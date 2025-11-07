Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | Creadores platenses: tres historias que transformaron el mundo en el Día del Inventor

Policiales

Identificaron al hombre que hallaron muerto en una plaza de La Plata

Identificaron al hombre que hallaron muerto en una plaza de La Plata
7 de Noviembre de 2025 | 20:28

Escuchar esta nota

La Policía Bonaerense confirmó la identidad del hombre hallado muerto en Plaza España, en las calles 7 y 66 de La Plata, a comienzos de esta semana.

El cuerpo pertenece a Juan Claudio Palazzi, de 60 años, quien había sido encontrado sin vida en el espacio público y permanecía en la Morgue Judicial a la espera de ser reconocido oficialmente.

La identificación se logró luego de que Pamela del Valle Pallazzi Lugo, de 24 años y nacionalidad venezolana, se presentara en la Comisaría Novena de La Plata para denunciar que hacía una semana desconocía el paradero de su padre.

A partir de esa declaración, se cotejaron las fichas dactilares del cuerpo con la documentación aportada por la joven, confirmándose que se trataba del mismo hombre.

El caso quedó caratulado como “Averiguación causales de muerte” y es investigado por la UFI N° 17 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo.

La hija de la víctima fue citada por la fiscalía para este sábado 8 de noviembre, con el fin de completar el reconocimiento formal del cuerpo y continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

LE PUEDE INTERESAR

Bicichorro se robó una motosierra y varias herramientas en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Incendio y presunto femicidio: murió el novio de la mujer que había fallecido quemada en Berisso en medio una discusión
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elecciones UNLP: los resultados en las cada una de las facultades

La agenda completa de espectáculos en La Plata: lo destacado, NTVG en su cierre de gira por los 30 años

La crisis profunda de Tinelli: se despidió de la lujosa mansión de Punta del Este

El mapa de alerta por problemas de arsénico en el agua: la situación en la Región y qué municipios están en riesgo

Incendio y presunto femicidio: murió el novio de la mujer que había fallecido quemada en Berisso en medio una discusión

Venta de viviendas ProCreAr: cómo serán las subastas del Estado

Este viernes en La Plata: la Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
+ Leidas

El mapa de alerta por problemas de arsénico en el agua: la situación en la Región y qué municipios están en riesgo

Elecciones UNLP: los resultados en las cada una de las facultades

El preocupante hallazgo de investigadores platenses en el Canal de Beagle

Este viernes en La Plata: la Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras

Milei habló del "riesgo kuka", bromeó con Messi y hasta bailó sobre el escenario

Venta de viviendas ProCreAr: cómo serán las subastas del Estado

Estudiantes en la antesala de "dos finales": qué necesita para clasificar a la Copa Sudamericana

Gimnasia se prepara para recibir a Vélez: qué resultados necesita el Lobo para estar salvado sin jugar
Últimas noticias de Policiales

Bicichorro se robó una motosierra y varias herramientas en La Plata

Incendio y presunto femicidio: murió el novio de la mujer que había fallecido quemada en Berisso en medio una discusión

Investigan el femicidio de una estudiante que cayó desde un balcón: su novio fue detenido

El jury a la jueza Makintach en La Plata: falta de luz y goteras en el segundo día de audiencias
Información General
“Cuando los úteros hablan”, el libro que revela una nueva forma de pensar los vínculos en las familias platenses
Rige sorpresivo paro de micros en el AMBA: ¿afecta a los usuarios de La Plata?
Gigantescas inversiones en inteligencia artificial no alcanzarán para enfrentar la demanda
Los caminos rurales en medio de la inundación: reunión de productores, municipio y Provincia en 25 de Mayo
25 de Mayo: el Consejo Profesional de Agrimensura firmó un convenio de colaboración con el distrito
La Ciudad
Elecciones UNLP: los resultados en las cada una de las facultades
Momo estuvo en la Facultad de Derecho de la UNLP durante las elecciones
Un taxi ardió en pleno Centro y generó alarma entre los vecinos
Docentes universitarios anunciaron un paro de 72 horas
Este viernes en La Plata: la Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras
Espectáculos
La crisis profunda de Tinelli: se despidió de la lujosa mansión de Punta del Este
Jorge Rial confesó qué le dijo Cristina Kirchner sobre su baile en el balcón: detalles sobre el encuentro
Besos y fotos que confirman el romance entre Marti Benza y Martu Ortiz: las redes levantaron temperatura 
Confirman la renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity: discutió con Wanda Nara y Enzo Fernández le pidió que se vuelva 
El programa de Mario Pergolini bajó el rating y sonaron las alarmas: "Otro día perdido" quedó afuera del top 3
Deportes
La final por un nuevo título para La Scaloneta ya tendría fecha y sede
Empleados de Gimnasia reclamaron en la sede: algunos no cobran desde septiembre
El plantel de Gimnasia y una nueva medida de fuerza: viernes sin entrenamiento previo a Vélez
Colapinto y un año más de F1: "Esperamos poder brindarles un motivo para sonreír y celebrar"
"Firmado y sellado": Alpine confirmó la renovación de Franco Colapinto en Fórmula 1 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla