Escándalo en las elecciones de Psicología: Franja Morada avanza con el pedido de impugnación "por fraude"

Tras la victoria de La Jauretche en las elecciones del centro de estudiantes de Psicología, la agrupación Franja Morada presentó el viernes una denuncia formal ante la Junta Central de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La misiva acusa directamente tanto a las autoridades de la Facultad como a la agrupación peronista de estar implicadas en un presunto fraude que habría alterado el resultado de los comicios.

Las elecciones en esta unidad académica concluyeron en un final tumultuoso y escandaloso, con un escrutinio que se extendió hasta altas horas de la madrugada debido a una impugnación inicial. La agrupación radical, que resultó perdedora, no solo denunció a La Jauretche, sino que elevó una solicitud a la UNLP exigiendo la impugnación total de la elección, no solo de las urnas observadas.

La carta de la agrupación reformista fue elevada con el propósito de "denunciar irregularidades en el desarrollo de los comicios llevados a cabo los días 5, 6 y 7 del corriente" en la Facultad de Psicología.

El texto de la denuncia detalla una "conducta repudiable durante el proceso electoral por quienes conducen la facultad (autoridades) en complot con la agrupación estudiantil La Jauretche teniendo como consecuencia la realización de fraude". El mecanismo denunciado se centraría en permitir votar con "sobre blanco" (que habilita a votar tanto al centro de estudiantes como al claustro) a "alumnos que en el padrón figuran como 'no cumple'", lo que significa que solo deberían votar por centro de estudiantes.

Franja Morada amplía la acusación, señalando que "las autoridades de mesa, en complot con las autoridades de la facultad y de la mencionada agrupación estudiantil, han manipulado la situación entregándoles a los alumnos 'sobre blanco'" o que "pasado un determinado número de legajo los dejan votar con 'sobre blanco' produciendo de esta manera el fraude".

Por estos motivos, la agrupación solicitó "la anulación total de las elecciones estudiantiles desarrolladas en la Facultad de Psicología y la elevación inmediata de la presente a las autoridades de la junta electoral de la facultad y de la Universidad". La denuncia se fundamenta en la existencia de votos que no cumplían con los requisitos, permitiendo la participación en la elección de claustro a personas que solo estaban habilitadas para votar por el centro de estudiantes.