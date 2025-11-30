WOW, Publicidad de Impacto (real)

Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60
En un ecosistema donde todo parece medirse en clics y métricas digitales, la vía pública vuelve a ocupar un lugar central. Y en WOW, "Publicidad de Impacto" la propuesta no es solo un slogan, sino una realidad comprobable en la calle.
Durante el último semestre, WOW midió el rendimiento de sus soportes mediante:
• Registro de cámaras IP, que permiten visualizar y cuantificar el flujo real frente a cada pantalla
• Conteo de visualizaciones efectivas
• Permanencia del público en zonas de alto tránsito
• Consultas e interacciones posteriores en redes
• Capturas y posteos espontáneos del público
Los resultados fueron consistentes: cuando la marca aparece en la calle, vuelve a aparecer en los teléfonos. La comunidad replica lo que ve, lo comparte y lo multiplica.
El análisis de campañas recientes mostró el mismo patrón:
vía pública + redes sociales = mayor alcance, mayor recordación y mayor interacción.
La pantalla en la calle instala el mensaje.
Las redes lo amplifican.
El público completa el circuito.
WOW desarrolló un sistema integral que incluye:
• Pantallas LED de alto impacto
• Ubicaciones estratégicas en nodos de circulación masiva
• Diseños pensados para movimiento y recordación
• Métricas verificables gracias a cámaras IP y análisis digital
• Contenidos adaptados para replicarse en redes sociales
Así, cada campaña —desde un comercio local hasta una marca nacional— puede obtener visibilidad real, medible y sostenida.
La vía pública ya no es estática.
Hoy combina tecnología, diseño y datos.
WOW impulsa esa evolución con:
• Piezas dinámicas
• contenido moderno
• Rotación inteligente
• Medición precisa basada en cámara IP
La diferencia entre "estar" y "impactar" es clara. Y se nota en la calle.
Las métricas lo confirman:
• La vía pública no compite con lo digital, lo potencia.
• Sigue siendo uno de los medios más visibles, memorables y efectivos para construir presencia.
• Con WOW, La Plata recupera un estándar de comunicación acorde a su crecimiento urbano, ofreciendo a las marcas un medio que funciona, se mide y genera resultados concretos.
Porque cuando la calle comunica bien, todo lo demás crece.
