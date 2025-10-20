La meta sería más recorte para cumplir con el FMI

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe
VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe
Fin del sueño para la Sub 20: Argentina cayó con Marruecos en la final
Alarma demográfica: fuerte caída de las matrículas escolares
Motoqueros en La Plata: cuatro policías en el infierno de disparos
Golpe millonario al Louvre: robaron las joyas de la corona francesa
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Quién es Scott Bessent, el poderoso secretario del Tesoro de EE UU que respalda al gobierno argentino
Se tensa más la puja por la difusión de los resultados de las elecciones
Cinco provincias concentran la elección de la mayoría de los diputados
Docente local representó al país en una cumbre educativa en España
Día nacional de la Pediatría: continúa la falta de médicos y los bajos ingresos
Taxistas, remiseros y transportes escolares se unen contra las “apps”
Piden donación de alimentos y de dinero para el refugio “Titucha”
Donaron equipo de alta precisión a la Facultad de Ingeniería de la UNLP
El Rotary Club entregó materiales de uso médico al Hospital de Niños
Celos y venganza: le gatillaron a un barbero, pero la bala no salió
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Gobierno nacional enfrenta un desafío central de cara al cierre del año: cumplir con el superávit primario del 1,6% del PBI acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), lograrlo requerirá profundizar el ajuste del gasto público, especialmente en los rubros no indexados, como salarios, subsidios a la energía y al transporte, transferencias a provincias e inversión real directa.
El economista Nadin Argañaraz, autor del estudio, explicó que el gasto no indexado deberá pasar de una baja del 10% real interanual en los primeros nueve meses del año a una caída del 16% en el último trimestre para alcanzar la meta fiscal. “El gasto no indexado debe bajar todo lo necesario, con tal de cumplir con el objetivo de superávit primario”, señaló.
Para cumplir con el FMI el gasto primario debería bajar 6% real en el último trimestre
Durante los primeros nueve meses de 2025, los ingresos totales del sector público nacional no financiero cayeron 1,4% real interanual, mientras que el gasto primario aumentó 2,1%, con incrementos de 18,4% en el gasto indexado y una reducción de 10,3% en el no indexado. En septiembre, el superávit primario cayó 35% real interanual, con ingresos tributarios que descendieron 6,8%.
Para cumplir con la meta del FMI, el IARAF proyecta que el gasto primario debería bajar 6% real en el último trimestre, mientras que el gasto indexado continuaría ajustándose automáticamente. Según el informe, quedan tres meses de mucha intensidad fiscal, y el éxito dependerá de cómo el Gobierno gestione el ajuste en los rubros no protegidos por la inflación.
En este escenario, los economistas advierten que el cumplimiento de la meta requerirá medidas estrictas y decisiones estratégicas sobre prioridades de gasto, equilibrando la necesidad de contener la inflación, sostener los programas sociales y garantizar la inversión pública. Cada decisión en estos últimos meses tendrá un impacto directo sobre la confianza de los mercados y la percepción internacional.
LE PUEDE INTERESAR
Disponen automatizar el cobro en los peajes
LE PUEDE INTERESAR
Lázaro Báez volvió al penal federal de Ezeiza
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí