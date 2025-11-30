Arrasó Anacleto: es el nuevo presidente tripero

Gimnasia tiene nuevo presidente. En una jornada con masiva concurrencia de socios al Polideportivo, Carlos Anacleto se impuso con contundencia al lograr el 74,06 % de los votos al sumar 5.739 sufragios.

El segundo lugar correspondió a la lista de Arriba Gimnasia, encabezada por Daniel Onofri, que sumó 1.097 sufragios que le permitieron alcanzar el 14,16%. En tercer lugar salió la lista de Unir a Gimnasia, que postulaba como presidente a Diego Patiño Chaumeil, con 502 votos, un 6,48% de los votantes. Por último, Edgardo Medina, alcanzó el 4,23% de los votos gracias a sus 328 votos. Además hubo 40 votos en blanco y 43 nulos para alcanzar los 7.749, nuevo récord en las elecciones albiazules.

El acto eleccionario tuvo demora en su inicio, ya que hubo que reimprimir la totalidad del padrón, ya que no había un lugar para que el votante deje asentado con su firma el voto emitido. Por eso, el inicio programado para las 9.00 tuvo la apertura de las puertas del Polideportivo a las 10.26, para comenzar con la votación unos 10 minutos después.

La elección se desarrolló con un marco de absoluta normalidad. Entre los votantes se destacaron las figuras de los expresidentes Cacho Sessa, Héctor Domínguez y Francisco Gliemmo; la exentrenadora de Las Lobas, Alicia Casamiquela (junto a su hija Paula); el extécnico Leandro Martini y los exfutbolistas Daniel Bayo, Antonio Rosl y Lucas Licht, este último postulado por la lista de Onofri para la Secretaría técnica del fútbol profesional. También estuvo presente el actor Alejo García Pintos.

Los únicos reclamos, al margen del tardío inicio de la votación, apuntaron a muchos socios que aducían tener sus cuotas al día pero que no figuraron cargados en el sistema, que se cerró el pasado jueves a las 23.59. De todos modos, aunque siempre puede haber alguna cuota no debitada o mal asentada, fue el caso de una socia vitalicia que no figuró en el listado. Sin dudas, un error.

La lista de Usina Tripera gobernará a Gimnasia hasta diciembre de 2028. Carlos Anacleto estará acompañado por Guillermo Ibáñez, Ricardo Casal y Josefina Paz Gaskín en las Vicepresidencias.

Los Vocales titulares serán Ramiro Geneyro, Pablo Storino, Alberto Altuve, Jorge Chambó, Ignacio De Nicola, Melina Mallamace, Roberto Martini, Mariano San Martín, Sergio Lamoglie, Nahuel Conti, Oscar Fernandez Vilar, Martín Miranda y Eduardo Achilli Lucas.

En cuanto a los Vocales suplentes, serán Javier Stazzone, Miguel Dueñas Bietti, Jose Luis Ortiz, Carlos Ochoa, Federico Zingoni, Juan Ignacio Anacleto y Germán Bruno.

Adrian Lambolla, Martín Napolitano y Hernán Vicente serán los Revisores de Cuentas titulares, mientras que los suplentes serán Miguel Tagliaferro y Laura Durso.

El Jurado de Honor estará integrado por Leandro Rubio, Daniel Galli, Nora Duymovich, Carlos Arturo Altuve y Gabriel Simiele como titulares, mientras que Gabriel Azzurro e Ignacio Formigo serán los miembros suplentes.

Anoche mismo se desarrolló la Asamblea que proclamó a los electos y la asunción formal será -casi con seguridad- el jueves próximo.