Motoqueros en La Plata: cuatro policías en el infierno de disparos

La historia es ya conocida por todos. Los platenses asistían con sorpresa y alteración el fenómeno de los Hells Angels, el grupo de motoqueros de origen norteamericano, pero con adeptos en distintas partes del mundo, que desembarcó en la Ciudad sin muchos anuncios y que comenzó a copar distintos ámbitos gastronómicos y hoteleros, fundamentalmente en la zona del Centro. Con antecedentes pesados fuera de nuestras fronteras, su presencia en La Plata despertó cierta inquietud, al principio porque nadie sabía qué tenían en mente. Fue con el correr de las horas que se descubrió un encuentro de autoridades en el que se iban a analizar cuestiones vinculadas a la agrupación, presentes y futuras, y después también saltó a la luz la organización de un evento de cierre en modo festejo. El gran problema surgió cuando, al margen de algunas escaramuzas aisladas, llegaron los tiros y los heridos, entre ellos varios policías, que serían amantes de los vehículos de dos ruedas.

El incidente, que este diario publicó en su edición anterior, motivó la intervención del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien, luego de analizar las pruebas colectadas en el expediente, dividió la secuencia en tres hechos susceptibles de ser castigados jurídicamente.

El primero lo calificó como “abuso de armas y lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas contra miembro de las fuerzas de seguridad y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal”. El segundo como “agresión con arma y lesiones leves en concurso ideal” (hubo un apuñalado) y el tercero como “portación ilegal de armas de fuego atenuada”.

Entre los imputados, cinco en total, ubicó a Gustavo Adolfo Mazzitelli, a Hugo César Alfaro y a Ramón Roberto Lescano, como coautores en el hecho II. En tanto, a Diego Hernán Cardo y a Guido Cuello los colocó en el rol de coautores del hecho III, según informaron fuentes judiciales.

Se trata de personas que fueron localizadas dentro de varios vehículos registrados por las cámaras de seguridad, en el instante de la feroz emboscada, y que quedaron secuestrados a disposición del fiscal Condomí Alcorta para eventuales peritajes.

Dijo el titular de la UFI Nº 16: “Gustavo Adolfo Mazzitelli participó como coautor en el Hecho II. Conducía la camioneta Econoline IXA 797 cuando egresaba de la denominada `Quinta Pepe Reina`, en calles 430 bis y Diagonal 434. Hugo César Alfaro resulta coautor penalmente responsable del Hecho II, siendo quien conducía la camioneta Toyota Hilux CYX 579, coincidente con la descripción de las víctimas y con las placas fotográficas; en su poder -también en 430 bis y Diagonal 434- se secuestró un chaleco de cuero negro y calcomanías Hells Angels. Ramón Roberto Lescano, conductor de la Volkswagen Amarok AD 604 WM, también coautor del Hecho II. Diego Hernán Cardo y Guido Cuello resultan coautores del Hecho III, dado que en su poder se secuestraron las armas de fuego mencionadas, sin cumplir las reglamentaciones legales de transporte, encontrándose cargadas y listas para su uso inmediato. Fue en Diagonal 434 entre Diagonal 433 y calle 211”.

Por eso los citó a indagatoria, sin prisión preventiva, los que le permitió, una vez cumplido el trámite procesal de la audiencia, en la que se negaron a declarar, recuperar la libertad.

En la pieza judicial, se colocó en la escena a una camioneta Ford Econoline E350 XL Super Duty; a un Volkswagen Suran gris y a un Ford Fairlane negro.

“Dichos sujetos interceptaron a un grupo de personas que circulaban en moto y, sin mediar palabras, descendieron de los vehículos efectuando disparos con armas de fuego”, expresó en la resolución.

Lo que no está muy en claro todavía es si se trató de un plan orquestado para atacar a una facción rival.

Respecto de las víctimas, afines en principio al grupo “Tehuelches”, se supo que al menos hubo cuatro policías involucrados, dos en actividad de la Bonaerense, con destino en Chascomús y Mar del Plata, y dos retirados de la Federal.

Uno de los testigos expresó que “en 44 de calle 25 a calle 26, son interceptados por un vehículo del tipo furgoneta color negro mate y pudo ver que frena su marcha y abre el portón lateral y descienden aproximadamente 5 personas de sexo masculino con chalecos que los identificaban con la agrupación de motos conocida como Hells Angels, quienes esgrimieron armas blancas y de fuego dirigiendo el cañón hacia sus compañeros y efectuando detonaciones”. Fueron al menos unas 16.