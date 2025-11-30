Las empresas achican sus márgenes: ganadores y perdedores de este 2025

El dato de inflación mayorista de octubre volvió a encender el debate sobre la rentabilidad de las empresas. El IPIM marcó un 1,1% mensual y confirmó una desaceleración marcada frente al 3,7% de septiembre. La variación, sin embargo, no sólo exhibe menor presión sobre los costos: también amplía la diferencia respecto de los precios minoristas y obliga a revisar si esa brecha implica una mejora real en los márgenes.

Un informe elaborado por la gerencia de estudios económicos del Banco Provincia detalla que la dinámica cambiaria explica buena parte del alivio reciente en los costos empresarios. El indicador mayorista toma precios hasta el 15 de cada mes, por lo que la comparación enfrenta un septiembre con alta volatilidad del tipo de cambio contra un octubre más estable y un noviembre en la misma línea, sin saltos abruptos. Entre puntas, la divisa mayorista había trepado 11,7% en la primera mitad de septiembre y retrocedió 6,1% en igual tramo de octubre. Ese contraste impactó de lleno en los precios de los bienes importados: subieron 9% en septiembre y cayeron 1,4% en octubre.

La estructura del IPIM muestra que el componente importado es decisivo en la formación de costos. También influyen los productos primarios, donde el tipo de cambio real es relevante porque se trata de bienes exportables; los manufacturados, más dependientes de salarios y servicios; y la energía eléctrica, cuyo precio se vincula con la política fiscal. Este último rubro tendrá presión adicional por la actualización tarifaria prevista para noviembre.

Con este marco, los precios minoristas crecieron 3% por encima de los mayoristas en lo que va del año. Y si se toma como referencia noviembre de 2023, la diferencia acumulada entre ambos alcanza los 31 puntos (241% frente a 209%). La brecha podría leerse como un margen favorable para el sector productivo, sobre todo en bienes, donde la incidencia del salario dentro de los costos es menor. Sin embargo, entre junio y septiembre esa diferencia se achicó 4 puntos por el aumento de los bienes importados durante el período electoral, variación que no fue convalidada por los precios finales.

Como muestra de la actualidad de las empresas argentinas, el Índice de Confianza Empresaria del tercer trimestre que elabora Vistage Argentina, y que contó con la participación de 393 empresarios, reflejó una moderación en el ánimo respecto al período anterior. El 51% de los CEOs, gerentes generales y dueños de empresas de Argentina confía en que, durante los próximos 12 meses, el volumen en unidades vendidas aumentará, aunque un 40% cree que la rentabilidad disminuirá.

La CEO de la red que conecta a los empresarios que trabajan para mejorar sus liderazgos y la toma de decisiones, Guadalupe San Martín, instó a mirar la perspectiva completa de esos resultados.

“Se observa un optimismo cauto en la gestión interna de las empresas que nos muestra la resiliencia del sector: incluso ante la incertidumbre económica, que es señalada como la preocupación principal, nuestros CEOs están enfocados en la expansión y el crecimiento de su propia organización”, sostuvo.

Pero la clave para entender la rentabilidad no reside sólo en comparar precios de venta contra costos. Según el Banco Provincia, la caída del poder de compra y la competencia creciente de productos importados impidieron que las empresas trasladaran íntegramente sus aumentos a la demanda. La economía exhibe así una paradoja: los precios minoristas progresan por encima de los mayoristas, pero el excedente bruto de explotación se achica.

Los datos del segundo trimestre muestran que los márgenes se comprimieron en los sectores centrales. El comercio acumula una caída del 24% respecto del pico de 2023. La industria perdió 30% y el agro permanece 42% por debajo del máximo registrado en 2022, incluso después de la recuperación posterior a la sequía. La falta de ingresos disponibles para sostener el consumo interno aparece como el principal condicionante.

Hay rubros que sí atravesaron un año más favorable. Las actividades inmobiliarias, los servicios empresariales y los alquileres se movieron con mayor dinamismo, en parte por la reactivación del crédito hipotecario.

El informe aclara que la menor brecha cambiaria redujo la posibilidad de obtener excedentes extraordinarios en actividades que se beneficiaban del acceso al tipo de cambio oficial para vender al mercado interno con precios más alineados al dólar paralelo.

En minas y canteras, que incluye petróleo y gas, la mejora asociada al incremento de la actividad comenzó a revertirse desde mediados de 2024, cuando el tipo de cambio real retrocedió con más fuerza.

La construcción enfrenta una situación más severa: su excedente se aproxima a niveles de pandemia, en un escenario marcado por la parálisis de la obra pública y la baja utilización de la capacidad instalada.

El sector que logró sortear la contracción fue el financiero. Su excedente opera en valores récord por el mayor movimiento del crédito. La medición corresponde a la intermediación financiera, es decir, la diferencia entre la captación de depósitos y el otorgamiento de préstamos.

El análisis sectorial confirma que la brecha entre precios mayoristas y minoristas no refleja de forma precisa la rentabilidad, ya que los alimentos y los servicios públicos inciden con fuerza en ambos índices. Aun así, la tendencia permite ver que los costos se redujeron por el atraso cambiario y la eliminación de aranceles, mientras que los precios al consumidor no acompañaron esa baja con igual velocidad. Pese a ese margen aparente, los excedentes totales se deterioraron.

Para recomponerlos, las empresas necesitarían elevar precios o incrementar su volumen de ventas. La primera opción enfrenta el límite de los ingresos estancados. La segunda requiere una reactivación que aún no se percibe. Una corrección del tipo de cambio podría mejorar la situación de los sectores exportadores, pero afectaría a la industria y al comercio, dependientes del mercado interno.

El informe concluye que la recuperación de la rentabilidad dependerá de la capacidad de la economía para retomar un sendero de crecimiento estable. Recién con una demanda capaz de sostener un mayor nivel de precios o de impulsar más actividad podrá recomponerse la ecuación que determina los ingresos, los costos y el volumen de ventas. Mientras tanto, la tendencia dominante del año muestra más sectores perdiendo márgenes que ganándolos.

En tanto, desde Vistage señalan que Para los próximos doce meses, el 45% de los empresarios estima que la situación económica mejorará; el 33% señala que no habrá cambios; y el 22%, que empeorará.

Las proyecciones para sus empresas en los próximos 12 meses indican que el 51% confía que el volumen en unidades vendidas aumentará; el 34% subraya que se mantendrá; y el 15%, que disminuirá.

Sobre la rentabilidad, el 40% de los líderes empresarios manifiesta que disminuirá; el 36% valora que no habrá cambios; y el 24% restante indica que la rentabilidad aumentará.

Y en cuanto a la facturación, el 52% estima que aumentará; el 36% señala que se mantendrá; y el 12% que disminuirá.