Us open

Alcaraz, con autoridad, se instaló en Octavos

Alcaraz, con autoridad, se instaló en Octavos

30 de Agosto de 2025 | 00:40
El murciano Carlos Alcaraz se metió en los octavos de final del US Open tras superar con autoridad a Luciano Darderi por 6-2, 6-4, 6-0, en un partido que dejó señales de alerta por molestias musculares.

En otro cruce de tercera ronda, el checo Jiří Lehečka impuso su jerarquía ante Raphaël Collignon y también avanzó a la segunda semana del torneo.

En un horario poco habitual, Alcaraz salió a la Arthur Ashe con decisión. El español, que venía de cerrar su debut pasada la medianoche, arrancó esta vez como primer turno y mostró su mejor versión en lo que va del certamen.

En otro duelo de tercera ronda, Jiří Lehečka (ATP 21) venció a Raphaël Collignon (ATP 107) por 6-4, 6-3, 6-4 en 2 horas y 10 minutos de juego.

El belga, que venía de eliminar a Casper Ruud en cinco sets, no logró sostener el nivel ante el juego sólido y agresivo del checo. Lehečka quebró en el quinto game del primer set y manejó el trámite con autoridad hasta que consiguió la victoria y el pase a la siguiente ronda.

 

