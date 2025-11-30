Afirman que Kirchner recibía U$S 2 millones cada semana

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título
Reveló que era el “dinero negro” que le entregaba su secretario privado, Daniel Muñoz, “uno de los recaudadores”
El abogado de Víctor Manzanares -el histórico contador del kirchnerismo y testigo clave en la “Causa de los Cuadernos”- afirmó ayer que Daniel Muñoz, ex secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, viajaba cada viernes a la ciudad santacruceña de Río Gallegos con valijas cargadas de dinero negro provenientes del cobro de sobornos.
Roberto Herrera sostuvo en una entrevista radial que la magnitud del dinero, la cantidad de intermediarios y la complejidad del entramado offshore “permiten afirmar que lo que hoy conoce la justicia es solo una parte del saqueo sistemático”.
“Manzanares lo iba a buscar al aeropuerto, llevaban las valijas a la casa de los padres de Néstor. Solo Muñoz entraba. Una hora después salía con un bolso para él, con dos o tres millones de dólares”, explicó.
El resto del dinero quedaba dentro del inmueble familiar. La porción que Muñoz conservaba era la que luego entregaba a Manzanares para iniciar su ingreso al circuito legal mediante distintos mecanismos de lavado.
“Estamos hablando de entre dos y tres millones de dólares por semana, solo de un recaudador”, subrayó el abogado, quien recordó que existían otros funcionarios con roles similares.
Según Herrera, Manzanares operaba como gestor financiero de Muñoz en el proceso de “blanqueo” de fondos, especialmente en Río Gallegos. Para ello, se utilizaban sociedades, compras inmobiliarias y adquisiciones estratégicas. Una de las más relevantes fue la fábrica de nebulizadores ANAP, una empresa francesa adquirida por 34 millones de dólares.
“La justicia no tenía idea de que ANAP era de Muñoz. Fue Manzanares quien entrega esa información y la documentación. Todos los negocios relevantes pasaban por él: los analizaba, los transmitía y Muñoz decidía”, explicó.
El defensor destacó que esta red incluía propiedades y operaciones tanto en Estados Unidos como en Buenos Aires, muchas manejadas por otros intermediarios que aún no figuran en el expediente: “Por la cantidad de dinero que circulaba, es imposible que no haya más empresas y testaferros que todavía no están identificados”.
Herrera confirmó además que Manzanares estaba al tanto de parte del esquema offshore que Muñoz manejaba en el exterior, incluso antes de que estallara el Panama Papers: “Solo en Estados Unidos había inversiones por más de 70 millones de dólares”
Muñoz le había comentado a Manzanares que tenía al menos dos depósitos tipo storage “repletos de dinero”, utilizados para esconder millones en efectivo en territorio estadounidense. “Es literalmente Breaking Bad”, comparó uno de los entrevistadores, a lo que Herrera respondió: “Exactamente igual”.
Sobre si la ex mandararia Cristina Fernández de Kirchner era la destinataria final del dinero, Herrera evitó dar una afirmación, pero expresó: “Lo va a determinar la justicia. Lo que sí está claro es que no había forma de que no supiera. La mayoría de los arrepentidos coinciden en que Muñoz iba al departamento de Juncal. Cuando cruzás todos los relatos, encajan como un rompecabezas”.
El abogado sostuvo que la causa por el lavado vinculado a Muñoz -que se tramita por separado en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi- todavía no fue elevada a juicio, pero debería acelerarse y, si es posible, solaparse con el debate principal de los Cuadernos. “Si ya concluyó el juicio principal, lo lógico es que éste se tramite de inmediato. Las pruebas se cruzan, los testimonios son complementarios”, evaluó.
Consultado sobre quienes califican la causa como “la de las fotocopias” o sostienen que hubo presión sobre los arrepentidos para declarar contra Cristina, Herrera consignó: “Quien dice eso no leyó la causa. La cantidad de propiedades encontradas en manos de secretarios presidenciales y funcionarios -gente que toda su vida trabajó en el Estado- no se explica sin este sistema de recaudación. Los relatos coinciden, la documentación está y los empresarios también declararon”.
Además recordó que la figura del arrepentido conlleva riesgos jurídicos: “Si alguien miente, la pena se agrava. Es absurdo pensar que declararían falsedades para beneficiarse”, dijo.
