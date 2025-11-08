Macabro hallazgo en La Plata tras encontrar muerto a un hombre en una casa: "Había olor nauseabundo"

Un fuerte olor nauseabundo que se colaba por las rendijas de una vivienda alertó a los vecinos de la zona de 527 y 138, en La Plata. Llamaron al 911 sin imaginar que detrás de esa pestilencia se escondía una escena de muerte.

Cuando los efectivos policiales forzaron la puerta y entraron, se toparon con un panorama estremecedor: el cuerpo de un hombre yacía sobre una cama, en avanzado estado de descomposición. El hedor era insoportable y se sentía desde la vereda.

Según relataron los vecinos, el fallecido vivía solo y cuidaba la casa. Nadie lo había visto en varios días. Tampoco se sabe quién es el dueño del inmueble.

“Pensamos que se había ido o que estaba enfermo, pero cuando empezó el olor no hubo dudas de que algo andaba muy mal”, contó una vecina, conmovida por la situación.

En el lugar no se observaron signos de violencia ni desorden. Todo sugiere que el hombre habría muerto por causas naturales, aunque la confirmación quedará en manos de la autopsia dispuesta por la fiscal Eugenia Di Lorenzo, titular de la UFI Nº17 de La Plata.

La Policía Científica trabajó durante varias horas, mientras los vecinos observaban con un silencio pesado cómo retiraban el cuerpo cubierto con una bolsa negra.

El misterio ahora gira en torno a su identidad: nadie en el barrio supo decir su nombre.