El curioso pedido de un ladrón: “Contá hasta 300”

Un violento asalto se registró durante la madrugada en el Centro Cultural “Esquina América”, ubicado en las calles 18 y 71, donde dos trabajadores fueron sorprendidos por dos delincuentes armados con cuchillos, que irrumpieron en el lugar mediante amenazas extremas y golpes.

El hecho ocurrió alrededor de las tres de la mañana de ayer, cuando dos empleados se encontraban en un pequeño cuarto ultimando detalles para cerrar la jornada de trabajo.

En ese momento escucharon un golpe proveniente de una puerta que da a la galería interna del edificio. Al mirar hacia el lugar, vieron a dos hombres que forzaban la entrada y avanzaban hacia ellos.

Según reconstruyó la víctima, los intrusos -a cara descubierta- sacaron cuchillos de cocina y comenzaron a lanzar amenazas de muerte. “Tírense al piso boca abajo y no miren. Dígannos dónde está la plata, que si no los vamos a apuñalar o les pegamos un tiro”, gritaron.

En medio del drama, uno de los ladrones le pegó un puñetazo en la cabeza a una de las víctimas para impedirle mirar y le apoyó el cuchillo. Por suerte, no avanzó más que eso.

Los delincuentes revisaron cada sector del centro cultural y cargaron en una mochila negra numerosos elementos de alto valor. Antes de escapar, volvieron a amenazarlos: “Cuenten hasta 300. Si hacen sonar la alarma los matamos. Y si llaman a la Policía, también”.

Una vez que se sintieron a salvo, los empleados lograron salir por otra puerta y, al llegar a 71, justo se cruzaron con un móvil policial.

Al menos, pese a que no pudieron atrapar a los asaltantes, recuperaron una mochila que dejaron tirada con una notebook adentro.

Entre los faltantes se denunciaron dos cámaras fotográficas profesionales, un lente 24-70 mm, cuatro baterías, una notebook, una tablet, un iPad 9, un Blackmagic, una tarjeta SD, dos tarjetas micro SD, dos filtros ND, dos billeteras, dos juegos de llaves, documentación, dos lapiceras de insulina para diabetes y dos celulares.

Se indicó que el lugar no cuenta con cámaras de seguridad privadas, que no hubo testigos del hecho y que las víctimas no están seguras de poder reconocer a los ladrones.

Todo fue muy rápido, dramático y aterrador.

En el hecho ahora tomó intervención personal de la comisaría quinta, que trabajará en coordinación con la UFI Nº 9 de La Plata para buscar pistas de los autores del ataque.

Seguramente, por protocolo, se realizará el relevamiento de cámaras exteriores, ante la presunción de que haya imágenes de los delincuentes.

Como se sabe, los vecinos de Meridiano V, la zona donde ocurrió este episodio de inseguridad, también están que trinan por la situación.

Consideran, como pasa en todos los rincones de la Ciudad, que no hay patrullajes y que las calles se muestran libres para el accionar de los inescrupulosos.

Hace pocos días, en un acto de desesperación, los propios frentistas agarraron a un delincuente y le hicieron sentir su enojo.

Fue una descarga de furia, que recién terminó cuando al ladrón lo subieron a un patrullero y se lo llevaron a la comisaría. “Nunca un chorro se puso tan contento de ver a la Policía”, ironizaron quienes presenciaron el incidente.