Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Clausura liguista

Estrella, ADIP y Fomento defienden el liderazgo

Estrella, ADIP y Fomento defienden el liderazgo

estrella va por más

30 de Agosto de 2025 | 00:41
Edición impresa

La quinta fecha del Torneo Clausura que organiza la Liga Amateur Platense, ofrece varios partidos de interés, sobre todo, a aquellos que involucran a los equipos que pelean arriba.

Por ejemplo, Estrella, ADIP y el Centro de Fomento Los Hornos, los tres punteros del certamen con 10 puntos, afrontarán compromisos de riesgo y en la que pondrán en juego la posición de privilegio.

La Cebra, que también compite en el Promocional Amateur, visita esta tarde desde las 15 al Centro de Fomento Ringuelet, en 8 y 528, Tolosa.

El Naranja, por su parte, enfrentará a Polideportivo Gonnet, en una versión del clásico de barrio, en 501 y 141, Gorina.

Mientras que Fomento enfrenta en 2 y 611 a CRIBA.

La fecha contempla además estos partidos: Alumni vs. Asociación Iris (70 y 148); CRISFA vs. Unidos de Olmos (71 y 14); Nueva Alianza vs. Brandsen (38 y 155); Las Malvinas vs. Everton (528 y 140) y San Lorenzo vs. CC. Tolosano (6 y 485).

LE PUEDE INTERESAR

Alcaraz, con autoridad, se instaló en Octavos

LE PUEDE INTERESAR

Quinto clásico: ahora será el turno de La Plata-Los Tilos

CURUZÚ NO LA TIENE FÁCIL

Por la quinta fecha del Clausura de Primera B, el puntero absoluto Curuzú Cuatiá, que llega con cuatro victorias al hilo y puntaje ideal (12), buscará mantenerse en lo más alto de las posiciones, cuando visite a Villa Montoro, el escolta con 10 unidades, en 96 y 118. Mientras que San Martín de Los Hornos, tercero con 9, recibe en 58 y 145 de Romerense. El partido entre La Plata FC. y Argentino (J), a jugarse en 25 y 514, será a puertas cerradas por disposición de la APREVIDE. Además, Expreso Rojo vs. Comunidad Rural (207 y 515); For Ever vs. Tricolores (21 y 78); Peñarol vs. 5 de Mayo (39 y 203); Defensores de City Bell vs. Porteño (7 y 480) y Talleres vs. Villa Lenci (66 y 174).

PROYECCIÓN 2025

En tanto que la quinta fecha del Proyección tendrá estos partidos: 9 de Julio vs. Universitario (42 y 127); Banco Provincia vs. Polideportivo Gonnet (17 y 476); NV. Argüello vs. Los Dragones (127 entre 8 y 9); San Juan (B) vs. A. Popular (515 y 146).

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Exclusivo: la secuencia completa del accidente en el que murió el repartidor en La Plata

Por decreto, aplican cambios en una de las líneas de micros que conectan a La Plata con Capital Federal

Atención Pinchas y Triperos: para agenda, días y horarios de las fechas 8, 9 y 10

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro
+ Leidas

Cuando la sociedad se convierte en rehén de la violencia política

VIDEO. “La provincia necesita una revolución desde abajo hacia arriba”

VIDEO.- Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”

Quiere recuperar el liderazgo en Santiago

VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo

VIDEO. Entre esta noche y mañana llega Santa Rosa

Violencia escolar: cuando los padres son parte del problema

Vuelve Hurtado: el venezolano será titular tras dos meses lesionado
Últimas noticias de Deportes

Quiere recuperar el liderazgo en Santiago

Vuelve Hurtado: el venezolano será titular tras dos meses lesionado

Russo quiere que todos viajen a Mar del Plata

“A Palmeiras no le debe gustar River como rival”
Espectáculos
“Las Olas”: teatro dentro del teatro para repensar lo colectivo
¡FAH!: vuelve el Festival Argentino de Historieta
Embarazada del ex: Juana Repetto volverá a ser mamá soltera
¿Emilia Attias, embarazada?: la verdad detrás de los rumores
Cruda amenaza de Icardi: “Voy por todo y contra todos”
La Ciudad
El otro desafío de los comercios: la competencia de la venta online
Violencia escolar: cuando los padres son parte del problema
VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo
VIDEO. Entre esta noche y mañana llega Santa Rosa
Imagen que alerta: propone pasos peatonales 3D en una esquina céntrica
Policiales
VIDEO. Velocidad y ¿mala maniobra?: revelan cómo murió el joven repartidor
Fentanilo: “Ratas y suciedad”, las terribles condiciones de trabajo
Lo molieron a golpes y le sacaron hasta las llaves
Vecinos de Olmos viven con miedo por un delincuente que ataca en bicicleta
Motochorros armados irrumpieron en una pollajería y causaron terror
Política y Economía
VIDEO.- Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”
Eduardo Kovalivker le dio su celular a la justicia
Kicillof busca consolidar una ventaja en la Tercera y juntó a intendentes
Aplican más torniquetes a bancos para que no se les escape el dólar
Santilli vino a La Plata a hacer campaña pero no estuvo Adorni

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla