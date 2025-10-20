Fin del sueño para la Sub 20: Argentina cayó con Marruecos en la final

la selección sub 20 no pudo ante marruecos y perdió la segunda final de su historia en la categoría. más allá de todo, digno papel / afp

No pudo ser para los pibes. En el Estadio Nacional de Santiago, Argentina perdió 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20. La Selección lo buscó por todos los frentes, pero no tuvo la efectividad que tuvo el rival para conseguir una ventaja decisiva en el primer tiempo. Fue la segunda final de la historia que perdió la Selección en la categoría.

El primer tiempo fue cuesta arriba para la Selección, ya que Marruecos se mostró más rápido y bastante letal en sus ataques directos. Argentina dejó muchos espacios y el seleccionado africano, los aprovechó. Tras un ataque que terminó en una falta de Barbi y que fue tiro libre (pese a que se analizó en el VAR un posible penal y tarjeta roja), Yassir Zabiri abrió el marcador a los 12, con un buen zurdazo. Sin embargo, hubo complicidad del arquero argentino, ya que la pelota ingresó en su palo.

Fue la primera vez que Argentina comenzó perdiendo en el Mundial, por lo que tuvo que afrontar el desafío de reaccionar. Se adueñó de la pelota, pero no tuvo profundidad. Y en un nuevo contragolpe, Marruecos amplió la ventaja.

A los 29´, tras un centro de Maamma, Zabiri anticipó a Pérez y convirtió el 2-0 con un buen cabezazo, ante un sorprendido Barbi.

Sin dudas, fue un mazazo para la Selección, que intentó nuevamente reaccionar con buenos despliegues de Prestianni y también con la velocidad de Carrizo.

Sin embargo, los problemas defensivos continuaron y Marruecos le perdonó la vida: luego de una buena jugada, Zabiri remató ante un vencido arquero, pero el defensor de Gimnasia, Juan Villalba, salvó la pelota en la línea.

Placente pateó el tablero y apostó por el ingreso de Silvetti por Acuña, para tener mayor presencia en ataque. Argentina tuvo mayor iniciativa en el último cuarto de hora, ya que empezó a generar buenas asociaciones y también velocidad por las bandas. Prestianni generó un buen aviso por la izquierda, con una buena jugada individual que terminó en un buscapié que cortó el arquero Gomis.

Y después Silvetti, tuvo la chance más clara de la Albiceleste: tras un pase filtrado de Delgado, el atacante encaró mano a mano dentro del área, pero de manera increíble, remató cerca del palo derecho del arquero.

En el complemento, Placente apostó a los ingresos de Andrada y Fernández, para adelantar al equipo. Argentina tuvo la posesión de la pelota, pero no supo cómo terminar las jugadas.

Marruecos mostró una gran concentración defensiva y buscó aprovechar los espacios que dejó atrás Argentina. Sin embargo, no encontró la puntada final.

Prestianni fue el jugador con más movilidad de la Selección, que si bien jugó al límite, no pasó demasiados sobresaltos. Sin embargo, nunca encontró la claridad necesaria para inquietar el arco rival.

Silvetti se mostró impreciso a la hora de terminar las jugadas y después jamás pudo encontrar al goleador Sarco. Prestianni probó con algunos remates de media distancia, pero que pasaron lejos del arco marroquí.

Placente apostó por el ingreso de Subiabre, que contó con una chance clara en la que terminó rematando por encima del travesaño.

Carrizo, una de las grandes figuras del certamen, no tuvo su mejor noche. Pese a contar con algunos buenos tiros libres, no estuvo fino a la hora de patear.

Argentina lo buscó con mucho espíritu y empuje, pero se encontró con un rival muy sólido y que no paró de correr. Marruecos defendió con uñas y dientes la ventaja, más allá que la Selección tuvo todo el protagonismo del segundo tiempo.

Pese a los pedidos del banco de suplentes albiceleste, que usó las dos tarjetas verdes para pedir penales, para el árbitro italiano, Maurizio Mariani, no fueron.

Los minutos corrieron y la esperanza se esfumó. Argentina terminó de pie, pero no pudo dar vuelta la historia pese a la gran ilusión que generó el equipo.

El pitazo final trajo enorme tristeza en los rostros de los jugadores, que perdieron una gran oportunidad, pero que obtuvieron experiencia y aprendizaje en el camino recorrido.

Marruecos se quedó con el Mundial de Chile, que gracias a su inteligencia y efectividad, pudo levantar su primer trofeo de la historia. Y esta vez no pudo ser para Argentina, que se acostumbró a competir en todo lo que disputa.