La CGT también moviliza por San Cayetano

En el marco de la conmemoración del Día de San Cayetano, la CGT, las dos CTA y movimientos sociales se movilizarán hoy a Plaza de Mayo. Lo harán en defensa del empleo y con críticas a las políticas del Gobierno nacional.
Bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, la marcha tendrá además la adhesión de agrupaciones de jubilados, estudiantes y organizaciones de derechos humanos, y mientras también analizaba sumarse La Cámpora.
La peregrinación partirá a las 8 desde el santuario del barrio porteño de Liniers y habrá concentraciones desde las 13 en las inmediaciones de Plaza de Mayo.
“Marchamos para demostrar que la comunidad organizada es la única respuesta frente a un modelo que nos quiere solos y vencidos”, sostuvo la convocatoria de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el sindicato de trabajadores informales que responde a los movimientos como Barrios de Pie y el Movimiento Evita. La UTEP es liderada por Alejandro Gramajo, de estrecho vínculo con Juan Grabois y la Iglesia Católica.
“Enfrentamos el desguace sistemático de la Economía Popular y la estigmatización de sus trabajadores; el empobrecimiento brutal de nuestros jubilados y pensionados, convertidos en la principal variable de ajuste de un gobierno insensible; la destrucción del empleo registrado, el cierre de PyMEs y una ola de despidos que no cesa en el sector público y privado”, expresó el sector.
Entre los gremios de la CGT que llamaron a marchar está el de peones rurales de la UATRE. Mientras que los estatales de ATE piden que esta movilización sea la antesala de otro paro general.
