Deportes |EN CONFERENCIA DE PRENSA TRAS EL TRIUNFO ANTE CENTRAL CÓRDOBA

Domínguez: “El equipo habla donde le corresponde hablar”

En medio de una semana cruzada, el entrenador estudiantil volvió a hablar, y bancó al grupo, donde aseguró que el equipo “recuperó las fuerzas”. También se refirió sobre el pase a semis

Domínguez: “El equipo habla donde le corresponde hablar”

Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa / Fotobaires

30 de Noviembre de 2025 | 03:39
Edición impresa

Luego de una semana cargada de polémicas y sensaciones ambiguas, el entrenador de Estudiantes Eduardo Domínguez volvió a tener contacto con la prensa, tras no hablar en conferencia de prensa, en la victoria ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, el DT se expresó al respecto, y dejó en claro que el “equipo está para mucho más”.

En este sentido, el técnico comenzó: “Yo creo que tanto ante Rosario Central y este partido, el equipo mostró la cara que usó durante todo este año. Eso nos pone bien y nos da fuerza. Sabemos que no es fácil llegar a estas instancias y jugar estas instancias”. Siguiendo esta misma línea fue contundente en que “el plantel recuperó fuerzas y está hablando donde tiene que hablar”, haciendo referencia a los comentarios e idas y vueltas que circularon en los últimos días en redes sociales, entre los distintos dirigentes que se expresaron sobre la postura del Pincha.

La derrota ante Argentinos Juniors, el “pasillo del campeón”, las sanciones y el pasaje a semifinales del torneo, sucedió en casi dos semanas. En este sentido, el DT enfatizó: “Es la vorágine del fútbol. A veces el que esta afuera no se da cuenta que todo pasa tan rápido. Tenemos que tener los pies sobre la tierra”. A su vez, hizo hincapié que en la caída con el Bicho, el equipo cambió el chip: “Cuando perdimos el partido contra argentinos, en el vestuario, los jugadores se retroalimentaron de que había que hacer un clic y ganar”. Además, sostuvo: “Estudiantes no entró por la ventana, sino último, pero todo es por el trabajo que realizaron como grupo”, ante las menciones de los medios de “descalificar” la clasificación, según expresó Domínguez.

Asimismo, agregó: “Empezamos más creer en nosotros, en esa charla en la semana con los jugadores. Nos teníamos que hacer fuertes”, sobre los debates que tuvo el equipo en la semana.

 

“Empezamos a creer más en nosotros en las charlas que tuvimos durante la semana”

Eduardo Domínguez,
DT de Estudiantes.

 

Con respecto al partido, realizó un análisis, donde declaró que “el equipo fue superior y estuvo a la altura”. De esta forma, sumó: “Me parece que fuimos justos vencedores, no recuerdo alguna jugada peligrosa del rival. Hicimos un planteo inteligente, porque la última vez acá, no la pasamos bien”. En tanto, que también reconoció algunas falencias que tuvo el Pincha: “Tratamos de tener el manejo de la pelota. No lo conseguimos, nos costó. Fuimos certeros, tampoco que tuvimos grandísimas chances”.

Por su parte, al ser consultado sobre si desea disputar el clásico platense en las semifinales del campeonato ante Gimnasia, contestó: “Que sea el rival que sea. Nosotros no podemos elegir con quien jugar”, mientras centralizó en: “Ahora tenemos que descansar, y pensar en lo que viene. Nos compramos otra semana de trabajo y vamos a aprovecharla, luego veremos contra quien nos tendremos que enfrentar, cuando y donde”.

“Tenemos que seguir”

Tras el triunfo ante Central Córdoba, Ezequiel Piovi habló acerca del partido, y como vivió el equipo los últimos días.

En este sentido, Keki sostuvo: “Tuvimos un año irregular, teníamos un propósito que era entrar al pelotón de los ocho mejores equipos de nuenstro grupo y lo logramos, y ahora estamos acá. Tenemos que seguir y no aflojar”.

A su vez agregó: “Esta Institución te exige, y nos metalizamos constantemente de que tenemos que estar a la altura”, comentó al ser consultado sobre la oportunidad de volver a jugar una semifinal.

Ya en el cierre, al igual que el DT, esquivó la pregunta de si esperan jugar el clásico contra Gimnasia en la próxima instancia: “Nosotros no pensamos en quien nos va a tocar. Nos enfocamos partido a partido, sin saltearnos ningún paso”.

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

