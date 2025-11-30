Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Temas |APLICACIONES ROMÁNTICAS Y LA ADULTEZ

Citas, amor y sexo: después del medio siglo de vida

La soledad y las relaciones no son temas que solo preocupan a los jóvenes. Hace ya muchos años que las aplicaciones de citas ganaron terreno al momento de conocer personas, rompiendo el tabú sobre los vínculos en la gente mayor

“Al principio estaba muerta de la vergüenza”, dijo una adulta platense / Freepik

30 de Noviembre de 2025 | 06:41
Edición impresa

No es una novedad la dificultad para conectar en los tiempos que corren. Los procesos tecnológicos acelerados nos hacen vivir en una vorágine. Para los jóvenes ha significado una crisis de cómo vivir el día a día y cómo volver a construir una forma de relacionarnos. Para los adultos significó una adaptación a un nuevo lenguaje pero también a la ruptura de una estructura sobre el deber ser. Para bien, hemos empezado a preguntarnos por conceptos que antes parecían obligatorios como lo son el matrimonio y la paternidad. Pareciera ser que nos falta una guía de cómo hacer las cosas al momento de construir con los otros.

Ante esta ruptura, muchos adultos que se han separado después de largos matrimonios o incluso han quedado viudos, buscan una nueva forma de vincularse mediante las aplicaciones de citas. Según los porcentajes de Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios del Instituto Nacional de Estadística de España, los números de divorcios ascendieron a 86.525 durante 2024. Aunque los números son de una región extranjera, no exime a nuestro país de una situación similar.

Los varones, por otro lado, encontraron un cuestionamiento sobre la masculinidad / Freepik

HOMBRES Y MUJERES NUEVOS

Las amas de casa y las esposas ya son un concepto que ha quedado atrás. Si bien, distintas culturas siguen manteniendo lógicas de este tipo, en nuestro país paradigmas nuevos vinieron a romper la estructura de lo conocido. Las mujeres ahora trabajan, viven solas o sostienen hogares monoparentales. Además, las que tuvieron hijos que han crecido o se han jubilado, también forman parte de una nueva lógica donde la familia o los esposos ya no son el eje central de sus vidas. Según el estudio del Observatorio de Desarrollo Humano de la Universidad Austral, las mujeres pasaron a ser jefas o tener puestos de poder en un 49% en 2022. Mientras que la masculina se redujo de 78% a 51% en el mismo período. Este porcentaje se replica también en hogares monoparentales donde son las mujeres quienes sostienen la economía del hogar.

 

Las “apps” de citas perfeccionaron sistemas de elección: se pueden establecer pretensiones

 

Los varones, por otro lado, encontraron en estas últimas décadas, un cuestionamiento sobre la masculinidad. Los roles domésticos, el cuidado de los hijos y sobre todo, la manera de vincularse con las mujeres. Por eso, existen nuevos desafíos para los hombres que buscan pareja después de cierta edad.

En este escenario, no hay que dejar de prestar atención a las redes sociales. Ellas insisten con un modelo de comunicación constante donde lo importante radica en textos cortos e información sin fuentes. Esto se traslada directamente a nuestro modo de relacionarnos donde pareciera que la tolerancia o el trabajo no existen como tales. Entonces, expuestos a la soledad y al quiebre de las viejas lógicas, los adultos buscan la forma de adaptarse y relacionarse en este contexto.

Lo cierto es que el vaciamiento de los lugares comunitarios no es una novedad; ya no nos encontramos como antes y esto repercute directamente en cómo nos vinculamos con otros. La tecnología es la que sostiene esta forma contradictoria donde parecemos conectados constantemente pero más lejos que nunca.

 

“Eliminé la ‘app’ por cruzarme a compañeros del trabajo y sentirme muy expuesta”

 

APLICACIONES

Las aplicaciones de citas (Tinder, OkCupid, Bumble, Happn, entre las más populares) entendieron esto a la perfección. En sus comienzos, la mayoría no contaba con sistemas muy sofisticados, simplemente los usuarios le daban “like” a la persona junto a la edad y el rango etario que deseara. Pero con los años, logramos percibir cómo perfeccionaron sistemas de selección donde se pueden especificar pretensiones al momento de relacionarse, orientación política e incluso hasta signos del zodiaco.

Desde el prejuicio se cree que estas aplicaciones están solo destinadas a la población joven. Fundamentalmente porque aún existe un estereotipo que condena la soltería e incluso la búsqueda de conexión a partir de cierta edad. Son muchos los que discuten con esta forma que ya ha quedado antigua.

NUEVAS FORMAS DE VINCULARSE

Es verdad que los conceptos tradicionales de familia, matrimonio y los roles de género. Incluso la monogamia como tal ha entrado en revisión. La familia como institución ha perdido la solidez que poseía hace unos años, para bien o para mal ya no tenemos una guía tan tácita de cómo hacer las cosas.

La soltería, el sexo y el amor después de cierta edad aún carga con un estereotipo enorme. Las nuevas formas de transitar las relaciones, traen consigo un cambio a veces necesario para re pensar las formas tradicionales que hemos sostenido durante años. Las aplicaciones y sus usuarios nos invitan a pensar nuevas formas de conectar con los otros, ante un mundo acelerado y cambiante.

Con el cambio de paradigma, muchos adultos se han separado / Freepik

Multimedia

+ Comentarios

