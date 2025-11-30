Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

DIVISIÓN ESCANDALOSA

Casas, cuentas y secretos: los 100 millones de dólares de Anderson y Demichelis

Tras un año separados, la ex pareja enfrenta un divorcio que pone en juego la fortuna acumulada durante 18 años de matrimonio y tres hijos

Casas, cuentas y secretos: los 100 millones de dólares de Anderson y Demichelis

Martín y Eva, en tiempos mejores, en una foto desde el jardín de su mansión alemana

30 de Noviembre de 2025
Edición impresa

Después de un año separados, Evangelina Anderson y Martín Demichelis están en el centro de la atención mediática por su divorcio, que promete ser tan millonario como polémico. La pareja, que compartió 18 años de matrimonio y tres hijos, deberá enfrentar la compleja tarea de dividir bienes adquiridos a lo largo de una carrera futbolística internacional que convirtió al ex defensor en un verdadero millonario.

El panorama financiero es abrumador. Según Daniel Fava, panelista de “A la Tarde”, la fortuna de Demichelis como jugador y técnico asciende a unos 80 millones de dólares. A esto se suman propiedades de lujo, empezando por el departamento donde vive Evangelina con sus hijos en el Chateau Libertador, valorado en 3.6 millones de dólares. La mansión de la pareja en Marbella, que algunos comparan con la famosa “Casa de los sueños” que Mauro Icardi le regaló a Wanda Nara, alcanza la cifra de 9.8 millones de dólares.

Pero la lista continúa: la casa en Alemania, vendida en 2022 por 6.8 millones cuando la familia regresó a Argentina para que Demichelis se hiciera cargo de la dirección técnica de River Plate, también forma parte del patrimonio. A estas propiedades se suman otras menores y cuentas bancarias abiertas en diversos países, lo que hace que el valor total de la fortuna supere los 100 millones de dólares, según estimaciones de los especialistas legales y mediáticos que siguen de cerca cada paso de la pareja.

Daniel Fava, conocido por su mirada directa y sin filtros, detalló los montos y advirtió que podrían existir ingresos no declarados: “Si Evangelina estuvo atenta, no se le escapa un dólar”, afirmó, dejando entrever que la batalla por la fortuna podría extenderse más de lo previsto. Entre propiedades de lujo, cuentas internacionales y activos acumulados durante más de dos décadas, cada dólar y cada documento se analiza con lupa.

p>

 

China Suárez: “A Mauro le encantaron mis desnudos”

El momento de Alejandro Sanz “Todo pasa y todo llega”

Eva, desde su piscina en Marbella

El divorcio también generó comparaciones mediáticas inevitables. La mansión de Marbella, con sus dimensiones y lujo, hizo que algunos periodistas recordaran la “Casa de los sueños” de Wanda Nara y Mauro Icardi, generando titulares que ponen en perspectiva el nivel de vida y la fortuna que está en juego. Cada inmueble, cada cuenta y cada contrato de trabajo de Demichelis será revisado, mientras los abogados de Evangelina buscan garantizar que se haga justicia en la división de bienes.

Además, la disputa no está exenta de chismes sobre la transparencia financiera del ex defensor. Con una carrera que lo llevó por clubes de Inglaterra, España, Alemania, México y Argentina, el manejo de los ingresos se convirtió en un punto crucial. Las propiedades de lujo, los activos en el extranjero y las cuentas bancarias múltiples son parte del rompecabezas que ambos deberán resolver, mientras la prensa sigue cada paso de la pareja y las especulaciones sobre quién se quedará con qué no dejan de crecer.

En definitiva, el divorcio de Evangelina Anderson y Martín Demichelis no es solo una separación personal: es una verdadera operación millonaria que combina herencia emocional, bienes materiales y la atención mediática constante. Con propiedades que rozan los diez millones de dólares, cuentas internacionales y una fortuna que supera los 100 millones, cada movimiento legal y financiero de la ex pareja se transforma en noticia y mantiene a los fanáticos de la farándula pendientes de cada detalle.

 

Martín y Eva, en tiempos mejores, en una foto desde el jardín de su mansión alemana

Eva, desde su piscina en Marbella

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

