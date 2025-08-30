Estrella, ADIP y Fomento defienden el liderazgo

La quinta fecha del Torneo Clausura que organiza la Liga Amateur Platense, ofrece varios partidos de interés, sobre todo, a aquellos que involucran a los equipos que pelean arriba.

Por ejemplo, Estrella, ADIP y el Centro de Fomento Los Hornos, los tres punteros del certamen con 10 puntos, afrontarán compromisos de riesgo y en la que pondrán en juego la posición de privilegio.

La Cebra, que también compite en el Promocional Amateur, visita esta tarde desde las 15 al Centro de Fomento Ringuelet, en 8 y 528, Tolosa.

El Naranja, por su parte, enfrentará a Polideportivo Gonnet, en una versión del clásico de barrio, en 501 y 141, Gorina.

Mientras que Fomento enfrenta en 2 y 611 a CRIBA.

La fecha contempla además estos partidos: Alumni vs. Asociación Iris (70 y 148); CRISFA vs. Unidos de Olmos (71 y 14); Nueva Alianza vs. Brandsen (38 y 155); Las Malvinas vs. Everton (528 y 140) y San Lorenzo vs. CC. Tolosano (6 y 485).

CURUZÚ NO LA TIENE FÁCIL

Por la quinta fecha del Clausura de Primera B, el puntero absoluto Curuzú Cuatiá, que llega con cuatro victorias al hilo y puntaje ideal (12), buscará mantenerse en lo más alto de las posiciones, cuando visite a Villa Montoro, el escolta con 10 unidades, en 96 y 118. Mientras que San Martín de Los Hornos, tercero con 9, recibe en 58 y 145 de Romerense. El partido entre La Plata FC. y Argentino (J), a jugarse en 25 y 514, será a puertas cerradas por disposición de la APREVIDE. Además, Expreso Rojo vs. Comunidad Rural (207 y 515); For Ever vs. Tricolores (21 y 78); Peñarol vs. 5 de Mayo (39 y 203); Defensores de City Bell vs. Porteño (7 y 480) y Talleres vs. Villa Lenci (66 y 174).

PROYECCIÓN 2025

En tanto que la quinta fecha del Proyección tendrá estos partidos: 9 de Julio vs. Universitario (42 y 127); Banco Provincia vs. Polideportivo Gonnet (17 y 476); NV. Argüello vs. Los Dragones (127 entre 8 y 9); San Juan (B) vs. A. Popular (515 y 146).