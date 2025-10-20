Estudiantes logró estirar su buena racha como local ante Gimnasia, ya que acumula 22 años sin caer. En total son 20 los partidos que el Pincha no conoce la derrota ante su clásico rival, jugando ante su gente y haciendo de local tanto en el estadio Jorge Luis Hirschi y también en el Estadio Único.

La última caída fue el 20 de abril de 2003, donde Gimnasia goleó 4-2 en 1 y 57 por el Torneo Clausura. A partir de allí, el Pincha se volvió imbatible ante su gente, ya que encaminó 13 victorias y 7 empates en 20 encuentros disputados hasta la fecha. A eso hay que sumarle que entre mediados de 2011 y mediados de 2013, no hubo Clásico Platense ya que el Lobo estuvo en la B Nacional.

Luego de esa de caída, el Pincha se quedó con el triunfo en el Apertura 2003, mientras que un año más tarde igualó sin goles con Gimnasia. Por su parte, el Apertura 2005 marcó el último duelo en UNO, hasta la reinauguración del estadio en 2019. Ese clásico terminó en triunfo por 1-0 para el León.

Después, desde 2006 hasta 2019, el Pincha hizo mayormente de local en el Estadio Único y también tuvo algunas localías en el Centenario de Quilmes. En el Apertura 2006, logró el recordado 7-0 ante el clásico rival, mientras que después logró otras tres victorias consecutivas hasta le pérdida de categoría del elenco mens sana: 1-0 en el Apertura 2007, 3-1 por el Apertura 2008 y 3-0 por el Apertura 2009, donde hubo celebración ante los hinchas por la Copa Libertadores.

El primer encuentro que tuvo el Pincha como local ante el Lobo, fue en el Torneo Inicial 2013, donde el duelo terminó 1-1 en el Estadio Único. En 2014, hubo un enfrentamiento histórico por la Copa Sudamericana, donde Estudiantes gano 1-0 como local y se quedó con la llave. Ese mismo año, se enfrentaron por el Torneo Transición, donde el encuentro culminó 0-0.

En el año 2015, igualaron 1-1 en 25 y 32, mientras que en el Torneo Transición 2016, fue goleada del Pincha por 3-0. Un año más tarde, por la Superliga 2016/2017, Estudiantes hizo de local en Quilmes. Más allá de la mudanza, el clásico quedó en manos del Pincha por 1-0.

Por su parte, en 2019, el Pincha disputó su último clásico como local en el Único, donde ganó 1-0. Tras la reinauguración de UNO, se disputaron otros cuatro clásicos más (actualizar), donde hubo más paridad: en 2021, 2022 y 2023, los clásicos terminaron en empate, con un 0-0, 1-1 y 0-0 respectivamente. Con la victoria de ayer por 2-0 por el Clausura, alcanzó la segunda de manera consutiva ya que en 2024, había logrado una contundente goleada por 4-1.