Todo listo para el clásico platense: operativo, formaciones confirmadas, como verlo por TV y online y lo que hay que saber
Todo listo para el clásico platense: operativo, formaciones confirmadas, como verlo por TV y online y lo que hay que saber
Fotos y video.- El color de la previa en el clásico platense
Enfrentamiento entre "Hells Angels y "Los Tehuelches": 13 demorados, tres heridos y armas incautadas
La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia
Dramático choque y rescate en La Plata: una mujer quedó atrapada tras impactar contra el tráiler de un camión estacionado
El salvataje financiero y la pulseada política: Milei abre el diálogo y analiza cambios para después de las elecciones
VIDEO. Carrió: “La Argentina perdió la dignidad, pero con gente sensata puede salvarse”
VIDEO. Del León en el estadio de Estudiantes a recrear un reino animal impactante
La agenda deportiva del domingo activa su modo clásico: partidos, horarios y TV
El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene
Día de la Madre ideal para almorzar en familia al aire libre: ¿cómo seguirá el tiempo en La Plata?
WOW: el punto de encuentro entre marcas globales y el público platense
VIDEO. Los “Hells Angels” se despiden de la Ciudad confirmando su marca: señalados por un infierno
El espíritu festivo de Los Auténticos Decadentes conquistó Noches Capitales
Argentina vs Marruecos.- El Sub 20 va por toda la gloria en el Mundial: hora, formaciones y TV
Secuestraron armas en un control a los “Hells Angels” durante su encuentro en la zona oeste de La Plata
De hermandad a mafia: cómo los “Hells Angels” llegan al imperio criminal
Libertadores Femenina: Corinthians ganó su sexta copa en cancha de Banfield
Qué gobierno endeudó más a los argentinos en los últimos 20 años
Acuerdo comercial con EE UU: ¿socio estratégico o un rival potencial?
Robo de película en el Louvre: increíble atraco de 7 minutos que paralizó al mundo y vació una sala histórica
El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU
Los números del domingo 19 de octubre del Cartonazo: pozo de $4 millones, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20 millones
“Voy a extrañar el Ministerio de Seguridad”, admitió Bullrich en La Noche de Mirtha
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este domingo durante el Día de la Madre
Bonaerenses, en el podio de las Olimpíadas de educación financiera
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Selección argentina está a un solo peldaño de tocar el cielo con las manos. Su rica historia podría coronarse esta noche cuando enfrente a Marruecos, en la final del Mundial Sub 20, que en semifinales dejó en el camino nada menos que a Francia.
Este trascendental encuentro está programado para las 20 (hora de Argentina), se va a llevar a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y se podrá ver a través de Telefe y DSports, a la vez que el árbitro será el italiano Maurizio Mariani.
La Selección argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente y que cuenta en el plantel con dos jugadores de la Ciudad: Valente Pierini, marcador central de Estudiantes y Juan Manuel Villalba, defensor de Gimnasia, arriba a este cruce con un andar prácticamente perfecto a lo largo de toda la competición.
La “Albiceleste” terminó primera en el Grupo D con puntaje ideal gracias a los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0).
Ya en los octavos de final pasó por arriba a Nigeria con un contundente 4-0, mientras que en los cuartos de final le ganó 2-0 sin mayores inconvenientes a México y en las semis superó en un durísimo encuentro por 1-0 a Colombia gracias al gol de Mateo Silvetti.
En caso de quedarse con el tan ansiado triunfo, la Argentina conseguirá su séptimo título en un Mundial Sub 20 (ya lo ganó en Japón 1979; Qatar 1995; Malasia 1997; Argentina 2001, Países Bajos 2005 y Canadá 2007) y se afianzará como la selección más ganadora del certamen.
LE PUEDE INTERESAR
Libertadores Femenina: Corinthians ganó su sexta copa en cancha de Banfield
LE PUEDE INTERESAR
Los jugadores que tendrán su primera vez en el clásico
Marruecos, por su parte, sorprendió al terminar primera en el Grupo C que compartió con México, España y Brasil, para luego eliminar sucesivamente a Corra del Sur (2-1), Estados Unidos (3-1) y Francia (1-1 en el tiempo reglamentario y 5-4 en los penales) en los octavos, cuartos y semifinales, respectivamente.
Los marroquíes, que disputan un Mundial Sub 20 por cuarta ocasión en su historia, quieren convertirse en los segundos campeones africanos en la historia de la competición, luego de que lo consiguiera Ghana en 2009.
De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, la cotización total del plantel argentino asciende a 61,8 millones de euros, mientras que el del conjunto marroquí apenas llega a 11,8 millones de euros.
Una brecha significativa que refleja la distinta proyección internacional de ambos equipos, aunque en la cancha las distancias se reducen.
A pesar de no contar con figuras como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Valentín Carboni o Aaron Anselmino, entre otros, la Albiceleste llega con un plantel de enorme jerarquía.
El jugador con mayor valor de mercado es Maher Carrizo, tasado en 10 millones de euros, una cifra que por sí sola se aproxima al total de la selección rival.
Detrás suyo aparecen Gianluca Prestianni, Julio Soler y Álvaro Montoro, cada uno valuado en 8 millones, mientras que Mateo Silvetti, Milton Delgado y Santino Andino completan el grupo de futbolistas cotizados por encima de los 5 millones.
Argentina va en busca de la séptima corona mundialista con el Sub 20. La primera, en 1979
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí