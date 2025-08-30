Entre esta noche y mañana llega Santa Rosa

Las perspectivas para el fin de semana no son las mejores en relación al clima ya que avanza una nueva ciclogénesis. Se aguarda para esta noche y mañana dos jornadas de lluvias y por momentos con intensidad. Este fenómeno configurará la denominada tormenta de “Santa Rosa” con puntualidad, ya que empezaría a descargar agua en la fecha del 30 de agosto, que fija el santoral católico para el recordatorio de la figura de la patrona de América.

Tras el fenómeno climático de hace poco más de una semana, con marcas de 100 a 140 milímetros en media docena de localidades, se aguarda un fin de semana con precipitaciones abundantes en toda la Región.

Tras la jornada templada de viernes, con una temperatura máxima que rondó los 20 grados, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias aisladas para esta noche, lo que dará inicio a la mencionada tormenta de “Santa Rosa”. Para mañana se anuncian lluvias aisladas por la mañana que se intensificaron hasta la noche. Mientras que hay pronóstico de tormentas aisladas para el lunes a la mañana y ya por la tarde el cielo estará mayormente nublado, poniéndole fin al fenómeno climático.

Gran parte del centro del país transitaba ayer tiempo estable. Eso terminará hoy en buena parte del país. El SMN fijó ayer alerta amarilla para una amplia zona del área central de la Argentina, que llega hasta el noroeste Provincial y se extiende por la zona oeste de las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.