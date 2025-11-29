Panorama económico: inversores desesperados en la búsqueda de algo que pueda dar ganancia

Por Luis Varela

Con un violento rush semanal, que le permitió una recuperación de casi 10%, la Bolsa de Buenos Aires y los ADR argentinos en Nueva York lograron salir de abajo del agua, pero la mejora no les alcanzó para tener un mes satisfactorio. En realidad, mientras las consultoras están calculando una inflación mensual del 2,3% para noviembre, ninguna de las colocaciones habituales argentinas logró un rendimiento positivo: tanto el dólar, como los bonos, las acciones y hasta la tasa de interés perdieron contra el avance de los precios.

Y esta generalizada tendencia mensual negativa de las inversiones principales se agrava todavía más cuando se suman los miles de reclamos de los consumidores, advirtiendo que en sus pagos mensuales (por tarifas, alquileres, cuotas, prepagas y otros gastos) la inflación que sufren es mucho más alta que la medida por Marco Lavagna en el Indec, que dice recoger cerca de 90.000 precios de 520 rubros en aproximadamente 4.200 comercios, pero muchos de los cuales no son utilizados por las familias.

LA PÉRDIDA DEL CENTRAL

El viernes tuvo una condición especial, ya que en EE.UU. se celebró el "Black Friday" y hubo rueda reducida en Wall Street, con una particular falla técnica en el medio. Y, con esa condición como faro, en el mercado local el blue bajó, porque la gente sigue vendiendo el "canuto" para cubrir gastos, con leves subas para los dólares oficiales y financieros.

En un día en el que el Banco Central (BCRA) perdió nada menos que US$ 1.645 millones, y que debe enfrentar mañana el vencimiento de un Bopreal por US$ 1.000 millones, los bonos actuaron sostenidos, con mínima baja de 5 unidades en el riesgo país, hasta 648 puntos básicos. Y la Bolsa local terminó en positivo, con un avance del 0,5%, pero con suba en bloque de hasta 7% en los ADR.

Un elemento llamativo del día tuvo que ver con la abundante liquidez que hay en los bancos. Hay récord de depósitos en pesos y en dólares, y eso está provocando una baja en las tasas que pagan las entidades por los plazos fijos. Para este tipo de colocaciones, que son en general a 30 días, por plata chica la tasa bajó de 28,5% a 28,3% (pero con un piso de 22% en bancos grandes y un techo del 32% en bancos chicos), mientras que por plata grande la tasa subió de 36,7% a 36,8%.

LAS BILLETERAS VIRTUALES

Al mismo tiempo, tratando de quitar la gran masa de pesos que es remunerada por simplemente estar colocadas en determinadas cuentas (como billeteras virtuales, cauciones o fondos comunes de inversión ("money market") la Comisión Nacional de Valores tomó una disposición inesperada: estableció que ese tipo de formas de colocación no puede exceder el 20% de los fondos que están disponibles para invertir, tratando con esto de alargar los plazos de colocación, y que no haya tanta presión diaria.

Sin que los inversores encuentren canales posibles para tener las grandes ganancias que se consiguieron desde que Milei llegó al poder hasta enero de este año, lo mismo está pasando en el mundo, con capitales saliendo de Wall Street, con repetidas advertencias de los especialistas, que insisten desde hace un año en que, en cualquier momento, se viene una fuerte baja porque los valores tecnológicos tienen cotizaciones exuberantes.

Frente a esto, a doce días de que la Fed decida si bajará o no su tasa base de 4% a 3,75% anual (el mercado está dividido), el viernes hubo una leve suba de las tasas largas de EE.UU.: se pagó 3,6% anual a 1 año de plazo, 3,6% anual a 5 años, 4% anual a 10 años y 4,6% anual a 30 años. Y con esto prosiguió la desdolarización mundial, ya que en el exterior el billete verde bajó contra todo: perdió 0,4% en Brasil, 0,3% en México, 0,2% en Suiza y Japón, 0,1% contra el euro, la libra, en Chile y en China.

LOS DÓLARES

En el plano local, los dólares estuvieron mixtos, con el blue hacia abajo ya que la gente que está en negro es obligada a vender ahorros para cubrir gastos. Así, el dólar oficial subió $13,04, hasta $1.487,59, el blue bajó $5 hasta $1.435, el Senebi subió 36 centavos hasta $1.480,83, el MEP subió $16,45 hasta $1.496,89 y el contado con liqui subió $7,30 hasta $1.531,04. Por lo que la brecha entre el oficial y el blue fue negativa en 3% y la del CCL con el mayorista fue de 5,5%.

En títulos públicos, mientras tanto, la demanda se mantiene sostenida, ya que se está convirtiendo en casi el único canal posible con el que se puede conseguir una renta interesante a vencimiento, con alto riesgo por supuesto, porque todo depende de que Argentina no caiga en una nueva reestructuración, algo difícil por ahora ya que Scott Bessent autoriza a que Luis Caputo use el swap por US$ 20.000 millones para ir pagando deudas. Con eso, y con poco volumen, los bonos argentinos subieron 0,1%, por lo que el riesgo país bajó 5 unidades hasta 648 puntos básicos, estacionado en casi el mismo lugar desde que Milei ganó el 26-O.

LA FALLA Y EL VERDE

En papeles privados, en tanto, hubo un gran elemento a destacar. Así como muchas veces se cortó la luz en medio del recuento de votos en alguna provincia argentina, en Wall Street se cerraban muchos negocios cortos en el aire en el mercado de futuros especialmente en Chicago. Eso detuvo las transacciones supuestamente por una falla en los mecanismos de refrigeración (enfriamiento) en uno de los centros de datos de CyrusOne. Así, en una rueda que ya en sí misma fue reducida por la celebración del "Black Friday", la Bolsa de Nueva York cerró igualmente en verde, ya que el Dow subió 0,6%, el S&P mejoró 0,5% y el Dow avanzó 0,7%. Al tiempo que la Bolsa de San Pablo subió 0,6% y la de México mejoró 1,9%.

El mercado bursátil local actuó también en positivo: con $141.182 millones operados en acciones y $127.938 millones en Cedears, la Bolsa de Buenos Aires subió 0,2%. Mientras que los ADR argentinos anotaron una suba en bloque del 1% al 7% para Central Puerto, Loma Negra, Bioceres, Telecom, Galicia, Macro, TGS, Supervielle, IRSA, Pampa E, YPF, Mercado Libre y Edenor.

Finalmente, en commodities, fue otro día del Llanero Solitario gritando le "¡Hi-Yo Silver" a su corcel, ya que, con todo muy caro, hubo una gran presión en la onza de plata, que terminó saltando nada menos que 6% hasta llegar a un récord, arriba de US$ 56. En tanto, el petróleo bajó 0,2%. El oro también subió, pero mucho menos que la plata. Los metales básicos actuaron sostenidos. Los granos estuvieron con una gran rueda, con el maíz muy firme en Chicago, no tanto la soja y el trigo. En Rosario el maíz también fue la estrella de la jornada, con el trigo pisándole los talones, y el girasol en baja.