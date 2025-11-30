Indagaron a ex funcionarios de la ANDIS

La causa por las presuntas coimas alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) continuó con la indagatoria de dos ex funcionarios de la entidad que, según la investigación, tenían vínculos con el empresario Miguel Ángel Calvete.

Se trata de Eduardo Nelio González, ex director del organismo, y de Lorena Di Giorno, quien se encargaba de las compras en la entidad.

Ambos estuvieron en los tribunales federales de Comodoro Py y fueron indagados por el fiscal de la causa; los dos habían sido citados porque contaban con acceso al sistema de compras de Andis, a través del cual se habría realizado el desvío de fondos.

González declaró ante el juez Sebastián Casanello y negó las acusaciones. No respondió preguntas del magistrado ni del fiscal Franco Picardi. Está acusado de haber seguido instrucciones extraoficiales de Calvete en beneficio de un conjunto de compañías.

Di Giorno, quien integraba el área de compras investigada, optó por su parte por no declarar.

Según la investigación, ambos mantenían un vínculo directo con Calvete y compartían sociedades comerciales con él.

En el caso de González, integró junto a Calvete la firma Proveedora Integral de Supermercados Chinos S.R.L., que comparte domicilio con Indecomm SRL, consultora del empresario.

Calvete, detenido en otra causa en la que fue condenado en 2019, está considerado como una pieza central en esta investigación.

A partir de allanamientos realizados en domicilios vinculados a los implicados, la fiscalía obtuvo elementos que indican presuntos pagos ilegales de Calvete a González.

“Pino” González fue designado formalmente como titular de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas el 12 de junio de 2025. Sin embargo, se sospecha que en los hechos intervenía desde mucho antes, al menos desde el cambio de gestión.

La investigación lo colocó como una figura central de articulación en el esquema de contrataciones de prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI), en el que el 93% de los fondos iban para cuatro droguerías.

Al pedir su indagatoria, el fiscal Picardi sostuvo que González mantuvo vínculos estrechos y de larga data con Miguel Ángel Calvete.

La Fiscalía tiene pruebas de que González habría recibido dinero de manera inapropiada durante el ejercicio de funciones. En otra ocasión, en septiembre de 2025, González le indicó a Calvete que iba a buscar “la suya”. Esto coincide con anotaciones en un cuaderno de Calvete.