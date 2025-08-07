Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por 4 millones: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |RELEVAMIENTO DEL BANCO CENTRAL

Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año

Las consultoras creen que el índice de precios de agosto tendrá una variación de 1,7% y la inflación acumulará 27,3% en 2025

Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año

Proyectan un dólar mayorista a $1.405 para fin de año / Web

7 de Agosto de 2025 | 02:21
Edición impresa

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) mostró que los analistas estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio cerró a 1,8%. El dato oficial del INDEC se conocerá el próximo 13 de este mes. Asimismo, pronostican que el dólar cerrará el año arriba de $1400.

Según las más de 40 consultoras que participan de ese informe, en tanto, el IPC de agosto tendrá una variación de 1,7% y la inflación acumulará 27,3% en 2025.

Según los analistas consultados por la autoridad monetaria, el consenso es que el precio del dólar mayorista alcance una cotización de $1.405 para fin de año. Esta cifra, de concretarse, implicaría que se mantendrá en la banda máxima de flotación, y que en todo 2025 avanzará cerca de 36%. En el último REM, las consultoras proyectaron que el tipo de cambio oficial cierre agosto a $1.315.

Hacia agosto llegaría a $1.315, es decir, $86 pesos más que el cálculo anterior. La proyección de los analistas sería $1340 para septiembre. Para octubre, estimaron que el dólar podría estar a $1361.

Los analistas del REM estimaron que la inflación alcanzará los siguientes valores en los próximos meses: una inflación del 1,8% en julio; del 1,7% en agosto; del 1,7% en septiembre; del 1,7% en octubre, del 1,5% en noviembre y del 1,7% para diciembre. En ese sentido, para la cifra anual de 2025 estima 27,3%.

Una suba del Producto Bruto Interno (PBI) de 0,8% durante el segundo trimestre del año; del 0,5% durante el tercer trimestre, mientras que estimaron un crecimiento del 5% para todo el 2025.

LE PUEDE INTERESAR

La CGT también moviliza por San Cayetano

LE PUEDE INTERESAR

La causa YPF continúa en octubre en la Cámara de Apelaciones neoyorquina

Un tipo de cambio nominal en $1.315 por dólar para el promedio de agosto.

Un nivel de desempleo de 7,6% de la Población Económicamente Activa para el segundo trimestre de 2025.

Para 2025, estimaron que el valor de las exportaciones (FOB) totalicen un monto de U$S81.662 millones e importaciones (CIF) por U$S75.115 millones.

El superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) en $13,6 billones para 2025.

Una tasa TAMAR -en reemplazo de la Badlar- de bancos privados (promedio del rendimiento de los plazos fijos mayores al millón de pesos) para agosto de 34,85% nominal anual y de 29,5% para fin de año.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Salarios, en debate: se habló de mejora para estatales y docentes, pero no ahora

"Los usuarios del Roca están viviendo una pesadilla": se suman los reclamos por la limitación del servicio a La Plata

"Carne con vidrio": el drama en City Bell por la muerte de perros y gatos y la sospecha de un vecino que los envenena

¿Qué es el covid Frankenstein y cómo afecta a la salud? Ya detectaron tres casos en Argentina

En La Plata, acorralados por el delito: una banda, dos víctimas y el mismo pavor

Colapinto sufrió un accidente en las pruebas de neumáticos de Alpine en Hungría: terminó en el hospital

Los comercios de barrio le dicen no a las remarcaciones: “¿Quieren vender? Bajen los precios”

Gianluca Simeone se retiró del fútbol profesional a los 27 años y será representante de jugadores
+ Leidas

Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Palacios a la par porque su venta está frenada

Lo quiso Estudiantes pero irá a Fluminense

La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones

Gimnasia apuesta a ganador

Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano

Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner
Últimas noticias de Política y Economía

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Educación y salud: de qué tratan las dos inciativas

Corridas, gases y un hidrante en la marcha de jubilados y médicos

Grabois mete presión en el PJ sobre el filo de la inscripción de alianzas
Deportes
Gimnasia apuesta a ganador
La Reserva goleó al Tomba a domicilio
Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo
Palacios a la par porque su venta está frenada
Lo quiso Estudiantes pero irá a Fluminense
Policiales
Revuelo en el Grand Bell: investigan una amenaza a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas
La causa por la muerte de Kim Gómez, a juicio
Vinculan un ataque a tiros con menores que recuperaron la libertad
Creen que en todo el país se aplicaron 33 mil dosis de fentanilo contaminado
Espectáculos
“Otro viernes de locos”: doble de cuerpo al cuadrado
Ghibli vuelve a la pantalla grande con “El viaje de Chihiro”
Los 50 de Charlize Theron: la actriz que desafió las reglas y se inventó un camino
Escándalo en el inicio del juicio al ex de Prandi
Oscar Chichoni: el artista de los sueños de metal corroído llega a La Plata
Información General
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro
Contaminación: Sudamérica, con pocos estudios
Ofrecen 450 puestos de trabajo en una feria barrial: quiénes acceden, cómo anotarse y qué empresas buscan empleados
¿Chau invierno? Expertos anticipan que el frío se va antes y se adelantan las temperaturas de primavera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla