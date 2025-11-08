Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

Información General |“Lo que se gana en el espejo se pierde en salud”

Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides

Cardiólogos y especialistas en medicina del deporte registran un creciente número de pacientes menores de 30 años con secuelas cardíacas graves por el uso habitual de sustancias para aumentar la masa muscular

Jóvenes con corazones viejos: el lado oscuro del uso de esteroides

La obsesión por tener un cuerpo con músculos definidos lleva a algunos jóvenes a buscar atajos / web

8 de Noviembre de 2025 | 02:13
Edición impresa

Tienen a sus 20 veinte años un cuerpo de gladiador, pero con un corazón que late como el de alguien de 60. Tal es la paradoja que cada vez más cardiólogos vienen observando en sus consultorios. El uso recreativo de esteroides anabólicos androgénicos, una práctica extendida entre jóvenes que buscan resultados inmediatos en el gimnasio, está generando daños cardíacos serios y muchas veces irreversibles, aseguran.

“Estamos viendo en la consulta pacientes cada vez más jóvenes con problemas cardíacos que antes eran típicos de personas de edad avanzada. Cuando investigamos sus hábitos, encontramos con frecuencia el uso no supervisado de esteroides”, advierte el doctor Ezequiel Nudelman, coordinador del área de Cardiología de la Clínica Santa Isabel.

Los esteroides, hormonas sintéticas que imitan a la testosterona, actúan como una “tormenta perfecta” sobre el sistema cardiovascular. “El gran problema es que, mientras uno ve músculos más grandes, el corazón se va deteriorando sin que la persona lo perciba. Un corazón rígido, hipertrofiado y con arterias enfermas no siempre logra recuperarse, incluso después de abandonar la sustancia, y ni hablar de la posibilidad de sufrir una arritmia o alteración en el ritmo cardiaco”, explica el especialista.

ESTÉTICA A CUALQUIER COSTO

Alimentada por las redes sociales, la obsesión por un cuerpo definido y estándares de belleza cada vez más exigentes impulsa a muchos jóvenes a buscar atajos. Pero esos atajos tienen un precio alto.

“El problema ocurre cuando se busca estética a cualquier costo”, cuenta el doctor Pablo Pelegri, jefe del Servicio de Medicina del Deporte en Clínica del Sol y el Centro Médico Santa Rita, quien señala que la frustración por no ver resultados inmediatos suele derivar en decisiones riesgosas.

“La presión social en redes puede llevar a tomar decisiones extremas. Un plan de entrenamiento bien estructurado, junto a una nutrición informada y el descanso, es el único camino sostenible para alcanzar el objetivo deseado, de modo saludable”, sostiene Pelegri.

LE PUEDE INTERESAR

Las “hormigas argentinas” conquistan territorios impensados

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del sábado 8 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Con el uso de esteroides los músculos crecen, el espejo devuelve la imagen deseada, pero el corazón se endurece, pierde elasticidad y sufre daños muchas veces invisibles hasta que es tarde. Infartos, arritmias y fallas cardíacas ya no son patrimonio exclusivo de adultos mayores: hoy aparecen en jóvenes que abusaron de los anabólicos.

Nudelman lo resume de manera contundente: “Lo que se gana rápido con anabólicos se puede perder de golpe con un infarto”.

Mientras uno ve músculos más grandes, el corazón se va deteriorando sin que la persona lo perciba. Y un corazón rígido, hipertrofiado y con arterias enfermas no siempre logra recuperarse, incluso después de abandonar la sustancia”

Ezequiel Nudelman Médico cardiólogo

El gimnasio puede ser un espacio de salud, superación y bienestar. Pero cuando el entrenamiento se contamina con sustancias que prometen atajos, la ecuación cambia. La hipertrofia ventricular, el engrosamiento de las arterias y el deterioro progresivo del corazón son daños que muchas veces no se perciben hasta que ocurre un evento grave.

