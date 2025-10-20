Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Hells Angels vs. Tehuelches

Motoqueros en La Plata: cuatro policías en el infierno de disparos

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta indagó ayer a cinco imputados, a quienes acusó por distintos delitos, pero sin prisión preventiva, por lo que continúan en libertad. Entre los agentes, dos heridos, hay activos y retirados

Motoqueros en La Plata: cuatro policías en el infierno de disparos

La motos incautadas por la Policía. También hubo autos y armas / EL DIA

20 de Octubre de 2025 | 02:43
Edición impresa

La historia es ya conocida por todos. Los platenses asistían con sorpresa y alteración el fenómeno de los Hells Angels, el grupo de motoqueros de origen norteamericano, pero con adeptos en distintas partes del mundo, que desembarcó en la Ciudad sin muchos anuncios y que comenzó a copar distintos ámbitos gastronómicos y hoteleros, fundamentalmente en la zona del Centro. Con antecedentes pesados fuera de nuestras fronteras, su presencia en La Plata despertó cierta inquietud, al principio porque nadie sabía qué tenían en mente. Fue con el correr de las horas que se descubrió un encuentro de autoridades en el que se iban a analizar cuestiones vinculadas a la agrupación, presentes y futuras, y después también saltó a la luz la organización de un evento de cierre en modo festejo. El gran problema surgió cuando, al margen de algunas escaramuzas aisladas, llegaron los tiros y los heridos, entre ellos varios policías, que serían amantes de los vehículos de dos ruedas.

El incidente, que este diario publicó en su edición anterior, motivó la intervención del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien, luego de analizar las pruebas colectadas en el expediente, dividió la secuencia en tres hechos susceptibles de ser castigados jurídicamente.

El primero lo calificó como “abuso de armas y lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas contra miembro de las fuerzas de seguridad y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal”. El segundo como “agresión con arma y lesiones leves en concurso ideal” (hubo un apuñalado) y el tercero como “portación ilegal de armas de fuego atenuada”.

Entre los imputados, cinco en total, ubicó a Gustavo Adolfo Mazzitelli, a Hugo César Alfaro y a Ramón Roberto Lescano, como coautores en el hecho II. En tanto, a Diego Hernán Cardo y a Guido Cuello los colocó en el rol de coautores del hecho III, según informaron fuentes judiciales.

Se trata de personas que fueron localizadas dentro de varios vehículos registrados por las cámaras de seguridad, en el instante de la feroz emboscada, y que quedaron secuestrados a disposición del fiscal Condomí Alcorta para eventuales peritajes.

Dijo el titular de la UFI Nº 16: “Gustavo Adolfo Mazzitelli participó como coautor en el Hecho II. Conducía la camioneta Econoline IXA 797 cuando egresaba de la denominada `Quinta Pepe Reina`, en calles 430 bis y Diagonal 434. Hugo César Alfaro resulta coautor penalmente responsable del Hecho II, siendo quien conducía la camioneta Toyota Hilux CYX 579, coincidente con la descripción de las víctimas y con las placas fotográficas; en su poder -también en 430 bis y Diagonal 434- se secuestró un chaleco de cuero negro y calcomanías Hells Angels. Ramón Roberto Lescano, conductor de la Volkswagen Amarok AD 604 WM, también coautor del Hecho II. Diego Hernán Cardo y Guido Cuello resultan coautores del Hecho III, dado que en su poder se secuestraron las armas de fuego mencionadas, sin cumplir las reglamentaciones legales de transporte, encontrándose cargadas y listas para su uso inmediato. Fue en Diagonal 434 entre Diagonal 433 y calle 211”.

LE PUEDE INTERESAR

Celos y venganza: le gatillaron a un barbero, pero la bala no salió

LE PUEDE INTERESAR

A un mes de la masacre narco de Florencio Varela

Por eso los citó a indagatoria, sin prisión preventiva, los que le permitió, una vez cumplido el trámite procesal de la audiencia, en la que se negaron a declarar, recuperar la libertad.

En la pieza judicial, se colocó en la escena a una camioneta Ford Econoline E350 XL Super Duty; a un Volkswagen Suran gris y a un Ford Fairlane negro.

“Dichos sujetos interceptaron a un grupo de personas que circulaban en moto y, sin mediar palabras, descendieron de los vehículos efectuando disparos con armas de fuego”, expresó en la resolución.

Lo que no está muy en claro todavía es si se trató de un plan orquestado para atacar a una facción rival.

Respecto de las víctimas, afines en principio al grupo “Tehuelches”, se supo que al menos hubo cuatro policías involucrados, dos en actividad de la Bonaerense, con destino en Chascomús y Mar del Plata, y dos retirados de la Federal.

Uno de los testigos expresó que “en 44 de calle 25 a calle 26, son interceptados por un vehículo del tipo furgoneta color negro mate y pudo ver que frena su marcha y abre el portón lateral y descienden aproximadamente 5 personas de sexo masculino con chalecos que los identificaban con la agrupación de motos conocida como Hells Angels, quienes esgrimieron armas blancas y de fuego dirigiendo el cañón hacia sus compañeros y efectuando detonaciones”. Fueron al menos unas 16.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Varios españoles terminaron con una causa por drogas
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe

Un Gimnasia en crisis permanente lucha por mantener la categoría

Uno por uno: Estudiantes

Uno por uno: Gimnasia

“Si hablo, se cae el país”: última bala de Machado

Fin del sueño para la Sub 20: Argentina cayó con Marruecos en la final

Hallaron muerto en Alemania al científico Alejandro Fracaroli

Sin suspenso: “Obligación” cumplida por el Pincha ante un Lobo resignado
Últimas noticias de Policiales

Celos y venganza: le gatillaron a un barbero, pero la bala no salió

A un mes de la masacre narco de Florencio Varela

Imputan a un empresario por las fotomultas

Forzaron una persiana y huyeron con 4 notebooks
La Ciudad
Suba de alquileres desde el 6% en noviembre
Alarma demográfica: fuerte caída de las matrículas escolares
Docente local representó al país en una cumbre educativa en España
Día nacional de la Pediatría: continúa la falta de médicos y los bajos ingresos
Las madres platenses entre regalos y paseos
Espectáculos
Springsteen: el alma de “El Jefe” en la pantalla
Daniela Celis: “Thiago tenía muy pocas chances de sobrevivir”
El polémico look de Kim Kardashian
Quién es el amor “a caballo” de Furriel: “Si hay un vuelo directo, no hay complejidad”
Mirtha, a los 98: “Salí del ballet y me fui al recital de La Sole”
Información General
Golpe millonario al Louvre: robaron las joyas de la corona francesa
Hallaron muerto en Alemania al científico Alejandro Fracaroli
Los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Marketing digital: los usuarios, más desconfiados
Investigan el misterioso varamiento de orcas en Tierra del Fuego
Deportes
VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe
Sin suspenso: “Obligación” cumplida por el Pincha ante un Lobo resignado
Domínguez: “Creo que el resultado quedó algo corto”
VIDEO. UNO latió al ritmo del clásico
Estiró la racha como local ante Gimnasia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla