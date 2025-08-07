Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios
Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios
Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano
La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones
Los corralones, a media asta: no repuntan las ventas y echan personal
Revuelo en el Grand Bell: investigan una amenaza a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Corridas, gases y un hidrante en la marcha de jubilados y médicos
Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner
Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año
La causa YPF continúa en octubre en la Cámara de Apelaciones neoyorquina
Gerchunoff presenta en La Plata “La imposible república verdadera”
Celulares al volante, casi la mitad de los conductores no hace nada para evitarlos
Comenzó la renovación del Parque Saavedra: una por una, todas las obras
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las consultoras creen que el índice de precios de agosto tendrá una variación de 1,7% y la inflación acumulará 27,3% en 2025
El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) mostró que los analistas estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio cerró a 1,8%. El dato oficial del INDEC se conocerá el próximo 13 de este mes. Asimismo, pronostican que el dólar cerrará el año arriba de $1400.
Según las más de 40 consultoras que participan de ese informe, en tanto, el IPC de agosto tendrá una variación de 1,7% y la inflación acumulará 27,3% en 2025.
Según los analistas consultados por la autoridad monetaria, el consenso es que el precio del dólar mayorista alcance una cotización de $1.405 para fin de año. Esta cifra, de concretarse, implicaría que se mantendrá en la banda máxima de flotación, y que en todo 2025 avanzará cerca de 36%. En el último REM, las consultoras proyectaron que el tipo de cambio oficial cierre agosto a $1.315.
Hacia agosto llegaría a $1.315, es decir, $86 pesos más que el cálculo anterior. La proyección de los analistas sería $1340 para septiembre. Para octubre, estimaron que el dólar podría estar a $1361.
Los analistas del REM estimaron que la inflación alcanzará los siguientes valores en los próximos meses: una inflación del 1,8% en julio; del 1,7% en agosto; del 1,7% en septiembre; del 1,7% en octubre, del 1,5% en noviembre y del 1,7% para diciembre. En ese sentido, para la cifra anual de 2025 estima 27,3%.
Una suba del Producto Bruto Interno (PBI) de 0,8% durante el segundo trimestre del año; del 0,5% durante el tercer trimestre, mientras que estimaron un crecimiento del 5% para todo el 2025.
LE PUEDE INTERESAR
La CGT también moviliza por San Cayetano
LE PUEDE INTERESAR
La causa YPF continúa en octubre en la Cámara de Apelaciones neoyorquina
Un tipo de cambio nominal en $1.315 por dólar para el promedio de agosto.
Un nivel de desempleo de 7,6% de la Población Económicamente Activa para el segundo trimestre de 2025.
Para 2025, estimaron que el valor de las exportaciones (FOB) totalicen un monto de U$S81.662 millones e importaciones (CIF) por U$S75.115 millones.
El superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) en $13,6 billones para 2025.
Una tasa TAMAR -en reemplazo de la Badlar- de bancos privados (promedio del rendimiento de los plazos fijos mayores al millón de pesos) para agosto de 34,85% nominal anual y de 29,5% para fin de año.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí