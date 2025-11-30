Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |CONTUNDENTE VICTORIA CON EL 74 % DE LOS VOTOS

Arrasó Anacleto: es el nuevo presidente tripero

Con una enorme participación que arañó el 50% del padrón (7.749 votos sobre 15.586 habilitados ), la diferencia le brinda gran legitimidad al inicio del nuevo gobierno albiazul

Arrasó Anacleto: es el nuevo presidente tripero

Carlos Anacleto es el nuevo presidente albiazul con una victoria aplastante / Usina Tripera

30 de Noviembre de 2025 | 03:34
Edición impresa

Gimnasia tiene nuevo presidente. En una jornada con masiva concurrencia de socios al Polideportivo, Carlos Anacleto se impuso con contundencia al lograr el 74,06 % de los votos al sumar 5.739 sufragios.

El segundo lugar correspondió a la lista de Arriba Gimnasia, encabezada por Daniel Onofri, que sumó 1.097 sufragios que le permitieron alcanzar el 14,16%. En tercer lugar salió la lista de Unir a Gimnasia, que postulaba como presidente a Diego Patiño Chaumeil, con 502 votos, un 6,48% de los votantes. Por último, Edgardo Medina, alcanzó el 4,23% de los votos gracias a sus 328 votos. Además hubo 40 votos en blanco y 43 nulos para alcanzar los 7.749, nuevo récord en las elecciones albiazules.

El acto eleccionario tuvo demora en su inicio, ya que hubo que reimprimir la totalidad del padrón, ya que no había un lugar para que el votante deje asentado con su firma el voto emitido. Por eso, el inicio programado para las 9.00 tuvo la apertura de las puertas del Polideportivo a las 10.26, para comenzar con la votación unos 10 minutos después.

La elección se desarrolló con un marco de absoluta normalidad. Entre los votantes se destacaron las figuras de los expresidentes Cacho Sessa, Héctor Domínguez y Francisco Gliemmo; la exentrenadora de Las Lobas, Alicia Casamiquela (junto a su hija Paula); el extécnico Leandro Martini y los exfutbolistas Daniel Bayo, Antonio Rosl y Lucas Licht, este último postulado por la lista de Onofri para la Secretaría técnica del fútbol profesional. También estuvo presente el actor Alejo García Pintos.

Los únicos reclamos, al margen del tardío inicio de la votación, apuntaron a muchos socios que aducían tener sus cuotas al día pero que no figuraron cargados en el sistema, que se cerró el pasado jueves a las 23.59. De todos modos, aunque siempre puede haber alguna cuota no debitada o mal asentada, fue el caso de una socia vitalicia que no figuró en el listado. Sin dudas, un error.

La lista de Usina Tripera gobernará a Gimnasia hasta diciembre de 2028. Carlos Anacleto estará acompañado por Guillermo Ibáñez, Ricardo Casal y Josefina Paz Gaskín en las Vicepresidencias.

LE PUEDE INTERESAR

Anacleto: “Hay que pacificar y tratar de unir”

LE PUEDE INTERESAR

Lo que no se vio de una jornada maratónica

Los Vocales titulares serán Ramiro Geneyro, Pablo Storino, Alberto Altuve, Jorge Chambó, Ignacio De Nicola, Melina Mallamace, Roberto Martini, Mariano San Martín, Sergio Lamoglie, Nahuel Conti, Oscar Fernandez Vilar, Martín Miranda y Eduardo Achilli Lucas.

En cuanto a los Vocales suplentes, serán Javier Stazzone, Miguel Dueñas Bietti, Jose Luis Ortiz, Carlos Ochoa, Federico Zingoni, Juan Ignacio Anacleto y Germán Bruno.

Adrian Lambolla, Martín Napolitano y Hernán Vicente serán los Revisores de Cuentas titulares, mientras que los suplentes serán Miguel Tagliaferro y Laura Durso.

El Jurado de Honor estará integrado por Leandro Rubio, Daniel Galli, Nora Duymovich, Carlos Arturo Altuve y Gabriel Simiele como titulares, mientras que Gabriel Azzurro e Ignacio Formigo serán los miembros suplentes.

Anoche mismo se desarrolló la Asamblea que proclamó a los electos y la asunción formal será -casi con seguridad- el jueves próximo.

7.749
SOCIOS VOTARON. Es la mayor participación societaria en la historia del club, ya que el hito anterior habían sido los 6222 votantes en las elecciones de 2013 cuando Daniel Onofri, con la Agrupación Arriba Gimnasia, se impuso a Carlos Castegneto.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Anacleto ganó por amplio margen y es el nuevo presidente de Gimnasia: resultados mesa a mesa:

Con oficio, solidez y valentía Estudiantes venció a Central Córdoba 1 a 0 y ratificó su apetito de gloria

Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico

Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo

La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta
+ Leidas

Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Arrasó Anacleto: es el nuevo presidente tripero

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título

Domínguez: “El equipo habla donde le corresponde hablar”

El León, a favor de que haya menos equipos y mejor reparto de dinero

Los jugadores se fueron sin hablar, felices

Anacleto: “Hay que pacificar y tratar de unir”

Jeremías Merlo jugará en lugar de Piedrahíta, que quedó descartado
Últimas noticias de Deportes

Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título

Domínguez: “El equipo habla donde le corresponde hablar”

Los jugadores se fueron sin hablar, felices
Policiales
De golpe en golpe: en Barrio Norte están al borde del nocaut
El curioso pedido de un ladrón: “Contá hasta 300”
Una empleada infiel y dos operarios truchos
Triple choque con saldo trágico en Monserrat
Profundizan la causa contra un policía de la Vial
Política y Economía
Afirman que Kirchner recibía U$S 2 millones cada semana
Indagaron a ex funcionarios de la ANDIS
Paulón: “Una causa puede avanzar o dormir”
El empleo estatal estará “a tiro” de la motosierra el año que viene
Dudas sobre el fideicomiso creado por Hayden Davis
La Ciudad
Los niveles de ruido en el Centro, muy por encima de lo saludable
Fin de año llega con nuevos ajustes en tarifas y servicios esenciales
Tranquilidad, después de la amenaza en la UNLP
Salud bucal en adultos mayores: un “problema” que no se atiende
Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños
Espectáculos
Diciembre en la tevé: las Fiestas llegan con regalos para todos en la pantalla chica
Casas, cuentas y secretos: los 100 millones de dólares de Anderson y Demichelis
China Suárez: “A Mauro le encantaron mis desnudos”
El momento de Alejandro Sanz “Todo pasa y todo llega”
Fotos y video | La Mona Jiménez y el ritmo del cuarteto en el Único de La Plata con Tévez y Luck Ra

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla