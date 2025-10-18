Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales

Heridos de bala, armas y motos secuestradas en La Plata: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches

Heridos de bala, armas y motos secuestradas en La Plata: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches
18 de Octubre de 2025 | 18:50

Escuchar esta nota

A medida que transcurre el sábado y luego del infierno que se vivió este sábado en una esquina de La Plata, se van sumando datos a la batalla cuerpo a cuerpo que se desató en la esquina de 44 y 26 que incluyó detonaciones de armas de fuego, armas blancas y corridas. Como se fue narrando, hubo participaron dos grupos de motoqueros identificados con Hells Angels y Tehuelches.

De acuerdo a datos de la investigación, como resultado del tiroteo, tres hombres resultaron heridos: dos de ellos con lesiones en el brazo y la pierna, y otro con impactos en el abdomen y la espalda. Todos fueron trasladados conscientes a distintos hospitales de la región, donde permanecen fuera de peligro.

LEA TAMBIÉN

La combi de la emboscada, armas en mano y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

En el lugar del hecho, la policía secuestró cuatro pistolas Bersa de distintos calibres y once motocicletas de alta cilindrada, entre ellas Yamaha, Zanella, Royal Enfield y Kawasaki. Además, se demoró a una persona mientras la Policía Científica realizaba peritajes y la Fiscalía N°16, junto al Juzgado de Garantías N°6, ordenaba la realización de pruebas de dermotest a los involucrados.

La combi en contramano: el comienzo de la emboscada en La Plata

Como se adelantó en exclusiva en EL DIA, los hechos se sucedieron  en la esquina de la avenida 44 y la calle 26, una zona muy transitada de La Loma.

Las distintas cámaras de la zona le van aportando bastante claridad a como fueron esos segundos de combate, que incluyó armas blancas y aparentemente de fuego. En la zona hay casquillos de disparos.

LEA TAMBIÉN

VIDEO.- Terror en La Plata: enfrentamiento y tiros en plena Av. 44 con los motoqueros de Hells Angels y Tehuelches MC

En un video al que accedió este diario, se observa que una camioneta tipo combi se cruza de carril y en contra mano por 44 hacia 26 interceptando el paso de un pelotón de motos que serían según fuentes oficiales- del grupo de Tehuelches.. Junto a la camioneta también circulaba un Volkswagen Suran y otro vehículo tipo antiguo.

Allí se desata lo peor. De la combi varios muchacho dispuestos a todo. Las motos se dispersan y otras quedan "colgadas" en la escena. Hubo lucha cuerpo a cuerpo y en un momento se observa a un hombre portando un arma de fuego. En otra de las imágenes, se escuchan las detonaciones.

"Nos tiramos al piso": el terror de los vecinos

Distintos de lectores que se contactaron al Whatsapp de EL DIA dieron el crudo relato de lo ocurrido: "Un grupo de 15 motos venían y los cruzó una camioneta (luego se conoció el video y se confirmó que era la combi oscura). Frenaron en esa esquina y comenzaron a enfrentarse con disparos. Yo iba con mi pareja, tuvimos que tirarnos debajo de un vehículo, como mucha gente que transitaba en ese momento. Nos refugiamos en un comercio de venta de alimento para animales que hay en esa esquina", contó una mujer.

Horas antes, durante la mañana de este mismo sábado, también se había reportado una pelea violenta frente a la Gobernación bonaerense, en la que resultaron víctimas cuidacoches y repartidores, lo que refuerza la preocupación por el aumento de hechos de violencia callejera en distintos puntos de la ciudad.

Hasta el momento, no se informaron detenidos, aunque la policía mantiene un operativo activo sobre Avenida 44 entre 26 y 27, donde permanece cortado el tránsito mientras los peritos y efectivos de la fuerza intentan reconstruir la secuencia de los hechos y dar con los responsables del ataque.

Las autoridades judiciales analizan las cámaras de seguridad de la zona para determinar si los episodios registrados están vinculados entre sí y si se trata de una disputa interna dentro del grupo de los “Hell Angels” o de un nuevo conflicto entre bandas en la ciudad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La combi de la emboscada, armas en mano y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

VIDEO.- Terror en La Plata: enfrentamiento y tiros en plena Av. 44 con los motoqueros de Hells Angels y Tehuelches MC

Fotos | Plaza Moreno colmada con el festival "Brazilian Day"

Fotos | Impactante choque en La Plata: un auto se estrelló contra un poste y de milagro no hubo una tragedia

Periodista, locutor y la historia de amor con Mey Scápola: quien era Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan

"No se negocia que no dejen la piel": el audio de la visita de la barra de Gimnasia al plantel en la previa del clásico

VIDEO.- Se realizó la Asamblea General de Estudiantes: los números del balance
+ Leidas

Fotos | Plaza Moreno colmada con el festival "Brazilian Day"

"No se negocia que no dejen la piel": el audio de la visita de la barra de Gimnasia al plantel en la previa del clásico

VIDEO.- Nueva pelea entre trapitos, repartidores y los "Hells Angels" alteró la noche en La Plata

VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro ya lo juegan

La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal

VIDEO. Fin de la fiesta de los “Hells Angels”: paseo, motos y tensión con trapitos

No lo para ni el “Dibu”: más tensión y el dólar, en llamas

Lucho cambia: probó con la vuelta del Pata y el hijo del Melli
Últimas noticias de Policiales

La combi de la emboscada, armas en mano y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

VIDEO.- Terror en La Plata: enfrentamiento y tiros en plena Av. 44 con los motoqueros de Hells Angels y Tehuelches MC

Fotos | Impactante choque en La Plata: un auto se estrelló contra un poste y de milagro no hubo una tragedia

VIDEO.- Nueva pelea entre trapitos, repartidores y los "Hells Angels" alteró la noche en La Plata
La Ciudad
Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata
¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Fotos | Plaza Moreno colmada con el festival "Brazilian Day"
Cientos de estudiantes cerraron la Semana de la Salud Bucal en Plaza Moreno
Del León de UNO a dinosaurios: el artista de La Plata que convierte su taller en un reino animal
Espectáculos
Guns N’ Roses volvió a la Argentina con la nostalgia de los ’90 y la fuerza del presente
Periodista, locutor y la historia de amor con Mey Scápola: quien era Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan
Música, eventos, teatro y más: la agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
“Teacup”: cuando el terror invade el hogar
“Sombras chinas”: obsesión, traición y engaño en una telaraña digital
Información General
De la hermandad a la mafia: cómo los “Hells Angels” se  convirtieron en un imperio criminal
Criminalidad sobre ruedas: los “Cuatro Grandes” del motociclismo fuera de la ley
A 80 años del mayor éxito del espionaje de la historia mundial
Tarjeta SUBE: ¿cuánto es el saldo negativo actual en Octubre de 2025? 
Cáncer de mama: falta información para prevenir
Deportes
Boca empata sin goles ante Belgrano: emotivo homenaje a Miguel Russo
VIDEO.- Se realizó la Asamblea General de Estudiantes: los números del balance
"No se negocia que no dejen la piel": el audio de la visita de la barra de Gimnasia al plantel en la previa del clásico
VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro ya lo juegan
El Pincha afina el equipo para recibir al Lobo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla