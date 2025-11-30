Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |No paran los robos

De golpe en golpe: en Barrio Norte están al borde del nocaut

Los vecinos están desesperados y a punto de “tirar la toalla”. Ya intentaron todo, pero nada frena el delito. En 39 entre 1 y 2 hubo un ataque de dos motochorros y en 38 entre 11 y 12 quisieron meterse en un edificio

De golpe en golpe: en Barrio Norte están al borde del nocaut

El delito es un drama en Barrio Norte. Motochorros ahora atacaron a un hombre en 39 entre 1 y 2 / web

30 de Noviembre de 2025 | 05:21
Edición impresa

La Plata vuelve a sacudirse por un nuevo episodio de inseguridad en Barrio Norte, una zona donde los vecinos aseguran vivir “asfixiados” por el avance del delito.

Desde hace un tiempo bastante prolongado, residentes de calles históricamente tranquilas comenzaron a reforzar accesos con rejas dobles, cámaras de alta definición, cerramientos electrónicos e incluso la incorporación de perros guardianes. Sin embargo, admiten que nada parece alcanzar. La inseguridad los tiene contra las cuerdas, al borde del nocaut de tantos golpes y a punto de tirar la toalla.

De acuerdo a los testimonios de los habitantes del lugar, los robos a plena luz del día, bajo cualquier modalidad, continúan sin freno y alimentan un clima de temor constante.

En ese contexto, ayer al mediodía se registró un nuevo ataque armado con una pareja de motochorros como protagonista.

Según el relato de la víctima, un venezolano de 35 años, alrededor de las 12 del mediodía, mientras se encontraba en 39 entre 1 y 2, fue sorprendido por un motovehículo Gilera de colores negro y rojo, manejado por una mujer y con un acompañante.

El denunciante explicó que el copiloto descendió enseguida del rodado y, sin mediar más que una mirada intimidante, exhibió un arma de fuego.

LE PUEDE INTERESAR

El curioso pedido de un ladrón: “Contá hasta 300”

LE PUEDE INTERESAR

Una empleada infiel y dos operarios truchos

No era demasiado grande, apenas de 1,70 metros y contextura media, aunque lo que llevaba en la mano lo mostró empoderado.

Era de tez trigueña, vestía una campera oscura y gorra tipo visera. Y enseguida le arrancó una mochila, en cuyo interior el agredido llevaba una computadora MacBook, ropa deportiva y medicamentos.

Mientras tanto, la delincuente -una mujer de tez blanca, cabello negro largo, delgada, con chaleco gris con detalles en rojo- no se quedó callada. Todo el tiempo repitió que se quedara quieto para evitar cualquier problema.

Así, con el botín en su poder, la motochorra aceleró, perdiéndose en segundos por la zona.

La víctima aclaró que no sufrió lesiones, aunque se llevó el susto de su vida. Además aclaró que, por el nerviosismo, no estaría en condiciones de reconocer a los autores si los volviera a ver.

El hecho se suma a una seguidilla de episodios similares y profundiza la preocupación en Barrio Norte, donde los vecinos aseguran sentirse “desbordados y sin respuestas” frente a una inseguridad, que se vuelve cada vez más violenta y evidente.

Por su parte, en 38 entre 11 y 12, a unos 300 metros de la sede de la comisaría segunda, dos delincuentes quisieron colarse en un edificio.

Fue a la medianoche del viernes y generó momentos de tensión entre los residentes.

De acuerdo con el testimonio de quienes viven en el lugar, los intrusos habrían intentado forzar uno de los accesos del edificio, pero el ruido alertó a un consorcista, que rápidamente dio aviso al 911.

Minutos después, un móvil policial llegó a la zona y los sospechosos escaparon antes de concretar el robo.

Los vecinos contaron además que este no es el primer episodio: hace unos 15 días también habrían intentado violentar una entrada, lo que refuerza la preocupación por la reiteración de hechos en el mismo edificio.

Tras lo ocurrido, la víctima y los residentes anunciaron que realizarán la denuncia formal para que la Policía refuerce la vigilancia en la cuadra y se investigue si los intentos de ingreso están relacionados con la misma banda delictiva.

Como se recordará, en nuestra edición del viernes, EL DIA dio cuenta del drama que se vive en este sector de La Plata por el delito.

Desde el pasado 16 de octubre, comenzó una saga de terror. Ese día, en la pizzería de 38 entre 2 y 3, ocurrió un asalto a mano armada, que dejó un halo de pavura muy grande. Así, cada vez que se escucha el ruido de una moto, todos tiemblan.

En esa misma cuadra, a una chica la arrastraron por el piso para quitarle un celular y quemaron un contenedor. En 6 y 37, motochorros asaltaron una confitería y le pegaron un culatazo en la cabeza a una moza. En 1 y 37 (foto), también delincuentes en dos ruedas le quitaron el maletín a un hombre cuando salía a su trabajo. En 8 entre 41 y 42, saquearon una vivienda en ausencia de su dueña. En 40 entre 4 y 5 se registró un golpe comando en una sede gremial de madrugada, de la que escaparon con dos cajas fuertes, una de 80 kilos. En 6 entre 35 y 36 asaltaron a una pareja de jubilados y en 6 entre 36 y 37 le tocó a un supermercado.

 

