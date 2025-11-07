Identificaron al hombre que hallaron muerto en una plaza de La Plata

La Policía Bonaerense confirmó la identidad del hombre hallado muerto en Plaza España, en las calles 7 y 66 de La Plata, a comienzos de esta semana.

El cuerpo pertenece a Juan Claudio Palazzi, de 60 años, quien había sido encontrado sin vida en el espacio público y permanecía en la Morgue Judicial a la espera de ser reconocido oficialmente.

La identificación se logró luego de que Pamela del Valle Pallazzi Lugo, de 24 años y nacionalidad venezolana, se presentara en la Comisaría Novena de La Plata para denunciar que hacía una semana desconocía el paradero de su padre.

A partir de esa declaración, se cotejaron las fichas dactilares del cuerpo con la documentación aportada por la joven, confirmándose que se trataba del mismo hombre.

El caso quedó caratulado como “Averiguación causales de muerte” y es investigado por la UFI N° 17 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo.

La hija de la víctima fue citada por la fiscalía para este sábado 8 de noviembre, con el fin de completar el reconocimiento formal del cuerpo y continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.