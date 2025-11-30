Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |El Gobierno de Milei prepara un recorte más profundo

El empleo estatal estará “a tiro” de la motosierra el año que viene

La Casa Rosada avanza con un programa para reducir la plantilla pública en 2026. Sturzenegger y Adorni coordinan la próxima etapa

El empleo estatal estará “a tiro” de la motosierra el año que viene

Apuntan a un plan de ajuste en la tv pública / web

30 de Noviembre de 2025 | 04:21
Edición impresa

El Gobierno nacional prepara un nuevo capítulo en su política de reducción del empleo estatal. La coordinación entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apunta a un recorte más profundo durante 2026. En la Casa Rosada justifican el rumbo y afirman que “la motosierra es constante”.

Según los registros que difunde Sturzenegger cada mes, desde el inicio de la gestión se contabilizan 58.797 bajas entre organismos centralizados y descentralizados, fuerzas de seguridad, personal militar y empresas públicas. Los números del INDEC muestran que la dotación total del sector público nacional se ubicó en octubre en 282.570 trabajadores, 0,3% menos que en septiembre. El oficialismo aspira a que esa cifra continúe en descenso.

Por instrucción directa de Javier Milei, las áreas estatales son revisadas de manera mensual. Fuentes oficiales sostienen que la supervisión se concentra en detectar “personal en exceso” y remarcan que la prioridad de esta etapa se trasladó a organismos descentralizados. Allí aparecen AFIP, ANMAT, INTA, INTI, ENACOM, CONICET, INDEC y ANSES, entre otros. En el Ejecutivo evitan precisar porcentajes de recorte porque “cada organismo tiene una dinámica propia”.

La nueva poda sería “inminente” y avanzaría durante los dos primeros trimestres de 2026. El punto crítico llegará en diciembre con el vencimiento de numerosos contratos que podrían quedar fuera de renovación. A esta vía se suman los planes de eliminar los registros automotores y la privatización de empresas públicas que el Gobierno mantiene en carpeta.

La motosierra, convertida en símbolo político por el propio Milei, volvió a escenificarse tras las elecciones legislativas. Durante la campaña la figura había perdido presencia, pero el triunfo de octubre reactivó el tono original.

“La motosierra es el símbolo de un cambio de época, del comienzo de una nueva edad de oro para la humanidad, pero esta vez, en lugar de ir contra el mundo, Argentina está a la vanguardia”, supo definir alguna vez el mandatario que mantiene una réplica dorada sobre la mesa de su despacho de Casa Rosada.

LE PUEDE INTERESAR

Dudas sobre el fideicomiso creado por Hayden Davis

LE PUEDE INTERESAR

Zamora arma un bloque propio en el Senado y se aleja del kirchnerismo

Con su llegada a la Jefatura de Gabinete, Adorni promete acelerar la redistribución de funciones y la reducción de personal.

Los Medios Públicos también forman parte del plan. El Ejecutivo evalúa abrir un programa de retiros voluntarios para achicar la estructura de la Televisión Pública y Radio Nacional, que suman cerca de 2.400 empleados.

El recorte del sector público continúa como uno de los ejes de Milei. Durante 2025 se perdieron más de 15.000 puestos en la Administración Pública Nacional (APN). En octubre la caída fue de 982 empleos, un 0,3% menos que en septiembre. En la comparación interanual, la baja llega a 7,6%, lo que representa 23.079 puestos.

La administración centralizada fue el segmento con mayor reducción en octubre: pasó de 46.349 a 39.272 empleados, una caída de 15,3%. La administración descentralizada registró una suba de 6% por la incorporación de 6.586 personas, mientras que los entes desconcentrados y otros organismos mostraron variaciones mínimas. Las empresas y sociedades del Estado redujeron 396 trabajadores ese mes.

Entre enero y octubre, la APN perdió 17.393 puestos, una contracción de 5%. Desde el inicio del gobierno libertario, la reducción asciende a 51.214 empleos, equivalente a un retroceso de 15% frente a los 333.784 registrados en enero de 2024.

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) agrega que la contracción del empleo afectó con más fuerza al sector privado, que perdió seis veces más puestos que el sector público. En agosto se recortaron 13.100 empleos formales, de los cuales 10.600 correspondieron a empresas y 1.700 al Estado. Solo el empleo en casas particulares se mantuvo estable.

El estudio del IIEP también muestra el deterioro del salario mínimo, vital y móvil, que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 perdió 35% en términos reales. El poder adquisitivo se ubica por debajo del nivel de 2001 y representa solo un tercio del máximo histórico de 2011. Las caídas sucesivas de julio, agosto, septiembre y octubre consolidaron una tendencia descendente que acompaña el ajuste general de la economía.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Anacleto ganó por amplio margen y es el nuevo presidente de Gimnasia: resultados mesa a mesa:

Con oficio, solidez y valentía Estudiantes venció a Central Córdoba 1 a 0 y ratificó su apetito de gloria

Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico

Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo

La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta
+ Leidas

Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Arrasó Anacleto: es el nuevo presidente tripero

Panorama económico: inversores desesperados en la búsqueda de algo que pueda dar ganancia

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título

Domínguez: “El equipo habla donde le corresponde hablar”

El León, a favor de que haya menos equipos y mejor reparto de dinero

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes de La Plata

Los jugadores se fueron sin hablar, felices
Últimas noticias de Política y Economía

Panorama económico: inversores desesperados en la búsqueda de algo que pueda dar ganancia

Afirman que Kirchner recibía U$S 2 millones cada semana

Indagaron a ex funcionarios de la ANDIS

Paulón: “Una causa puede avanzar o dormir”
Policiales
De golpe en golpe: en Barrio Norte están al borde del nocaut
El curioso pedido de un ladrón: “Contá hasta 300”
Una empleada infiel y dos operarios truchos
Triple choque con saldo trágico en Monserrat
Profundizan la causa contra un policía de la Vial
Deportes
Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales
Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título
Domínguez: “El equipo habla donde le corresponde hablar”
Los jugadores se fueron sin hablar, felices
El León, a favor de que haya menos equipos y mejor reparto de dinero
Información General
Farmacéuticos bonaerenses llaman a reforzar la confianza en las vacunas y combatir la desinformación
Identificaron a una nueva especie de sapo cornudo
Agrimensura: nuevas autoridades y más impulsos para la formación
Un enorme papelón: el riesgoso relato antivacunas
CABA tendrá su propio Servicio Penitenciario
Espectáculos
Misión cuarteto: La Mona le sacó lustre al Único
Diciembre en la tevé: las Fiestas llegan con regalos para todos en la pantalla chica
Casas, cuentas y secretos: los 100 millones de dólares de Anderson y Demichelis
China Suárez: “A Mauro le encantaron mis desnudos”
El momento de Alejandro Sanz “Todo pasa y todo llega”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla