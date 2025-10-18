La combi de la emboscada, armas en mano y motos de Hells Angells: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros
La combi de la emboscada, armas en mano y motos de Hells Angells: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros
Con el transcurrir de la jornada se van conociendo más detalles de lo que fue una escena de terror en La Plata que involucró a motoqueros identificados con Hells Angells.
Como se adelantó en exclusiva en EL DIA, los hechos se sucedieron en la esquina de la avenida 44 y la calle 26, una zona muy transitada de La Loma.
Las distintas cámaras de la zona le van aportando bastante claridad a como fueron esos segundos de combate, que incluyó armas blancas y aparentemente de fuego. En la zona hay casquillos de disparos (ver fotos).
VIDEO.- Terror en La Plata: enfrentamiento y tiros en plena Av. 44 con los motoqueros de Hells Angells
En un video al que accedió este diario, se observa que una camioneta tipo combi se cruza de carril y en contra mano por 44 hacia 26 interceptando el paso de un pelotón de motos identificadas con Hells Angells. Junto a la camioneta también circulaba un Volkswagen Suran y otro vehículo tipo antiguo.
Allí se desata lo peor. De la combi varios muchacho dispuestos a todo. Las motos se dispersan y otras quedan "colgadas" en la escena. Hubo lucha cuerpo a cuerpo y en un momento se observa a un hombre portando un arma de fuego. En otra de las imágenes, se escuchan las detonaciones.
Horas antes, durante la mañana de este mismo sábado, también se había reportado una pelea violenta frente a la Gobernación bonaerense, en la que resultaron víctimas cuidacoches y repartidores, lo que refuerza la preocupación por el aumento de hechos de violencia callejera en distintos puntos de la ciudad.
Hasta el momento, no se informaron detenidos, aunque la policía mantiene un operativo activo sobre Avenida 44 entre 26 y 27, donde permanece cortado el tránsito mientras los peritos y efectivos de la fuerza intentan reconstruir la secuencia de los hechos y dar con los responsables del ataque.
Las autoridades judiciales analizan las cámaras de seguridad de la zona para determinar si los episodios registrados están vinculados entre sí y si se trata de una disputa interna dentro del grupo de los “Hell Angels” o de un nuevo conflicto entre bandas en la ciudad.
Gonzalo Calvelo/El Día
Gonzalo Calvelo/El Día
Gonzalo Calvelo/El Día
