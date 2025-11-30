Diez consejos para salir a comprar casa o departamento

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título
En el mercado inmobiliario local se ofrece una guía práctica para tamizar opciones y tomar decisiones. Entre las claves, cautela, planificación y control de las emociones
La decisión de adquirir una propiedad es, para muchas personas, la inversión más significativa de sus vidas, resultado de años de esfuerzo y ahorro. Por eso, es fundamental abordarla con cabeza fría y una estrategia bien definida. El objetivo es asegurar una decisión racional y financieramente sólida a largo plazo.
El panorama actual del mercado inmobiliario en la Provincia exige esta cautela estratégica. Datos recientes, publicados entre octubre y noviembre, han marcado un pulso alentador con un aumento en la toma de créditos hipotecarios y un consecuente repunte en el número de escrituraciones. Este movimiento sugiere una demanda activa y despierta. La martillera Gisela Agostinelli, de “Agostinelli Propiedades”, confirma: “La activación del crédito despertó el movimiento y aumentaron mucho las consultas por la compra de propiedades. El aumento en el número de escrituras y en la cantidad de visitas y consultas demuestra que la demanda esta activa”.
Este contexto de efervescencia obliga a una actitud metódica a la hora de pensar la compra. Adquirir una vivienda es una elección a largo plazo que no permite errores basados en la emoción. A continuación, referentes del mercado local brindan una guía con los diez consejos clave para transitar este proceso de manera informada y exitosa.
Claves de la Compra Inteligente
1-El primer paso es establecer un presupuesto realista y global. Este debe incluir no solo el precio de la propiedad, sino también los costos adicionales ineludibles: honorarios de la inmobiliaria, impuestos y gasto de escrituración. Agostinelli advierte: “Cuando una persona o familia quiere comprar una propiedad debe evitar errores como por ejemplo no definir un presupuesto realista del dinero con el que cuentan, deben tener claro los gastos que la operación de compraventa les ocasiona”.
2- Es crucial limitar la búsqueda al margen financiero establecido. Esta disciplina es clave para evitar falsas expectativas y pérdidas de tiempo. Agostinelli recomienda: “Es importante saber descartar las opciones que están fuera del presupuesto para no perder tiempo y generar falsas expectativas”. Si la operación involucra un crédito, los expertos aconsejan que el endeudamiento no supere el 35% del ingreso mensual para garantizar la sostenibilidad financiera.
3- La visita debe incluir una inspección a conciencia del estado estructural del inmueble. No se debe dejar de revisar la estructura (paredes, pisos, techos) y las instalaciones esenciales (eléctrica y de gas). Hay que detectar posibles filtraciones de techos, cañerías y humedades.
4- Se debe evaluar la calidad de la iluminación natural que recibe el inmueble. En el caso de los departamentos, es vital indagar el monto de expensas y el buen funcionamiento de los servicios de uso común (ascensores, amenities), ya que esto es un indicador del cuidado general del edificio.
5- El análisis del entorno y la seguridad del barrio es determinante. Hay que evaluar la seguridad, el acceso a transporte público, la cercanía a comercios y el vecindario. Se recomienda visitar el barrio de noche para una percepción real. Agostinelli enfatiza: “La experiencia nos marca que una propiedad linda, pero en una zona oscura y sin acceso a los medios de transporte, puede quedar relegada frente a una menos linda pero en una zona con más movimiento y con menos nivel de inseguridad”. A la vez, conviene mirar si hay lotes baldíos aledaños.
6- Es un error detenerse en la primera opción; el consejo es mirar varias alternativas y comparar. No conviene “quedarse con la primera opción sin haber mirado varias alternativas y comparado”, avisan desde una inmobiliaria con fuerte tradición en la compraventa. Lo mismo, comparar las opciones poniendo en la balanza los pro y contras. Se debe tener una visión a futuro en la elección (posible ampliación de la familia), si el presupuesto lo permite.
7- Si la propiedad requiere o tendrá reformas, se recomienda firmemente asesorarse en materia de arquitectura. Asistir a la visita con acompañamiento profesional puede ofrecer una visión experta sobre las posibilidades de modificación y los costos reales, evitando sorpresas.
8- La decisión debe ser racional y no tomada con apuro. El apuro es un mal consejero. Agostinelli aconseja: “Es importante que al visualizar la propiedad uno no se deje llevar por la primera impresión y las emociones sino que se tome una decisión racional al momento de reservarla”. Un colega reafirma: “Es un error no detenerse lo necesario para analizar una decisión crucial en la vida”.
9- Una vez elegida la opción, es esencial leer detenidamente la documentación inicial. El proceso formal comienza con la reserva (términos, precio, seña). La persona debe asegurarse de leer bien la reserva y el boleto de compraventa y entender las cláusulas y los términos y condiciones antes de firmarla.
10- Finalmente, se recomienda disfrutar el proceso acompañado de expertos. La búsqueda, aunque compleja, debe ser un proceso llevado con paciencia. “El proceso de búsqueda requiere paciencia, y hay que tratar de que sea transitado desde el lado del disfrute también. Por eso, es importante nuestro rol al momento de guiar y acompañar”, afirma la martillera. El proceso debe terminar bien y con la escritura final.
