Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

A medida que transcurre el sábado y luego del infierno que se vivió este sábado en una esquina de La Plata, se van sumando datos a la batalla cuerpo a cuerpo que se desató en la esquina de 44 y 26 que incluyó detonaciones de armas de fuego, armas blancas y corridas. Como se fue narrando, hubo participaron dos grupos de motoqueros identificados con Hells Angels y Tehuelches.

De acuerdo a datos de la investigación, como resultado del tiroteo, tres hombres resultaron heridos: dos de ellos con lesiones en el brazo y la pierna, y otro con impactos en el abdomen y la espalda. Todos fueron trasladados conscientes a distintos hospitales de la región, donde permanecen fuera de peligro.

En el lugar del hecho, la policía secuestró cuatro pistolas Bersa de distintos calibres y once motocicletas de alta cilindrada, entre ellas Yamaha, Zanella, Royal Enfield y Kawasaki. Además, se demoró a una persona mientras la Policía Científica realizaba peritajes y la Fiscalía N°16, junto al Juzgado de Garantías N°6, ordenaba la realización de pruebas de dermotest a los involucrados.

La combi en contramano: el comienzo de la emboscada en La Plata

Como se adelantó en exclusiva en EL DIA, los hechos se sucedieron en la esquina de la avenida 44 y la calle 26, una zona muy transitada de La Loma.

Las distintas cámaras de la zona le van aportando bastante claridad a como fueron esos segundos de combate, que incluyó armas blancas y aparentemente de fuego. En la zona hay casquillos de disparos.

En un video al que accedió este diario, se observa que una camioneta tipo combi se cruza de carril y en contra mano por 44 hacia 26 interceptando el paso de un pelotón de motos que serían según fuentes oficiales- del grupo de Tehuelches.. Junto a la camioneta también circulaba un Volkswagen Suran y otro vehículo tipo antiguo.

Allí se desata lo peor. De la combi varios muchacho dispuestos a todo. Las motos se dispersan y otras quedan "colgadas" en la escena. Hubo lucha cuerpo a cuerpo y en un momento se observa a un hombre portando un arma de fuego. En otra de las imágenes, se escuchan las detonaciones.

"Nos tiramos al piso": el terror de los vecinos

Distintos de lectores que se contactaron al Whatsapp de EL DIA dieron el crudo relato de lo ocurrido: "Un grupo de 15 motos venían y los cruzó una camioneta (luego se conoció el video y se confirmó que era la combi oscura). Frenaron en esa esquina y comenzaron a enfrentarse con disparos. Yo iba con mi pareja, tuvimos que tirarnos debajo de un vehículo, como mucha gente que transitaba en ese momento. Nos refugiamos en un comercio de venta de alimento para animales que hay en esa esquina", contó una mujer.

Horas antes, durante la mañana de este mismo sábado, también se había reportado una pelea violenta frente a la Gobernación bonaerense, en la que resultaron víctimas cuidacoches y repartidores, lo que refuerza la preocupación por el aumento de hechos de violencia callejera en distintos puntos de la ciudad.

Hasta el momento, no se informaron detenidos, aunque la policía mantiene un operativo activo sobre Avenida 44 entre 26 y 27, donde permanece cortado el tránsito mientras los peritos y efectivos de la fuerza intentan reconstruir la secuencia de los hechos y dar con los responsables del ataque.

Las autoridades judiciales analizan las cámaras de seguridad de la zona para determinar si los episodios registrados están vinculados entre sí y si se trata de una disputa interna dentro del grupo de los “Hell Angels” o de un nuevo conflicto entre bandas en la ciudad.