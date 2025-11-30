Profundizan la causa contra un policía de la Vial

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título
Está acusado por el ataque a una joven en City Bell, a la que llevó obligada hasta el Parque Pereyra. Pidieron prórroga para la preventiva
El fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, decidió solicitar una prórroga para el dictado de la prisión preventiva a Jonathan Andrés Peralta, el policía de 32 años, numerario de la Vial Autopista La Plata-Buenos Aires, que está detenido imputado por los delitos de “robo agravado, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad”.
Se trata del agente acusado de raptar a una joven en City Bell, a la que llevó por la fuerza hacia el Parque Pereyra Iraola, en Berazategui, luego de retenerla por la fuerza dentro de su auto.
Según fuentes de la investigación, como hay distintas diligencias aún en curso, se hizo uso del plazo adicional que brinda el procedimiento antes de adoptar la medida, que es la previa a la elevación a juicio, una vez que se cierra la instrucción.
Por el momento, el coche rojo de la víctima no apareció y tampoco su teléfono celular.
El delincuente fue quien siempre quedó al volante con la chica en estado de shock. Si bien en algunos tramos del recorrido pensó en escapar, entre el arma y las advertencias la mantuvieron a raya.
Cuando finalmente llegaron a tomar el Camino General Belgrano, la joven le pidió que la dejara bajar, que se llevara el auto, pero el autor del ataque no aceptó.
En ese instante, pareció estar en la disyuntiva sobre si tomar hacia Arturo Seguí o el Parque Pereyra Iraola, destino este último que fue el escogido.
El ingreso al predio se hizo desde camino Belgrano y la calle 403 y ahí, de acuerdo a los informantes, le hizo apagar su celular para evitar un rastreo por el sistema GPS.
Una vez que estacionó el automóvil, luego de un trayecto de unos 30 minutos, le hizo reclinar el asiento y él también lo reclinó. Después llegó el sometimiento y los posteriores pedidos de disculpas. Un espanto.
