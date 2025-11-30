La expansión del parque de motos y cómo reconfigura la vida urbana en La Plata

Motos. Por todas partes, en el centro y en los barrios, desde el amanecer hasta la madrugada. En su mayoría de baja a mediana cilindrada, cada vez son más, y se acrecienta su protagonismo en la vida cotidiana platense y varias de sus penurias. Por la cantidad de adquisiciones y patentamientos, por la imprudencia de muchos de sus conductores, por el boom de las plataformas de entrega a domicilio... Por los accidentes que las involucran y su saldo fatal. Este año, para coronar un presente aciago, aparecieron insólitamente los Hells Angels y sus contrafiguras autóctonas, los Tehuelches, con un fin de semana de vértigo y tensiones, tiroteo incluido. La pregunta se impone ¿Cómo se prepara una ciudad como la nuestra para prevenir, encauzar, controlar y eventualmente revertir este fenómeno?

Lo cierto es que el parque automotor platense en su conjunto experimenta desde hace más de una década una ampliación sostenida que empieza a desbordar la capacidad de la ciudad para absorberlo. A pesar de la escasez de estadísticas oficiales, las estimaciones más consistentes muestran que en los últimos años, La Plata duplicó su cantidad total de vehículos, pasando de unos 240 mil en 2012 a casi 470 mil en la actualidad.

Dentro de ese salto general hay, claro, un protagonista indiscutido: las motos, el segmento de mayor crecimiento relativo. En el lapso en que el parque total creció alrededor de un 150%, las motos se dispararon entre un 300% y un 350%. En 2006 había unas 23 mil registradas; hoy la ciudad roza las 100 mil. Prácticamente, uno de cada cinco rodados del parque local es una moto, un cambio profundo en la matriz de movilidad regional.

detrás de la explosión

Los analistas coinciden en que el fenómeno es multicausal. La dimensión económica es central: frente al encarecimiento del transporte público y el aumento sostenido de los autos nuevos y usados, la moto se consolidó como la opción accesible por excelencia para los trabajadores de las barriadas populares y los jóvenes. Los programas de financiamiento impulsados por el sector -que ofrecieron compras en 12 o 18 cuotas- reforzaron esa tendencia, al igual que el crecimiento exponencial de las aplicaciones de reparto, cuyo modelo logístico depende de este tipo de vehículos.

En otro plano, la expansión de La Plata hacia su periferia (Gorina-Hernández, Melchor Romero, Lisandro Olmos, Etcheverry, Villa Elvira, Sicardi-Garibaldi) multiplicó los viajes de larga distancia, sobre todo por motivos laborales y educativos, hacia el casco fundacional, en un contexto de infraestructura para ciclistas insuficiente y transporte público de pobre performance. Para miles de usuarios, la moto terminó ocupando el espacio intermedio entre la bici y el auto: más rápida que una y más barata que el otro, con mayor autonomía que la primera y superior facilidad para estacionar que el segundo.

Si se la compara con otros centros urbanos de fuste en la Provincia, la ciudad aparece en el top 3 del crecimiento de motos en los últimos diez años: superó a Bahía Blanca y quedó casi en paridad con Lomas de Zamora. Incluso Mar del Plata, con una base total del parque similar, creció menos.

Ruido, congestión y conflictos

De noche, las caravanas en dos ruedas generan un ruido que se volvió un factor de estrés urbano recurrente, especialmente en el casco urbano, y en las calles provocan riesgos complejos: ocupan corredores del tránsito, andan contramano, generan dinámicas propias y exponen tensiones con peatones, autos y transporte público.

La informalidad de estos jóvenes en la circulación, y el uso de motos sin documentación o casco —una constante señalada por operativos oficiales— agrava el cuadro. También la ausencia de infraestructura específica: La Plata prácticamente no tiene estacionamiento regulado para motos, ni carriles exclusivos, y apenas esboza una política integral en el rubro.

Posibles respuestas

Los indicadores coinciden: la ciudad atraviesa un crecimiento del parque de motos que afecta la convivencia, la seguridad vial y la calidad de vida. La discusión que viene apunta a implementar políticas que ordenen su presencia: desde controles más consistentes hasta rediseño de calles, campañas de seguridad, estacionamientos dedicados y una integración real con el transporte público.

En esta línea, desde la ONG Corazones Azules, el magister en Políticas Públicas Pedro Perrotta subraya que “con un parque automotor que representa un vehículo cada 2,43 personas, y casi 70 mil motocicletas circulando, el incremento sostenido de su uso de motos comienza a mostrar impactos preocupantes en la siniestralidad urbana. Se deben implementar medidas ante un fenómeno que ya representa el 60% de las víctimas fatales”.

El dirigente aclara que “la moto es un vehículo práctico, económico y cada vez más elegido”, pero advierte que “la infraestructura urbana actual no está preparada para cuidar a quienes eligen este modo de movilidad”. Desde su óptica, la reducción de siniestros se persigue mediante “infraestructura específica, controles inteligentes, capacitación obligatoria y campañas de concientización”.

La estrategia propuesta incluye la apertura de carriles preferenciales para motos (en avenidas como la 7, 13, 44, 72, 122, 520 y Circunvalación); cajones de detención en semáforos; el reordenamiento de prioridades y giros, para reducir puntos de conflicto; y la reducción de velocidad máxima en el casco urbano a 30 km/h.

En materia educativa, apuesta a una reforma en el sistema de licencias -con exámenes más estrictos y maniobras reales-; el fortalecimiento de la formación obligatoria, con prácticas en el circuito municipal; la promoción del uso de casco homologado, chaleco reflectivo y otros elementos de protección, con facilidades y estímulos económicos; y la implementación de campañas educativas activas y programas de capacitación gratuita en barrios y escuelas técnicas.

Por último, en el terreno de los controles, Perrotta, que está diplomado en Seguridad Ciudadana, hace hincapié en la presencia de cámaras que detecten infracciones en tiempo real y labren “fotomultas inteligentes”, y de alcoholímetros en todos los corredores nocturnos; de un registro de reincidencias para conductores; y de controles cotidianos de casco, luces, velocidad, papeles y escape libre.

“No estamos frente a un dato estadístico. Estamos frente a familias destruidas, a vidas perdidas” señala el titular de Corazones Azules: “aunque no sea fácil, se debe lograr cambiar hábitos”.

Un deterioro progresivo

En lo que va del siglo XXI, La Plata se erigió en una de las ciudades de mayor expansión motorizada de la Provincia. La convergencia de factores económicos -precio, financiamiento y costo de mantenimiento y combustible-, poblamiento de las periferias, y nuevas fuentes laborales -muchas veces precarias- como el “delivery”, empuja a miles de personas hacia la moto como única alternativa viable.

Esto genera una dinámica urbana a menudo incontrolable. El “big bang” fue rápido y las políticas públicas se debaten por ponerse a la altura sin demasiado éxito.

La irrupción masiva de los rodados de pequeño porte en La Plata expone una grieta entre las necesidades y recursos de movilidad y la capacidad del Estado para imponer orden. El interrogante es si esto podrá encaminarse antes de que el deterioro se vuelva irreversible.