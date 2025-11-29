

La crisis institucional que vive la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa profundizándose y sumando voces críticas desde distintos sectores. En ese clima, Mauricio Macri reapareció públicamente para cuestionar a Claudio Tapia y vincular la situación actual del fútbol local con un proceso de deterioro que, según afirmó, se arrastra desde hace más de una década. Sus declaraciones se suman a un escenario político y deportivo atravesado por tensiones, polémicas decisiones arbitrales y una fuerte disputa por el rumbo de este deporte.

El ex presidente sostuvo que “Chiqui es producto de una decadencia”, frase que marcó el tono del resto de su diagnóstico. “Pasaron muchos accidentes desgraciados para que estemos donde estamos. Vamos en contra de lo que está haciendo el mundo entero. Las consecuencias las vamos a seguir pagando”, expresó, al trazar un paralelismo entre la situación de la AFA y las transformaciones globales del negocio y la organización del fútbol.

Macri, quien mantiene un vínculo histórico con Boca y fue uno de los dirigentes más influyentes del fútbol argentino en los años previos a su llegada a la presidencia de la Nación, aseguró que la crisis actual excede los hechos recientes y refleja una falta de planificación y modernización. “Algo tan apasionante y lindo como es el fútbol está sumergido en la oscuridad”, sentenció, apuntando al impacto que tendrá esta coyuntura en la competitividad de los clubes y en la percepción internacional del torneo local.

La polémica que reavivó el conflicto

El nuevo capítulo del enfrentamiento entre sectores del fútbol argentino se desencadenó cuando la AFA otorgó el título de campeón anual a Rosario Central, una decisión que generó rechazo generalizado y motivó el ya famoso “espaldazo” del equipo de Estudiantes.

La sanción a Juan Sebastián Verón y al plantel albirrojo recalentó las internas y abrió espacio para una ola de pronunciamientos, no sólo de dirigentes y ex jugadores, sino también de funcionarios del Gobierno. Macri fue uno de los que aprovechó el momento para insistir en un reclamo que viene formulando desde hace años.

Un enfrentamiento de larga data

Las críticas de Macri hacia Tapia no son nuevas. Tras la victoria electoral de Javier Milei, el exmandatario ya había endurecido su discurso y cuestionado las decisiones de la AFA durante los últimos años. “La AFA ha hecho cosas populistas aberrantes, como suspender descensos y sumar equipos a Primera División. No existe la competencia, la meritocracia ni el Fair Play”, afirmó entonces.

En aquella oportunidad, Tapia respondió de manera directa: “Acá les habla el imperdonable, por si alguno no me conoce. El fútbol argentino está muy bien. Que se quede tranquilo que algo hemos ganado en estos seis años”. La réplica dejó en evidencia un choque político que trasciende lo deportivo y que volvió a quedar expuesto ahora, con una escena pública mucho más tensa.

Política, poder y fútbol

El conflicto interno en la AFA se da en paralelo a un aumento en el involucramiento del Gobierno nacional en los debates del fútbol. En las últimas semanas, varios funcionarios expresaron su preocupación por la conducción de la entidad y por el clima de enfrentamiento que se generó tras las sanciones.

Para Macri, ese escenario es la consecuencia de un proceso que comenzó con el final de la gestión de Julio Grondona y se profundizó con la crisis global que golpeó a la FIFA. “El ‘Chiqui’ Tapia es un producto de una decadencia, del final de Grondona y todo el despelote de la FIFA. Todo eso eclosionó”, insistió.

El ex presidente también remarcó que el fútbol argentino perdió competitividad, previsibilidad y atractivo internacional: tres elementos que considera clave para su recuperación. “El mundo está yendo hacia modelos más profesionales, más transparentes, más exigentes. Nosotros seguimos ampliando los torneos, cambiando reglas y generando incertidumbre”, sostuvo.

Un futuro incierto

Mientras continúan los cuestionamientos y la AFA intenta contener el impacto institucional del conflicto, el clima dentro del fútbol argentino se mantiene convulsionado. Las declaraciones de Macri se suman a un contexto marcado por la controversia en los boletines disciplinarios, la protesta de Estudiantes, la intervención pública del Gobierno y un creciente malestar entre dirigentes y clubes.

Con un final aún incierto, la discusión por la conducción del fútbol local parece lejos de cerrarse. Las críticas del ex presidente reafirman la profundidad del conflicto y confirman que la disputa por el rumbo de la AFA se ha convertido en uno de los temas centrales del deporte argentino en los últimos tiempos.