“El uso recreativo de anabólicos no es solo un error, es una bomba de tiempo para el corazón. El espejo puede mostrar músculos más grandes, pero lo que realmente importa es tener un corazón fuerte y sano”, concluye Nudelman.

SUPLEMENTOS “INOFENSIVOS”

Los especialistas también alertan sobre otro fenómeno: la confianza ciega en productos “naturales” que se promocionan como inofensivos.

“Antes de iniciar cualquier régimen de suplementación, incluso con suplementos que se venden como ‘naturales’, es fundamental la consulta con un médico deportólogo o un nutricionista. Muchas veces, estos productos pueden contener sustancias no declaradas o interactuar de forma negativa con el organismo. Los esteroides son el extremo más peligroso de esta práctica y su uso recreativo es una bomba de tiempo para el corazón del deportista”, advierte Pelegri.

Frente a su creciente uso entre personas jóvenes, el mensaje de los especialistas es claro: ningún físico vale más que la salud. Los músculos se moldean con tiempo, esfuerzo y constancia. El corazón, en cambio, no admite reemplazos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

La obsesión por tener un cuerpo con músculos definidos lleva a algunos jóvenes a buscar atajos / web

Ezequiel Nudelman Médico cardiólogo

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elecciones UNLP: los resultados en las cada una de las facultades y el pedido de impugnación en Psicología

La agenda completa de espectáculos en La Plata: lo destacado, NTVG en su cierre de gira por los 30 años

La crisis profunda de Tinelli: se despidió de la lujosa mansión de Punta del Este

El mapa de alerta por problemas de arsénico en el agua: la situación en la Región y qué municipios están en riesgo

Incendio y presunto femicidio: murió el novio de la mujer que había fallecido quemada en Berisso en medio una discusión

Venta de viviendas ProCreAr: cómo serán las subastas del Estado

Este viernes en La Plata: la Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
+ Leidas

Tras 102 años, la librería le dice chau a diagonal 80

Tensa votación en la UNLP: con final abierto en Psicología

Kicillof busca sumar aportantes al IPS y sacárselos a la Anses

“Amarillo precaución” por arsénico en el agua

El plantel y una medida de fuerza por la deuda

Mammini: “Queremos que el club se haga cargo de la situación general”

Onofri: “Ni SAD ni gerenciamiento”

El desafío a Máximo Kirchner de una intendenta cercana a Cristina
Últimas noticias de Información General

Las “hormigas argentinas” conquistan territorios impensados

Los números de la suerte del sábado 8 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

“Cuando los úteros hablan”, el libro que revela una nueva forma de pensar los vínculos en las familias platenses

Rige sorpresivo paro de micros en el AMBA: ¿afecta a los usuarios de La Plata?
Espectáculos
“Demacrado” y con bajo perfil: Tinelli volvió al país
Coti: “Subir al escenario es algo que llevo adentro”
Hija de tigresa: así luce Sofía Gala como mamá Moria
Agatha Christie llega a Netflix: cuándo y con qué novela
Wanda sobre Maxi López: “Lloraba todas las noches pidiendo que se enamore”
Policiales
Del error al espanto: el terrible drama de una familia en Tolosa
Pánico extremo en la vivienda de dos jubilados
Una tiktoker sin licencia para conducir
Una tragedia a un paso del cierre sin respuestas
Los despertaron a golpes y les exigieron “la plata de las vaquitas”
Deportes
El plantel y una medida de fuerza por la deuda
Onofri: “Ni SAD ni gerenciamiento”
El Pincha sin margen de error para acceder a copas
Boca: Úbeda tiene el equipo para el gran partido
Gallardo, a la espera de Montiel y Driussi
La Ciudad
Tensa votación en la UNLP: con final abierto en Psicología
“Amarillo precaución” por arsénico en el agua
Tras 102 años, la librería le dice chau a diagonal 80
Estacionar: una batalla diaria en Villa Elisa
Llaman a otra huelga universitaria entre el miércoles y el viernes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla