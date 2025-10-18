Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata
Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata
La combi de la emboscada, armas en mano y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC
Fotos | Plaza Moreno colmada con el festival "Brazilian Day"
El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU
VIDEO.- Se realizó la Asamblea General de Estudiantes: los números del balance
Fotos | Impactante choque en La Plata: un auto se estrelló contra un poste y de milagro no hubo una tragedia
VIDEO. Descontrol en Plaza Moreno por la caravana de motos: maniobras peligrosas, picadas y quejas de los vecinos
De la hermandad a la mafia: cómo los “Hells Angels” se convirtieron en un imperio criminal
Criminalidad sobre ruedas: los “Cuatro Grandes” del motociclismo fuera de la ley
Del León de UNO a dinosaurios: el artista de La Plata que convierte su taller en un reino animal
Cientos de estudiantes cerraron la Semana de la Salud Bucal en Plaza Moreno
¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Periodista, locutor y la historia de amor con Mey Scápola: quien era Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan
Música, eventos, teatro y más: la agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Guns N’ Roses volvió a la Argentina con la nostalgia de los ’90 y la fuerza del presente
Boca empata sin goles ante Belgrano: emotivo homenaje a Miguel Russo
Dos modelos de país en juego: Bolivia define su futuro político en un histórico balotaje presidencial
Milei llegó a Santiago del Estero y encendió el local de La Libertad Avanza
"Dólar manía": ahorristas compraron US$ 2.700 millones desde el "7 S"
Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
A 80 años del mayor éxito del espionaje de la historia mundial
Tarjeta SUBE: ¿cuánto es el saldo negativo actual en Octubre de 2025?
La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal
Verano en casa: acondicionar la pileta no baja de 230 mil pesos
“Torturaban y filmaban”: el triple crimen pasa a la Justicia Federal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
A medida que transcurre el sábado y luego del infierno que se vivió este sábado en una esquina de La Plata, se van sumando datos a la batalla cuerpo a cuerpo que se desató en la esquina de 44 y 26 que incluyó detonaciones de armas de fuego, armas blancas y corridas. Como se fue narrando, hubo participaron dos grupos de motoqueros identificados con Hells Angels y Tehuelches.
De acuerdo a datos de la investigación, como resultado del tiroteo, tres hombres resultaron heridos: dos de ellos con lesiones en el brazo y la pierna, y otro con impactos en el abdomen y la espalda. Todos fueron trasladados conscientes a distintos hospitales de la región, donde permanecen fuera de peligro.
LEA TAMBIÉN
La combi de la emboscada, armas en mano y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC
En el lugar del hecho, la policía secuestró cuatro pistolas Bersa de distintos calibres y once motocicletas de alta cilindrada, entre ellas Yamaha, Zanella, Royal Enfield y Kawasaki. Además, se demoró a una persona mientras la Policía Científica realizaba peritajes y la Fiscalía N°16, junto al Juzgado de Garantías N°6, ordenaba la realización de pruebas de dermotest a los involucrados.
La combi en contramano: el comienzo de la emboscada en La Plata
Como se adelantó en exclusiva en EL DIA, los hechos se sucedieron en la esquina de la avenida 44 y la calle 26, una zona muy transitada de La Loma.
Las distintas cámaras de la zona le van aportando bastante claridad a como fueron esos segundos de combate, que incluyó armas blancas y aparentemente de fuego. En la zona hay casquillos de disparos.
LEA TAMBIÉN
VIDEO.- Terror en La Plata: enfrentamiento y tiros en plena Av. 44 con los motoqueros de Hells Angels y Tehuelches MC
En un video al que accedió este diario, se observa que una camioneta tipo combi se cruza de carril y en contra mano por 44 hacia 26 interceptando el paso de un pelotón de motos que serían según fuentes oficiales- del grupo de Tehuelches.. Junto a la camioneta también circulaba un Volkswagen Suran y otro vehículo tipo antiguo.
Allí se desata lo peor. De la combi varios muchacho dispuestos a todo. Las motos se dispersan y otras quedan "colgadas" en la escena. Hubo lucha cuerpo a cuerpo y en un momento se observa a un hombre portando un arma de fuego. En otra de las imágenes, se escuchan las detonaciones.
"Nos tiramos al piso": el terror de los vecinos
Distintos de lectores que se contactaron al Whatsapp de EL DIA dieron el crudo relato de lo ocurrido: "Un grupo de 15 motos venían y los cruzó una camioneta (luego se conoció el video y se confirmó que era la combi oscura). Frenaron en esa esquina y comenzaron a enfrentarse con disparos. Yo iba con mi pareja, tuvimos que tirarnos debajo de un vehículo, como mucha gente que transitaba en ese momento. Nos refugiamos en un comercio de venta de alimento para animales que hay en esa esquina", contó una mujer.
Horas antes, durante la mañana de este mismo sábado, también se había reportado una pelea violenta frente a la Gobernación bonaerense, en la que resultaron víctimas cuidacoches y repartidores, lo que refuerza la preocupación por el aumento de hechos de violencia callejera en distintos puntos de la ciudad.
Hasta el momento, no se informaron detenidos, aunque la policía mantiene un operativo activo sobre Avenida 44 entre 26 y 27, donde permanece cortado el tránsito mientras los peritos y efectivos de la fuerza intentan reconstruir la secuencia de los hechos y dar con los responsables del ataque.
Las autoridades judiciales analizan las cámaras de seguridad de la zona para determinar si los episodios registrados están vinculados entre sí y si se trata de una disputa interna dentro del grupo de los “Hell Angels” o de un nuevo conflicto entre bandas en la ciudad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí