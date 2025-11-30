WOW, Publicidad de Impacto (real)

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

30 de Noviembre de 2025

En un ecosistema donde todo parece medirse en clics y métricas digitales, la vía pública vuelve a ocupar un lugar central. Y en WOW, "Publicidad de Impacto"  la propuesta no es solo un slogan, sino una realidad comprobable en la calle.

Métricas que muestran lo que pasa en la calle

Durante el último semestre, WOW midió el rendimiento de sus soportes mediante:

• Registro de cámaras IP, que permiten visualizar y cuantificar el flujo real frente a cada pantalla

• Conteo de visualizaciones efectivas

• Permanencia del público en zonas de alto tránsito

• Consultas e interacciones posteriores en redes

• Capturas y posteos espontáneos del público

Los resultados fueron consistentes: cuando la marca aparece en la calle, vuelve a aparecer en los teléfonos. La comunidad replica lo que ve, lo comparte y lo multiplica.

La combinación que potencia cualquier mensaje

El análisis de campañas recientes mostró el mismo patrón:
vía pública + redes sociales = mayor alcance, mayor recordación y mayor interacción.

La pantalla en la calle instala el mensaje.
Las redes lo amplifican.
El público completa el circuito.

Un ecosistema preparado para marcas grandes y locales

WOW desarrolló un sistema integral que incluye:

• Pantallas LED de alto impacto

• Ubicaciones estratégicas en nodos de circulación masiva

• Diseños pensados para movimiento y recordación

• Métricas verificables gracias a cámaras IP y análisis digital

• Contenidos adaptados para replicarse en redes sociales

Así, cada campaña —desde un comercio local hasta una marca nacional— puede obtener visibilidad real, medible y sostenida.

Publicidad antes y publicidad ahora

La vía pública ya no es estática.
Hoy combina tecnología, diseño y datos.

WOW impulsa esa evolución con:

• Piezas dinámicas

• contenido moderno

• Rotación inteligente

• Medición precisa basada en cámara IP

La diferencia entre "estar" y "impactar" es clara. Y se nota en la calle.

El impacto es real

Las métricas lo confirman:

• La vía pública no compite con lo digital, lo potencia.

• Sigue siendo uno de los medios más visibles, memorables y efectivos para construir presencia.

• Con WOW, La Plata recupera un estándar de comunicación acorde a su crecimiento urbano, ofreciendo a las marcas un medio que funciona, se mide y genera resultados concretos.

Porque cuando la calle comunica bien, todo lo demás crece.

