celos y venganza: le gatillaron a un barbero, pero la bala no salió
A un mes de la masacre narco de Florencio Varela
Imputan a un empresario por las fotomultas
Espectáculos
Joaquín Furriel confesó todo sobre su noviazgo con una abogada española: quién es Marta Campuzano
La más cruda revelación de Fede Bal sobre la muerte de su padre Santiago
VIDEO.- MasterChef Celebrity: quiénes son los dos participantes que dejaron el reality
El gran gesto de Maxi López con Wanda Nara y Evangelina Anderson: ¿qué hizo para ganarse los elogios?
Springsteen: el alma de “El Jefe” en la pantalla
La Ciudad
Preocupación cerca de Parque Alberti por un poste de luz que "cuelga de los cables"
Sin extracción de sangre, la UNLP y el Incucai buscan donantes de médula ósea en La Plata
Los números del Cartonazo: pozo de $4 millones, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20 millones
Alquileres más caros en La Plata: el aumento en noviembre será desde el 6%
¡Alarma demográfica! Por la baja natalidad caen las matrículas escolares y hay preocupación: cifras del fenómeno

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla