El empleo estatal estará “a tiro” de la motosierra el año que viene

La Casa Rosada avanza con un programa para reducir la plantilla pública en 2026. Sturzenegger y Adorni coordinan la próxima etapa
El Gobierno nacional prepara un nuevo capítulo en su política de reducción del empleo estatal. La coordinación entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apunta a un recorte más profundo durante 2026. En la Casa Rosada justifican el rumbo y afirman que “la motosierra es constante”.
Según los registros que difunde Sturzenegger cada mes, desde el inicio de la gestión se contabilizan 58.797 bajas entre organismos centralizados y descentralizados, fuerzas de seguridad, personal militar y empresas públicas. Los números del INDEC muestran que la dotación total del sector público nacional se ubicó en octubre en 282.570 trabajadores, 0,3% menos que en septiembre. El oficialismo aspira a que esa cifra continúe en descenso.
Por instrucción directa de Javier Milei, las áreas estatales son revisadas de manera mensual. Fuentes oficiales sostienen que la supervisión se concentra en detectar “personal en exceso” y remarcan que la prioridad de esta etapa se trasladó a organismos descentralizados. Allí aparecen AFIP, ANMAT, INTA, INTI, ENACOM, CONICET, INDEC y ANSES, entre otros. En el Ejecutivo evitan precisar porcentajes de recorte porque “cada organismo tiene una dinámica propia”.
La nueva poda sería “inminente” y avanzaría durante los dos primeros trimestres de 2026. El punto crítico llegará en diciembre con el vencimiento de numerosos contratos que podrían quedar fuera de renovación. A esta vía se suman los planes de eliminar los registros automotores y la privatización de empresas públicas que el Gobierno mantiene en carpeta.
La motosierra, convertida en símbolo político por el propio Milei, volvió a escenificarse tras las elecciones legislativas. Durante la campaña la figura había perdido presencia, pero el triunfo de octubre reactivó el tono original.
“La motosierra es el símbolo de un cambio de época, del comienzo de una nueva edad de oro para la humanidad, pero esta vez, en lugar de ir contra el mundo, Argentina está a la vanguardia”, supo definir alguna vez el mandatario que mantiene una réplica dorada sobre la mesa de su despacho de Casa Rosada.
Con su llegada a la Jefatura de Gabinete, Adorni promete acelerar la redistribución de funciones y la reducción de personal.
Los Medios Públicos también forman parte del plan. El Ejecutivo evalúa abrir un programa de retiros voluntarios para achicar la estructura de la Televisión Pública y Radio Nacional, que suman cerca de 2.400 empleados.
El recorte del sector público continúa como uno de los ejes de Milei. Durante 2025 se perdieron más de 15.000 puestos en la Administración Pública Nacional (APN). En octubre la caída fue de 982 empleos, un 0,3% menos que en septiembre. En la comparación interanual, la baja llega a 7,6%, lo que representa 23.079 puestos.
La administración centralizada fue el segmento con mayor reducción en octubre: pasó de 46.349 a 39.272 empleados, una caída de 15,3%. La administración descentralizada registró una suba de 6% por la incorporación de 6.586 personas, mientras que los entes desconcentrados y otros organismos mostraron variaciones mínimas. Las empresas y sociedades del Estado redujeron 396 trabajadores ese mes.
Entre enero y octubre, la APN perdió 17.393 puestos, una contracción de 5%. Desde el inicio del gobierno libertario, la reducción asciende a 51.214 empleos, equivalente a un retroceso de 15% frente a los 333.784 registrados en enero de 2024.
Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) agrega que la contracción del empleo afectó con más fuerza al sector privado, que perdió seis veces más puestos que el sector público. En agosto se recortaron 13.100 empleos formales, de los cuales 10.600 correspondieron a empresas y 1.700 al Estado. Solo el empleo en casas particulares se mantuvo estable.
El estudio del IIEP también muestra el deterioro del salario mínimo, vital y móvil, que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 perdió 35% en términos reales. El poder adquisitivo se ubica por debajo del nivel de 2001 y representa solo un tercio del máximo histórico de 2011. Las caídas sucesivas de julio, agosto, septiembre y octubre consolidaron una tendencia descendente que acompaña el ajuste general de la economía.
POR MES*
