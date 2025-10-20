Forzaron una persiana y huyeron con 4 notebooks

La noche del jueves, en la intersección de calle 133 y 513, la rutina de un comerciante platense se vio interrumpida por un llamado inesperado. Vecinos del barrio lo alertaron sobre la presencia de dos hombres que, con movimientos rápidos y sospechosos, habían ingresado a su depósito de alimentos. La indicación señalaba además que en cuestión de minutos, los intrusos habían logrado forzar la persiana metálica y que habían logrado escapar con una caja.

El propietario, de 54 años, llegó al lugar apenas unos minutos después. Lo primero que notó fue el candado roto y la persiana levantada con violencia. Adentro, el desorden era evidente: la mercadería apilada había sido movida y las estanterías, revueltas. Al revisar el lugar, comprobó el faltante de cuatro notebooks y una máquina contadora de billetes, todos elementos de uso cotidiano en la administración del negocio.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.30 horas, un horario en el que la zona suele quedar desierta. A esto se suma que el sector cuenta con una escasa iluminación. Ningún testigo logró registrar en fotos o videos el momento exacto del ingreso o la huida, aunque algunos vecinos mencionaron haber visto a los sospechosos acelerar en dirección a 514 minutos antes de la llegada del dueño. No se escucharon ruidos fuertes ni alarmas, ya que el depósito no cuenta con sistema de seguridad ni cámaras de vigilancia.

La víctima contó con un solo dato concreto: el aviso de dos vecinos que, tras dar aviso al 911, lo llamaron al notar movimientos extraños. Gracias a esa intervención, logró acudir de inmediato y evitar que los delincuentes se llevaran más objetos. Sin embargo, los ladrones ya se habían esfumado. El comerciante reconoció que, al no tener seguro sobre el lugar ni cámaras, la recuperación de lo sustraído será difícil.

La hipótesis principal apunta a un robo planificado, posiblemente ejecutado por personas que conocían la rutina del local y la ausencia de medidas de seguridad. La policía trabaja sobre los testimonios de los vecinos, aunque por el momento no hay detenidos ni rastros de los responsables.

El caso fue caratulado como robo agravado y forma parte de una serie de hechos similares ocurridos en los últimos meses en la periferia platense, donde pequeños comercios y depósitos se han convertido en blanco frecuente de delincuentes que actúan con rapidez y conocimiento del terreno.