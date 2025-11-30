Plumas pioneras y referentes en el periodismo de no ficción

Autora de “suicidas del fin del mundo”, “opus gelber” y “la dificultad del fantasma”, entre otras obras periodísticas de no ficción / web

El periodismo narrativo latinoamericano —y su diálogo constante con la tradición anglosajona— se construyó a partir de libros, investigaciones y crónicas que cruzaron las fronteras entre la literatura y el registro documental. A lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, distintos autores consolidaron modos de contar lo real que hoy funcionan como referencia para cronistas, escritores y reporteros.

Por nombrar algunos: Rodolfo Walsh, Truman Capote, Osvaldo Bayer, Martín Caparrós, Leila Guerriero. Ellos, junto a otros nombres, ampliaron el mapa: Gabriel García Márquez, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Ryszard Kapuściński o Tomás Eloy Martínez. Cada uno, con estilos distintos, contribuyó a formar un territorio híbrido donde la investigación periodística convive con las herramientas narrativas sin abandonar el rigor.

El auge de la no ficción en América Latina no surgió de una escuela formal sino de la necesidad de registrar aquello que no encontraba lugar en los medios tradicionales: testigos invisibilizados, episodios silenciados, violencias estructurales, vidas mínimas, zonas rurales y urbanas en transformación.

En paralelo, escritores de otras geografías desarrollaron modelos que impactaron en la región, como el “nuevo periodismo” estadounidense. En ese intercambio, la crónica latinoamericana tomó elementos, pero mantuvo una identidad propia: más política, más atravesada por desigualdades sociales, más insistente en narrar aquello que incomoda.

Aquí, un recorrido que se organiza, entonces, a partir de textos que modificaron la manera de leer la realidad: “Operación Masacre”, “A sangre fría” y “La llamada”. Tres momentos, tres formas de investigación y escritura que influyeron a varias generaciones.

EL LEGADO DE RODOLFO WALSH

Publicado por primera vez en 1957, “Operación Masacre” es un texto central para la literatura y el periodismo argentino.

La obra surge de una investigación independiente que Walsh inicia a partir de un dato que escucha en un café de La Plata: un hombre habría sobrevivido a un fusilamiento ocurrido la noche del 9 de junio de 1956, en el marco del levantamiento contra la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu. Walsh busca a ese sobreviviente, lo encuentra, y desde allí reconstruye la serie de ejecuciones ilegales que el Estado había negado.

La estructura del libro —testimonios, escenas reconstruidas, descripciones detalladas y una posición explícita del autor frente a los hechos— inaugura una modalidad de no ficción que combina investigación rigurosa y recursos narrativos. Walsh trabajó sin apoyo institucional, sin archivos oficiales disponibles y en un contexto de censura. El libro circuló primero como capítulos publicados en la prensa antes de ser reunido. Con el tiempo, se convirtió en una referencia ética y formal: mostró que la crónica podía tener impacto político real y que el periodismo narrativo no necesitaba renunciar a la precisión.

“Operación Masacre” antecede a gran parte del nuevo periodismo estadounidense y se sostiene como un hito del género por su método, su intervención pública y por la potencia de su denuncia.

En América Latina, su influencia se percibe en la decisión de narrar desde el testimonio directo, en el cuidado por reconstruir escenas y en la convicción de que la literatura puede discutir la verdad oficial.

Truman Capote, el polémico escritor estadounidense / Web

“A SANGRE FRÍA” DE CAPOTE

En 1966 se publicó el libro con el que Truman Capote buscó, según él mismo explicó, escribir una “novela de no ficción”. Capote inició su investigación después de leer una nota breve en “The New York Times” sobre el asesinato de la familia Clutter en Kansas, en 1959. Viajó, entrevistó a vecinos, policías, investigadores y, más tarde, a los dos acusados: Richard Hickock y Perry Smith. Reunió miles de páginas de apuntes y realizó entrevistas extensas, especialmente con Smith, cuyo vínculo con el escritor alimentó debates éticos sobre la relación entre cronista y fuente.

Esta obra propone una estructura cercana a la novela policial, con escenas detalladas, diálogos reconstruidos y un enfoque que sigue al mismo tiempo la investigación del crimen y las vidas de los asesinos. Fue un éxito editorial inmediato y se convirtió en uno de los libros más influyentes del nuevo periodismo.

En América Latina, su impacto fue doble: por un lado, demostró la potencia comercial de la no ficción; por el otro, abrió discusiones sobre los límites entre reconstrucción y licencia narrativa. Capote fue cuestionado por ciertas decisiones formales —como reproducir diálogos sin registro literal—, pero su método instaló un modelo de investigación exhaustiva y de tratamiento literario que sigue siendo referencia.

“LA LLAMADA” DE GUERRIERO

En esta obra publicada por Anagrama en 2024, Leila Guerriero reconstruye la vida de Silvia Labayrú, una joven militante de Montoneros que fue secuestrada en diciembre de 1976, embarazada, y llevada a la ESMA.

Guerriero entrevistó durante casi dos años a Silvia y a su círculo íntimo —familiares, amigos, exmilitantes— para dar forma a un relato profundo, humano y complejo. El título alude a una llamada telefónica que ocurrió el 14 de marzo de 1977, desde la ESMA al padre de Silvia, Jorge Labayrú, llamada que varios testimonios sostienen que “le salvó la vida”.

A través de ese episodio, Guerriero aborda no solo la violencia política sino también el estigma, la culpa del sobrevivir, los amores, el exilio y la maternidad forzada.

Este retrato no solo es periodístico, sino también memorial: Guerriero trabaja con rigor, escucha sin condenar, y da visibilidad a una voz que fue silenciada.