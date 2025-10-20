Forzaron una persiana y huyeron con 4 notebooks

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe
VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe
Fin del sueño para la Sub 20: Argentina cayó con Marruecos en la final
Alarma demográfica: fuerte caída de las matrículas escolares
Motoqueros en La Plata: cuatro policías en el infierno de disparos
Golpe millonario al Louvre: robaron las joyas de la corona francesa
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Quién es Scott Bessent, el poderoso secretario del Tesoro de EE UU que respalda al gobierno argentino
Se tensa más la puja por la difusión de los resultados de las elecciones
Cinco provincias concentran la elección de la mayoría de los diputados
Docente local representó al país en una cumbre educativa en España
Día nacional de la Pediatría: continúa la falta de médicos y los bajos ingresos
Taxistas, remiseros y transportes escolares se unen contra las “apps”
Piden donación de alimentos y de dinero para el refugio “Titucha”
Donaron equipo de alta precisión a la Facultad de Ingeniería de la UNLP
El Rotary Club entregó materiales de uso médico al Hospital de Niños
Celos y venganza: le gatillaron a un barbero, pero la bala no salió
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La noche del jueves, en la intersección de calle 133 y 513, la rutina de un comerciante platense se vio interrumpida por un llamado inesperado. Vecinos del barrio lo alertaron sobre la presencia de dos hombres que, con movimientos rápidos y sospechosos, habían ingresado a su depósito de alimentos. La indicación señalaba además que en cuestión de minutos, los intrusos habían logrado forzar la persiana metálica y que habían logrado escapar con una caja.
El propietario, de 54 años, llegó al lugar apenas unos minutos después. Lo primero que notó fue el candado roto y la persiana levantada con violencia. Adentro, el desorden era evidente: la mercadería apilada había sido movida y las estanterías, revueltas. Al revisar el lugar, comprobó el faltante de cuatro notebooks y una máquina contadora de billetes, todos elementos de uso cotidiano en la administración del negocio.
El hecho ocurrió alrededor de las 21.30 horas, un horario en el que la zona suele quedar desierta. A esto se suma que el sector cuenta con una escasa iluminación. Ningún testigo logró registrar en fotos o videos el momento exacto del ingreso o la huida, aunque algunos vecinos mencionaron haber visto a los sospechosos acelerar en dirección a 514 minutos antes de la llegada del dueño. No se escucharon ruidos fuertes ni alarmas, ya que el depósito no cuenta con sistema de seguridad ni cámaras de vigilancia.
La víctima contó con un solo dato concreto: el aviso de dos vecinos que, tras dar aviso al 911, lo llamaron al notar movimientos extraños. Gracias a esa intervención, logró acudir de inmediato y evitar que los delincuentes se llevaran más objetos. Sin embargo, los ladrones ya se habían esfumado. El comerciante reconoció que, al no tener seguro sobre el lugar ni cámaras, la recuperación de lo sustraído será difícil.
La hipótesis principal apunta a un robo planificado, posiblemente ejecutado por personas que conocían la rutina del local y la ausencia de medidas de seguridad. La policía trabaja sobre los testimonios de los vecinos, aunque por el momento no hay detenidos ni rastros de los responsables.
El caso fue caratulado como robo agravado y forma parte de una serie de hechos similares ocurridos en los últimos meses en la periferia platense, donde pequeños comercios y depósitos se han convertido en blanco frecuente de delincuentes que actúan con rapidez y conocimiento del terreno.
LE PUEDE INTERESAR
Un joven alterado quiso prender fuego a dos policías
LE PUEDE INTERESAR
Varios españoles terminaron con una causa por drogas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí