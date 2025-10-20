Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Tras el rechazo de la prisión domiciliaria

Lázaro Báez volvió al penal federal de Ezeiza

20 de Octubre de 2025 | 02:32
Edición impresa

En la jornada de ayer por la mañana, Lázaro Báez ingresó nuevamente al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, tras ser trasladado desde la Unidad Penitenciaria N° 15 de Río Gallegos. La medida fue dispuesta por el juez federal Claudio Vázquez, quien rechazó el pedido de prisión domiciliaria pero ordenó su alojamiento en un lugar con mejores condiciones sanitarias debido a su delicado estado de salud.

El operativo de traslado se inició el sábado y estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal. Báez fue llevado por tierra desde Río Gallegos hasta Trelew, en Chubut, y desde allí en avión hasta Buenos Aires. Su arribo al penal de Ezeiza se concretó en horas de la mañana de ayer, bajo un estricto dispositivo de seguridad.

Una vez en el complejo, el empresario fue trasladado al Hospital Central Penitenciario, donde permanecía al mediodía para realizarse estudios clínicos y cardiológicos. Aún no se le había asignado un pabellón fijo, aunque trascendió que podría permanecer en un sector de baja ocupación, el mismo donde está alojado Fernando Sabag Montiel, el hombre procesado por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.

La defensa de Báez había presentado esta semana un habeas corpus para exigir su salida de la cárcel de Río Gallegos. En el escrito, los abogados denunciaron que el empresario compartía un baño con otros veinte internos y describieron su celda como un “buzón” o “leonera”, con filtraciones, falta de ventilación y deficiente alimentación.

A los 69 años, Báez enfrenta un complejo cuadro de salud. Padece EPOC, hipertensión arterial, arritmia, diabetes, asma bronquial y trastornos gastrointestinales. Por este motivo, el Tribunal Oral Federal N° 4, a cargo de la ejecución de su condena, ordenó una nueva evaluación médica integral que incluyera electrocardiograma, ecocardiograma y análisis de laboratorio.

El juez Néstor Costabel, titular del tribunal, también solicitó al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema que determine si el empresario se encuentra en estado crítico o con riesgo de muerte súbita, tal como sostiene su defensa. Ese informe será determinante para resolver si corresponde o no concederle el beneficio de la prisión domiciliaria.

En tanto, el juez Vázquez de Río Gallegos convocó a una audiencia con todas las partes involucradas. Tras escuchar los argumentos, consideró que los fundamentos sanitarios expuestos por la defensa eran atendibles y autorizó su inmediato traslado a Ezeiza. Sin embargo, desestimó que existiera un “agravamiento ilegítimo” en las condiciones de detención.

Durante el traslado desde Santa Cruz, los abogados perdieron contacto con su defendido y denunciaron “una situación de total incertidumbre” ante el Tribunal Oral Federal N° 4, advirtiendo sobre prácticas que, según plantearon, “la República no puede repetir”. Finalmente, el paradero de Báez fue confirmado cuando arribó al penal bonaerense.

 

