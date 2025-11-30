Indagaron a ex funcionarios de la ANDIS

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título
El endeudamiento, el peronismo y el cuestionado apoyo a “Chiqui” Tapia
El plan de Milei para impulsar las reformas, el poder real de los sindicatos y los reacomodamientos
Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños
La expansión del parque de motos y cómo reconfigura la vida urbana en La Plata
La orientación vocacional llegó a la IA: qué le preguntan los jóvenes platenses antes de elegir una carrera
Los niveles de ruido en el Centro, muy por encima de lo saludable
Panorama económico: inversores desesperados en la búsqueda de algo que pueda dar ganancia
De golpe en golpe: en Barrio Norte están al borde del nocaut
Casas, cuentas y secretos: los 100 millones de dólares de Anderson y Demichelis
Diciembre en la tevé: las Fiestas llegan con regalos para todos en la pantalla chica
La obra de Giaconda Belli que encarna la memoria y la rebelión
Zamora arma un bloque propio en el Senado y se aleja del kirchnerismo
Macri volvió a apuntar contra Tapia en medio del escándalo en la AFA
El empleo estatal estará “a tiro” de la motosierra el año que viene
Donald Trump pierde la paciencia y le mete más presión a Nicolás Maduro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La causa por las presuntas coimas alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) continuó con la indagatoria de dos ex funcionarios de la entidad que, según la investigación, tenían vínculos con el empresario Miguel Ángel Calvete.
Se trata de Eduardo Nelio González, ex director del organismo, y de Lorena Di Giorno, quien se encargaba de las compras en la entidad.
Ambos estuvieron en los tribunales federales de Comodoro Py y fueron indagados por el fiscal de la causa; los dos habían sido citados porque contaban con acceso al sistema de compras de Andis, a través del cual se habría realizado el desvío de fondos.
González declaró ante el juez Sebastián Casanello y negó las acusaciones. No respondió preguntas del magistrado ni del fiscal Franco Picardi. Está acusado de haber seguido instrucciones extraoficiales de Calvete en beneficio de un conjunto de compañías.
Di Giorno, quien integraba el área de compras investigada, optó por su parte por no declarar.
Según la investigación, ambos mantenían un vínculo directo con Calvete y compartían sociedades comerciales con él.
LE PUEDE INTERESAR
Paulón: “Una causa puede avanzar o dormir”
LE PUEDE INTERESAR
El empleo estatal estará “a tiro” de la motosierra el año que viene
En el caso de González, integró junto a Calvete la firma Proveedora Integral de Supermercados Chinos S.R.L., que comparte domicilio con Indecomm SRL, consultora del empresario.
Calvete, detenido en otra causa en la que fue condenado en 2019, está considerado como una pieza central en esta investigación.
A partir de allanamientos realizados en domicilios vinculados a los implicados, la fiscalía obtuvo elementos que indican presuntos pagos ilegales de Calvete a González.
“Pino” González fue designado formalmente como titular de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas el 12 de junio de 2025. Sin embargo, se sospecha que en los hechos intervenía desde mucho antes, al menos desde el cambio de gestión.
La investigación lo colocó como una figura central de articulación en el esquema de contrataciones de prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI), en el que el 93% de los fondos iban para cuatro droguerías.
Al pedir su indagatoria, el fiscal Picardi sostuvo que González mantuvo vínculos estrechos y de larga data con Miguel Ángel Calvete.
La Fiscalía tiene pruebas de que González habría recibido dinero de manera inapropiada durante el ejercicio de funciones. En otra ocasión, en septiembre de 2025, González le indicó a Calvete que iba a buscar “la suya”. Esto coincide con anotaciones en un cuaderno de Calvete.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí