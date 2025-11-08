Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Murió el hombre quemado en Berisso

Una tragedia a un paso del cierre sin respuestas

Joel Salazar tenía lesiones en el 51,5% del cuerpo y no resistió. Por el hecho ya había fallecido su pareja, Yanet Rivero. Conmoción

Una tragedia a un paso del cierre sin respuestas

Joel Salazar tenía 35 años. Murió ayer en el hospital San Martín / web

8 de Noviembre de 2025 | 02:08
Edición impresa

Joel Salazar, el empleado de la Patrulla Municipal de La Plata que estaba internado con graves quemaduras, murió ayer en el hospital San Martín. El hombre, de 35 años, había resultado herido en un incidente que es investigado por la Justicia y por el que ya había fallecido su pareja, Yanet Rivero (35) en idénticas circunstancias.

A partir de este terrible desenlace, por las características que reúne el hecho, la tragedia podría cerrarse sin respuestas.

Es que si bien Salazar alcanzó a expresarse ante la Policía y acusó a Rivero de querer quemarlo con nafta, esa versión ya no podría ser rebatida ni confirmada por el deceso de sus dos protagonistas.

Si bien se sabe que los dos hijos menores de la mujer estaban en la casa de la calle 122 entre 17 y 18, en el barrio Villa Progreso de Berisso, presuntamente solo alcanzaron a escuchar gritos y no pudieron ver qué sucedió al estar dentro de una habitación.

De todas formas, en el extremo de que hubieran alcanzado a ver alguna situación que pueda aportar claridad al suceso, con la muerte de Rivero y Salazar la fiscal Virginia Bravo se quedó sin posibilidad material de imputar el acaecimiento de un delito.

Con la hipótesis del accidente fuera de análisis, en base a las probanzas colectadas por los investigadores del caso, ahora no se podrá saber quién provocó el foco ígneo.

¿Fue Rivero como expresó Salazar o se trató de una coartada para esconder su propia responsabilidad?

Sea un extremo u otro, para la fiscal Bravo, al margen del desarrollo de algunas diligencias, no le quedaría más camino que el cierre de la causa, caratulada como “homicidio en grado de tentativa”, por muerte del imputado o la imputada.

Donde sí se expresan sin miedo a los posicionamientos, es en las redes sociales, ya que se han visto voces a favor y en contra por ejemplo de Salazar.

Ángel, hermano de Janet Rivero, reveló que sus sobrinos, de 10 y 12 años, estaban en la casa que compartía la pareja al momento del fatal desenlace.

Sin embargo, no están integrados a la causa judicial, por lo que no se les tomó testimonio.

Un dato que se desconocía, según el hermano de la mujer, es que Joel Salazar salió corriendo a pedir auxilio a un vecino pero no dijo que en el interior de la propiedad estaba su pareja, en peores condiciones y encerrada en una habitación.

Al momento en que decidieron convivir, ella se alejó de todo su círculo íntimo. La relación llevaba unos 8 meses.

“Mi hermana es lo más bueno que había en el mundo. Ni loca sería capaz de hacer una cosa así”, comentó. Y ahora, ante la muerte de Salazar, se comprometieron a seguir la lucha por justicia y verdad.

En paralelo, no son pocos los que salieron a expresar dolor y condolencias a la familia Salazar.

“Mi más sentido pésame a la familia. Lo único que puedo decir es que Joel fue y será una gran persona e incapaz de hacerle el mal a nadie. Dios te tenga en la gloria. Joel oramos por tu alma”, indicó María en una red social.

Respecto de los hijos de Rivero, que tenía tres en total, ya se encuentran a cargo de su padre y demás familiares, que no pueden salir de su estado de shock ante tan irreparable pérdida.

 

