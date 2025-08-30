VIDEO.- Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”
VIDEO.- Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”
VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo
El otro desafío de los comercios: la competencia de la venta online
Kicillof busca consolidar una ventaja en la Tercera y juntó a intendentes
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Aplican más torniquetes a bancos para que no se les escape el dólar
Santilli vino a La Plata a hacer campaña pero no estuvo Adorni
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
Imagen que alerta: propone pasos peatonales 3D en una esquina céntrica
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
VIDEO. Velocidad y ¿mala maniobra?: revelan cómo murió el joven repartidor
Fentanilo: “Ratas y suciedad”, las terribles condiciones de trabajo
Vecinos de Olmos viven con miedo por un delincuente que ataca en bicicleta
Motochorros armados irrumpieron en una pollajería y causaron terror
“Delitos ya”: en moto, robó con la ropa de una app de reparto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los exempleados relataron la grave situación en el laboratorio y la falta de higiene: incluso trabajaban casi sin ropa por el calor
El Laboratorio Ramallo, epicentro de la tragedia del fentanilo contaminado, oculta historias de horror que hasta ahora nadie había contado. Los exempleados que trabajaron allí revelaron cómo sobrevivían a jornadas extremas, expuestos a riesgos químicos y condiciones insalubres, mientras la sustancia que producían terminaba matando a decenas de personas. La causa tiene como principal acusado a Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma.
El fentanilo producido por HLB Pharma y distribuido en hospitales y farmacias privadas provocó la muerte de al menos 96 pacientes internados. La sustancia, fabricada en diciembre de 2024, estaba contaminada con bacterias que derivaron en internaciones críticas y fallecimientos en cadena. Los primeros casos aparecieron a fines de 2024 y continuaron durante 2025, hasta que las denuncias de familiares llevaron el escándalo a la Justicia.
En las últimas horas, varios exempleados del laboratorio decidieron hablar. Sus relatos describen un lugar donde la seguridad y la higiene brillaban por su ausencia. “Casi nunca nos daban guantes, solo el ambo. Una vez manipulé una ampolla de fentanilo y me broté todo el cuerpo”, contó a Telenoche una mujer que prefirió mantener su identidad reservada.
Otro testigo describió el calor extremo dentro del laboratorio: “Trabajábamos a altísimas temperaturas, los chicos se descomponían. A veces había que parar la producción porque era imposible seguir. Desde arriba nos exigían ciertos litros de producción y había que cumplir como fuera”.
Los empleados compartían trajes de protección y, en muchas ocasiones, trabajaban en ropa interior para soportar los 42 grados que alcanzaban algunas zonas del laboratorio. “El calor era insoportable, los chicos se desmayaban”, agregó otra exempleada.
La higiene del Laboratorio Ramallo también fue denunciada por los trabajadores. Sueros y cajas de ampollas solían estar tirados en el piso, y no era raro encontrarse con ratas y cucarachas. “Pasaban ratones por el laboratorio donde se producían las ampollas de fentanilo porque las puertas de los depósitos no cerraban”, relató otra exempleada.
LE PUEDE INTERESAR
Lo molieron a golpes y le sacaron hasta las llaves
LE PUEDE INTERESAR
Vecinos de Olmos viven con miedo por un delincuente que ataca en bicicleta
Un hombre que trabajó allí destacó además la falta de mantenimiento de las maquinarias. “Algunas se rompían por el uso excesivo. Los filtros de aire no se cambiaban como correspondía”, sostuvo.
A partir de noviembre de 2024, los medicamentos comenzaron a producirse con agua no apta para procesos químicos. “Esa agua no se puede tomar, se usa para bañarse. Ellos tenían una bomba propia, pero no daba abasto, así que mezclaban las dos y fabricaban. Les pedían a los chicos que produjeran lo máximo posible”, agregó.
Imágenes difundidas por TN muestran pisos sucios, sueros y ampollas acumuladas y un desorden total en el laboratorio. “Nos negaban todo. En un momento tuvieron que producir lotes mientras estábamos clausurados. Si nos quejábamos mucho, nos echaban”, relató otra testigo.
Durante los controles de la ANMAT, los empleados eran obligados a esconder cajas y limpiar las instalaciones para simular normalidad. “Cuando empecé a escuchar sobre las muertes por el fentanilo contaminado, sabía que esto iba a pasar, no solo con el fentanilo, sino con otros productos también”, concluyó una exempleada.
La Justicia ya incorporó al expediente chats y fotos de los trabajadores que documentan las condiciones deplorables de producción. Próximamente, los extrabajadores serán citados a declarar para aportar sus testimonios a la investigación.
La primera ola de indagatorias tuvo a los directivos del conglomerado farmacéutico: Ariel García Furfaro, dueño real de HLB Pharma; Diego y Damián, sus hermanos con roles en los directorios; y ejecutivos como Horacio Tallarico, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y el propio Tchukran, entre otros.
La situación procesal de los imputados está en manos del Juzgado Federal N°3, que deberá decidir en los días semanas si continúan detenidos, si acceden a prisión domiciliaria, si recuperan la libertad o si son sobreseídos por falta de mérito.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí