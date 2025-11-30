Diciembre en la tevé: las Fiestas llegan con regalos para todos en la pantalla chica

Diciembre llega a la pantalla chica recargado: las plataformas aprovechan que la gente está en sus casas para las Fiestas (y que muchas veces a los chicos hay que ponerlos de cara al tele para que no se aburran esperando a Papá Noel mientras los padres charlan) para lanzar algunas de sus grandes novedades. Entre ellas, claro, el final, final-final, de “Stranger Things”.

La serie emblema de Netflix estrenó este mes el primer volumen de su final, pero guardó la artillería pesada para las Fiestas: el 25 de diciembre estrenará el volumen 2 de la saga de Hawkins (tres episodios), y el 31 de diciembre el final (de dos horas). Será la despedida de Eleven y compañía, aunque seguramente no del universo creado por los hermanos Duffer, del que se esperan varias series derivadas en el futuro.

La ciencia ficción y la fantasía tendrán un gran mes en diciembre, con el esperado estreno de la segunda temporada de “Fallout”, serie ya de culto, que seguirá explorando el mundo posnuclear desde el 17 de diciembre en Prime Video. Con una nueva adición al elenco: Macaulay Culkin, la estrella de “Mi pobre angelito”.

El documental de Lali llega a Netflix este mes

Una semana antes, Disney+ pondrá en su pantalla la segunda temporada de “Percy Jackson y los dioses del Olimpo”, basado en las novelas de Rick Riordan, que coescribe el guion de la adaptación de esta historia de dioses y jóvenes que los desafían, reinvención juvenil de los mitos griegos.

Los amantes de la acción también podrán disfrutar de “Furtivo”, serie francesa que llegará a Apple TV+ el 3 de diciembre para contar la historia de Franck y sus amigos de toda la vida, que cazan juntos todos los fines de semana… pero un domingo, se topan con otro grupo de cazadores que empieza a perseguirlos sin explicación alguna.

“Jay Kelly”, una de las posibles candidatas al Oscar, se estrena en diciembre

Los que busquen otro tipo de ficciones, más felices, también tendrán para elegir. La diva de diciembre es “Emily in Paris”, que vuelve con su quinta temporada a Netflix el 18 de diciembre, con Emily, ahora, en Roma. Es tiempo de Fiestas, tiempo ideal para el romance, y las comedias románticas desembarcarán en todas las plataformas: Prime Video, por ejemplo, apuesta por “Merv”, la historia de una pareja que se separa y, ante la depresión de su perro, decide realizar un viaje “en familia” (10 de diciembre).

Pero el estreno romántico del mes es sin dudas “Los Años Nuevos”, serie que llegará de la mano de Mubi a Argentina, un año después de su estreno en España. Dirigida por Rodrigo Sorogoyen y estrenada en el Festival de Venecia, la serie sigue durante 10 episodios diez Años Nuevos de una pareja que cumple años en Año Nuevo. En cada episodio, vemos cómo ha evolucionado la relación en ese año, los encuentros y desencuentros (3 de diciembre).

Llega uno de los dramas románticos del año, “Los Años Nuevos”

El capítulo dedicado a las series lo cerramos con una novedad que no es tal: “Mad Men”, considerada una de las grandes series de todos los tiempos, vuelve a la pantalla chica. Alguna vez en Netflix, el 14 de diciembre aparecerá, completa, en Disney+

PANTALLA GRANDE EN LA PANTALLA CHICA

Pero no solo de series vive el hombre: diciembre llegará con varias películas que buscarán premios en esta temporada de alfombra roja, como “Jay Kelly”, lo nuevo de Noah Baumbach (“Historia de un matrimonio”), protagonizada por George Clooney y Adam Sandler. La película sigue a la estrella de cine Jay Kelly, que enfrenta su pasado y su presente en un viaje por Europa acompañado de su mánager. El 5 de diciembre, en la N roja.

Otra que irá por algún premio es “Mente Maestra”, lo nuevo de Kelly Reichardt (“First Cow”) protagonizada por uno de los actores de moda, Josh O’Connor: la película, estrenada en Cannes, sigue a un ladrón amateur de arte en los años 70 que se lanza a su primer gran golpe. Pero es un poco desprolijo. En Mubi, el 12 de diciembre.

Miniserie de Taylor en Disney+, este mes

En materia de comedia habrá más novedades: Prime Video estrena el 3 de diciembre “Oh. What. Fun”, comedia navideña de Michael Showalter con Michelle Pfeiffer, Felicity Jones y Chloe Grace Moretz; y el 12 de diciembre, Netflix estrena “Wake Up Dead Man”, tercera entrega de la saga de misterio peródico “Knives Out”, protagonizada por el detective Benoit Blanc (Daniel Craig). El mismo día, Apple TV+ estrenará en la pantalla chica “F1”, la película de carreras de autos con Brad Pitt.

Diciembre es un año de grandes estrenos todos los años: aprovechando las Fiestas, las plataformas tiran toda la carne al asador. Este año no es excepción

DUELO DE DIVAS

Habrá además duelo de divas en la pantalla. El 4 de diciembre, Netflix lanza su documental sobre Lali, en su regreso después de varios años alejada de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy.

Disney+ le responderá desde el 12 de diciembre, en tanto, con uno de los grandes estrenos musicales del año: además de estrenar el show final del “Eras Tour” de Taylor, lanza una miniserie de seis capítulos, que capta la magia de la gira de Taylor Swift, con momentos entre bastidores y actuaciones especiales con otros artistas, al tiempo que comparte puntos de vista personales de su círculo más cercano.

Vuelve “Fallout”

ALGO DE CINE NACIONAL

Por último, la pantalla chica tendrá algunos estrenos argentinos. Netflix pondrá en pantalla “Miss Carbón”, reciente película de Agustina Macri protagonizada por una mujer trans que sueña con trabajar en las minas de carbón. Pero en un pueblo marcado por el patriarcado y la superstición, Carlita deberá luchar para ganarse su lugar bajo tierra (19 de diciembre).

La N roja también estrenará algunos clásicos locales: el 15 de diciembre, llegarán “Elsa y Fred”, con China Zorrilla, y la recordada serie “Vientos de agua”, saga familiar sobre la inmigración a Argentina.

No habrá este mes, eso sí, “Homo Argentum”, que iba a estrenarse en Disney+ el 16 de diciembre: como la película sigue vendiendo entradas en los cines, la llegada a la pantalla chica se pateó hasta el 16 de enero.