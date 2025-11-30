Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |EL PINCHA ESTÁ DISPUESTO A TODO Y LO DEMOSTRÓ SIENDO, OTRA VEZ, MUY BRAVO

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título

Tiago Palacios grita, igual que los hinchas, el gol que depositó a Estudiantes en semifinales / Fotobaires

Martín Mendinueta

Martín Mendinueta
FirmaMendinueta

30 de Noviembre de 2025 | 03:40
Edición impresa

En pleno conflicto con la conducción de AFA, y percibiendo en la opinión pública una mirada mayoritaria de aprobación de su postura institucional, Estudiantes no detiene el saludable ejercicio de provocar orgullo y felicidad entre sus hinchas.

Firme, sólido, disciplinado y, cada vez más convencido del libreto táctico y estratégico que lleva adelante con elogiable carácter, ganó con justicia.

En el contexto de una prueba muy dura (la intensidad física del rival, su localía y la elevada temperatura ambiente), el Pincha volvió a estar a la altura. Así como había sido bravo y valiente en Rosario, anoche repitió una postura que impuso respeto.

Quizás sea osado el análisis, pero brota con nitidez: El conflicto con los que detentan el poder en el fútbol nacional le hizo bien a Estudiantes. ¡Lo despertó! ¡Lo sacudió! Y, también, agigantó su convicción subrayando la identidad que nadie puede desconocer.

El mismo equipo que venía mal, en baja y que terminó clasificando a octavos de final luego de haber perdido como local ante Argentinos Juniors, demuestra haber recuperado el viejo oficio que lo hace bravo y complicado para cualquier oponente.

Estudiantes entrega señales claras de estar dispuesto a todo y eso es lo que más entusiasma a su gente.

LE PUEDE INTERESAR

Domínguez: “El equipo habla donde le corresponde hablar”

LE PUEDE INTERESAR

Los jugadores se fueron sin hablar, felices

partido duro, por el calor y por los planes bien neutralizados

Con 34 grados de temperatura ambiente, los dos equipos corrieron y marcaron sabiendo que no podían otorgar ni una mínima ventaja. Y en ese marco de intensidad los marcadores se impusieron sobre los encargados del desequilibrio.

 

Palacios coronó con golazo una lúcida construcción en el ataque concebida por Medina y Cetré

 

Pisando muy poquito las áreas, el atractivo del trámite fue casi inexistente.

Con Santiago Núñez como abanderado de la defensa y la dupla Palacios- Cetré procurando desbordar por las bandas, Estudiantes no creció demasiado porque le faltó en el primer tiempo mayor precisión en Medina y Ascacibar.

gran acierto a la red y luego la firme decisión de replegarse

Cuando Palacios, que está recuperando buena parte del nivel que había perdido, sacudió la red santiagueña, todo Estudiantes tuvo claro que su postura colectiva se iba a modificar. Luego del impacto, decidió replegarse y acentuó la solidaridad colectiva.

El anfitrión siempre se entregó por completo, aunque quedó claro que no tuvo los argumentos (salvo un disparo que rebotó en el travesaño) como para quitarle al León lo que ya estaba saboreando.

EL DT SIGUE DEJANDO HUELLA DE UN TRABAJO PARA EL APLAUSO

Sereno y al mismo tiempo contenido, vestido de negro y tomándose tiempo para elaborar cada una de sus respuestas, Eduardo Domínguez ratifica en lo público lo que se percibe desde el primer día de su ciclo. Está cómodo y ha hecho del plantel que dirige un equipo emparentado con el éxito.

El tema de su continuidad o de su partida está demorado en el debate popular porque la agenda competitiva es lo más convocante. Ahora viene la semifinal, nada menos, y la expectativa se adueña de la atmósfera sin permitir otra tema, incluso uno tan significativo como su futuro.

¿Qué dirá Claudio Tapia en la intimidad? ¿Qué pensará de todo lo que ha sucedido adentro y afuera de la cancha? ¿Estará algo preocupado o seguirá confiado en su manera de gobernar la AFA?

Por su parte, Estudiantes demuestra tener intacto el apetito de gloria.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Anacleto ganó por amplio margen y es el nuevo presidente de Gimnasia: resultados mesa a mesa:

Con oficio, solidez y valentía Estudiantes venció a Central Córdoba 1 a 0 y ratificó su apetito de gloria

Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico

Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo

La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta
+ Leidas

Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Panorama económico: inversores desesperados en la búsqueda de algo que pueda dar ganancia

Arrasó Anacleto: es el nuevo presidente tripero

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título

Domínguez: “El equipo habla donde le corresponde hablar”

El León, a favor de que haya menos equipos y mejor reparto de dinero

Los jugadores se fueron sin hablar, felices

Anacleto: “Hay que pacificar y tratar de unir”
Últimas noticias de Deportes

Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Domínguez: “El equipo habla donde le corresponde hablar”

Los jugadores se fueron sin hablar, felices

El León, a favor de que haya menos equipos y mejor reparto de dinero
Policiales
De golpe en golpe: en Barrio Norte están al borde del nocaut
El curioso pedido de un ladrón: “Contá hasta 300”
Una empleada infiel y dos operarios truchos
Triple choque con saldo trágico en Monserrat
Profundizan la causa contra un policía de la Vial
Espectáculos
Misión cuarteto: La Mona le sacó lustre al Único
Diciembre en la tevé: las Fiestas llegan con regalos para todos en la pantalla chica
Casas, cuentas y secretos: los 100 millones de dólares de Anderson y Demichelis
China Suárez: “A Mauro le encantaron mis desnudos”
El momento de Alejandro Sanz “Todo pasa y todo llega”
La Ciudad
Los niveles de ruido en el Centro, muy por encima de lo saludable
Fin de año llega con nuevos ajustes en tarifas y servicios esenciales
Tranquilidad, después de la amenaza en la UNLP
Salud bucal en adultos mayores: un “problema” que no se atiende
Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños
Política y Economía
Panorama económico: inversores desesperados en la búsqueda de algo que pueda dar ganancia
Afirman que Kirchner recibía U$S 2 millones cada semana
Indagaron a ex funcionarios de la ANDIS
Paulón: “Una causa puede avanzar o dormir”
El empleo estatal estará “a tiro” de la motosierra el año que viene

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla