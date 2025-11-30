Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título
Martín Mendinueta
FirmaMendinueta
En pleno conflicto con la conducción de AFA, y percibiendo en la opinión pública una mirada mayoritaria de aprobación de su postura institucional, Estudiantes no detiene el saludable ejercicio de provocar orgullo y felicidad entre sus hinchas.
Firme, sólido, disciplinado y, cada vez más convencido del libreto táctico y estratégico que lleva adelante con elogiable carácter, ganó con justicia.
En el contexto de una prueba muy dura (la intensidad física del rival, su localía y la elevada temperatura ambiente), el Pincha volvió a estar a la altura. Así como había sido bravo y valiente en Rosario, anoche repitió una postura que impuso respeto.
Quizás sea osado el análisis, pero brota con nitidez: El conflicto con los que detentan el poder en el fútbol nacional le hizo bien a Estudiantes. ¡Lo despertó! ¡Lo sacudió! Y, también, agigantó su convicción subrayando la identidad que nadie puede desconocer.
El mismo equipo que venía mal, en baja y que terminó clasificando a octavos de final luego de haber perdido como local ante Argentinos Juniors, demuestra haber recuperado el viejo oficio que lo hace bravo y complicado para cualquier oponente.
Estudiantes entrega señales claras de estar dispuesto a todo y eso es lo que más entusiasma a su gente.
Domínguez: "El equipo habla donde le corresponde hablar"
Los jugadores se fueron sin hablar, felices
Con 34 grados de temperatura ambiente, los dos equipos corrieron y marcaron sabiendo que no podían otorgar ni una mínima ventaja. Y en ese marco de intensidad los marcadores se impusieron sobre los encargados del desequilibrio.
Palacios coronó con golazo una lúcida construcción en el ataque concebida por Medina y Cetré
Pisando muy poquito las áreas, el atractivo del trámite fue casi inexistente.
Con Santiago Núñez como abanderado de la defensa y la dupla Palacios- Cetré procurando desbordar por las bandas, Estudiantes no creció demasiado porque le faltó en el primer tiempo mayor precisión en Medina y Ascacibar.
Cuando Palacios, que está recuperando buena parte del nivel que había perdido, sacudió la red santiagueña, todo Estudiantes tuvo claro que su postura colectiva se iba a modificar. Luego del impacto, decidió replegarse y acentuó la solidaridad colectiva.
El anfitrión siempre se entregó por completo, aunque quedó claro que no tuvo los argumentos (salvo un disparo que rebotó en el travesaño) como para quitarle al León lo que ya estaba saboreando.
Sereno y al mismo tiempo contenido, vestido de negro y tomándose tiempo para elaborar cada una de sus respuestas, Eduardo Domínguez ratifica en lo público lo que se percibe desde el primer día de su ciclo. Está cómodo y ha hecho del plantel que dirige un equipo emparentado con el éxito.
El tema de su continuidad o de su partida está demorado en el debate popular porque la agenda competitiva es lo más convocante. Ahora viene la semifinal, nada menos, y la expectativa se adueña de la atmósfera sin permitir otra tema, incluso uno tan significativo como su futuro.
¿Qué dirá Claudio Tapia en la intimidad? ¿Qué pensará de todo lo que ha sucedido adentro y afuera de la cancha? ¿Estará algo preocupado o seguirá confiado en su manera de gobernar la AFA?
Por su parte, Estudiantes demuestra tener intacto el apetito de gloria.
