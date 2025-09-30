Cómo fue el rating: los números de la gran noche de los premios Martin Fierro de la Televisión

Sin dudas, en una época en la cual los niveles de audiencia de la televisión abierta son bastante bajos, la duda se instala respecto a los premios que reconocen justamente el esfuerzo de este sector.

Pero los premios Martín Fierro tienen una mística especial y el público siempre se mantiene expectante para ver todo lo que sucede en esta ceremonia.

La fiesta de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas se pudo ver por Telefe y por streaming de forma simultánea.

Así, la trasmisión de la alfombra roja promedió los 10 puntos de rating y fue aumentando a medida que se acercaba la ceremonia oficial.

Lo cierto es que, para las 21.30 horas, Telefe lideraba cómodamente la franja horaria con picos superiores a 18 puntos de rating y logró sostenerlo hasta cerca de la medianoche.

Pero, ya hacia el final, pasadas las 23.30 horas, el promedio bajó a 13 pero aún así se mantuvo en la cima del podio.

Finalmente, en un lejanísimo segundo lugar quedaron Buenas Noches Familia con 4,6 puntos aproximadamente y Otro día perdido con 3 puntos.