El Mundo |El país del altiplano atraviesa la peor crisis económica de las últimas cuatro décadas

Balotaje en Bolivia: Paz fue elegido como nuevo presidente

Con más del 97% de las actas computadas, el economista de 58 años obtuvo el 54,5 por ciento de los votos contra el 45,4% de su contendiente, el exmandatario de derecha Jorge Quiroga. Triunfó el más “moderado”

El senador de centroderecha Rodrigo Paz, al emitir el sufragio / web

20 de Octubre de 2025 | 02:41
Edición impresa

En una histórica segunda vuelta presidencial, la primera registrada en el Estado Plurinacional de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz fue elegido anoche como nuevo presidente de Bolivia al vencer en el balotaje al exmandatario de derecha Jorge Quiroga, según el recuento oficial del Tribunal Supremo Electoral con más del 97% de las actas computadas.

Paz obtuvo 54,5% de los votos escrutados, frente al 45,4% de su rival. El economista de 58 años, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), pone fin a 20 años de gobiernos socialistas y deberá sacar a Bolivia de su peor crisis económica en cuatro décadas.

“Esto ya nos muestra una tendencia, un resultado que parece ser irreversible”, dijo Óscar Hassenteufel, jefe de la autoridad electoral en conferencia de prensa.

El cambio moderado para terminar con la crisis en Bolivia

Elegido presidente de Bolivia en el balotaje del domingo, Rodrigo Paz, 58 años, forjó su victoria rehuyendo el membrete ideológico. Heredero de una influyente dinastía política, este moderado y populista se describe a sí mismo como un hombre de consensos.

Promete cambiar el sistema y a la vez no afectar a nadie. Y en sus mítines reparte lemas para todos: del conservador “Dios, familia, patria” al guevarista “hasta la victoria siempre”.

Paz venció en el balotaje al expresidente de derecha Jorge Quiroga, con el 54,5% de los votos, según los resultados oficiales preliminares a más del 97%.

Ahora pondrá fin a 20 años de gobiernos socialistas iniciados por Evo Morales.

Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), tuvo que empezar varias veces de cero porque su familia se veía obligada a viajar de un lado a otro, a menudo perseguida por dictaduras militares.

“En la lucha de mis padres por la democracia, hemos vivido en 10 países diferentes”, dijo en una entrevista a la AFP a finales de agosto.

Nació el 22 de septiembre de 1967 en España, país del que también tiene la nacionalidad, y pasó su infancia en Argentina, Chile, Perú, Venezuela y Panamá, entre otros.

Esta faceta de trotamundos la retomó durante su campaña electoral. El economista recorrió cientos de municipios de Bolivia en cinco años. “No soy un candidato de hace seis meses”, aseguraba.

Al margen

Paz no es nuevo en política. Fue diputado, alcalde y senador por Tarija, un departamento rico en gas y petróleo, del que su familia es oriunda. Llega al poder ahora de la mano del Partido Demócrata Cristiano.

En su linaje también aparece su tío, el guerrillero Néstor Paz, que murió de inanición luego de un combate, y su tío abuelo Víctor Paz Estenssoro, cuatro veces presidente y artífice del voto universal y la reforma agraria.

El parecido con su padre, las cejas pobladas y su intenso pelo negro, funciona como un catalizador nostálgico para los viejos izquierdistas. En algunos de sus videos en redes sociales, donde es muy activo, también ha hecho aparecer al patriarca de 86 años.

Pero él propone un “capitalismo para todos”. “No tengo por qué definirme, sino ofrecer al país una alternativa”, replicó en una entrevista con CNN cuando le pedían definiciones ideológicas.

Paz llegó al balotaje de manera inesperada luego de ganar la primera vuelta. Las encuestas lo situaban entre el tercer y quinto puesto una semana antes de esa elección.

Edmand Lara, un expolicía e influencer al que incorporó como su candidato a la vicepresidencia, suele robarle el protagonismo, por lo que sus rivales cuestionan su liderazgo.

En su programa “capitalismo para todos”, Paz promete fuertes recortes del gasto público, formalización de la economía y cambios de la Constitución para abrir el país a las inversiones privadas.

“Yo espero entrar a gobernar, tomar las decisiones adecuadas. Y no a la reelección, que venga otro”, dijo a la AFP.

 

Fin de 20 años de socialismo en medio de una grave crisis económica
