Velocidad y ¿mala maniobra?: revelan cómo murió el joven repartidor

La trágica muerte de Agustín Nahuel Ferreyra (24), el joven delivery que perdió la vida sobre Avenida 44 entre 3 y 4, empieza a esclarecerse. Lo que al principio se investigaba como un posible homicidio en ocasión de robo, ahora se encamina a quedar establecido como un accidente de tránsito, según las pruebas que en las últimas horas incorporó la Justicia.

La causa, que tramita en la Fiscalía N°14 de Delitos Culposos, a cargo de la fiscal Ana María Scarpino, cuenta con peritajes médicos, registros de cámaras de seguridad y la declaración de testigos que fortalecen la hipótesis del choque. Para los investigadores, no hubo un ataque violento contra el joven sino una colisión en la que resultó gravemente herido.

De acuerdo con fuentes judiciales, Ferreyra fue embestido por una moto y cayó sobre la rambla, sufriendo lesiones que resultaron mortales. El informe de la autopsia determinó que la causa de muerte fue un “shock traumático irreversible con hemorragia toraco-abdominal y shock hipovolémico”, sin rastros de heridas de arma blanca ni de fuego, lo que descartó que haya sido atacado.

A esta evidencia se sumó la declaración de un testigo clave, que aseguró haber visto la secuencia del accidente. Según su relato, tras el impacto uno de los motociclistas descendió, recogió el celular de Agustín Nahuel Ferreyra y luego se retiró del lugar. Ese detalle abre la posibilidad de que se investigue un hecho aparte bajo la figura de “hurto calamitoso”, aunque los fiscales insisten en que no hay elementos para sostener un homicidio en el marco de un robo.

Las cámaras del Centro de Operaciones Municipales (COM) captaron el paso de los vehículos involucrados. De acuerdo a las imágenes, a las que EL DIA tuvo acceso, Ferreyra parte desde el local “Mostaza” que está sobre Plaza Italia y 44, cuando segundos después aparece en escena una segunda moto. Un tercer rodado iba más adelante y a menor velocidad. Tras la colisión, los involucrados se dieron a la fuga. Sin embargo en el lugar aparecen otros repartidores quienes asisten y dan aviso al 911.

En la investigación se baraja que los motociclistas escaparon para evitar controles, posiblemente porque las presentaban irregularidades en la documentación. Desde la fiscalía remarcaron que el caso se sigue investigando como homicidio culposo, ya que no hay pruebas que indiquen que existió dolo.